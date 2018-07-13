3 экрана элдера
такое и без программистов решаемо
в код базе есть готовое решение, а на форуме существует поиск
на экране монитора при тестировании должны двигаться 3 экрана синхронно
Не нужны 3 экрана.
Данные с трёх ТаймФреймов (допустим по той же системе Элдера) нужно получать программно.
Для контроля эти данные можно вывести на экран в строках.
При выполнении всех условий на открытие - открываемся, закрываемся, либо модифицируем ордер.
И не важно на окно какого ТаймФрейма установлен советник.
такое и без программистов решаемо
в код базе есть готовое решение, а на форуме существует поиск
расскажи по подробней про это готовое решение
Не нужны 3 экрана.
Данные с трёх ТаймФреймов (допустим по той же системе Элдера) нужно получать программно.
Для контроля эти данные можно вывести на экран в строках.
При выполнении всех условий на открытие - открываемся, закрываемся, либо модифицируем ордер.
И не важно на окно какого ТаймФрейма установлен советник.
нужны 3 экрана именно мне чтобы я их видел на экране монитора и чтобы они были синхронизированы например едут котировки рисуются свечки а я что то покупаю что то продаю естественно условно записываю в тетрадочку и по истечении каково то периода смотрю результаты ну так игра
нужны 3 экрана именно мне чтобы я их видел на экране монитора и чтобы они были синхронизированы например едут котировки рисуются свечки а я что то покупаю что то продаю естественно условно записываю в тетрадочку и по истечении каково то периода смотрю результаты ну так игра
Так нельзя. В тестере стратегий в режиме визуализации виден только один таймфрейм (экран).
А, игра...
А я подумал что Вы сюда серьёзно
нужны 3 экрана именно мне чтобы я их видел на экране монитора и чтобы они были синхронизированы например едут котировки рисуются свечки а я что то покупаю что то продаю естественно условно записываю в тетрадочку и по истечении каково то периода смотрю результаты ну так игра
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вопрос к программистам как на тестере стратегий тестировать систему 3 экрана элдера
1 экран дневной
2 экран 4 часа
3 экран 5 минут
на экране монитора при тестировании должны двигаться 3 экрана синхронно
как это сделать?
может есть какой то скрипт или индикатор
ну же отзовитесь уважаемые программисты или вам слабо.