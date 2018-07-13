3 экрана элдера

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вопрос к программистам как на тестере стратегий тестировать систему 3 экрана элдера

1 экран дневной

2 экран 4 часа

3 экран 5 минут

на экране монитора при тестировании должны двигаться 3 экрана синхронно

как это сделать?

может есть какой то скрипт или индикатор

ну же отзовитесь уважаемые программисты или вам слабо.

 

такое и без программистов решаемо

в код базе есть готовое решение, а на форуме существует поиск

 
Yury Stukalov:

на экране монитора при тестировании должны двигаться 3 экрана синхронно

Не нужны 3 экрана.
Данные с трёх ТаймФреймов (допустим по той же системе Элдера) нужно получать программно.
Для контроля эти данные можно вывести на экран в строках.
При выполнении всех условий на открытие - открываемся, закрываемся, либо модифицируем ордер.
И не важно на окно какого ТаймФрейма установлен советник

 
Renat Akhtyamov:

такое и без программистов решаемо

в код базе есть готовое решение, а на форуме существует поиск

расскажи по подробней про это готовое решение

 
Andrei Fandeev:

Не нужны 3 экрана.
Данные с трёх ТаймФреймов (допустим по той же системе Элдера) нужно получать программно.
Для контроля эти данные можно вывести на экран в строках.
При выполнении всех условий на открытие - открываемся, закрываемся, либо модифицируем ордер.
И не важно на окно какого ТаймФрейма установлен советник. 

нужны 3 экрана именно мне чтобы я их видел на экране монитора  и чтобы они были синхронизированы  например едут котировки рисуются свечки а я что то покупаю что то продаю естественно условно записываю в тетрадочку и по истечении каково то периода смотрю результаты ну так игра

 
Yury Stukalov:

нужны 3 экрана именно мне чтобы я их видел на экране монитора  и чтобы они были синхронизированы  например едут котировки рисуются свечки а я что то покупаю что то продаю естественно условно записываю в тетрадочку и по истечении каково то периода смотрю результаты ну так игра

Так нельзя. В тестере стратегий в режиме визуализации виден только один таймфрейм (экран).

 
например вот такое решение меня интересует Candle TF1H.ex4
 
Yury Stukalov: ... ну так игра 

А, игра...
А я подумал что Вы сюда серьёзно

 
Yury Stukalov:

нужны 3 экрана именно мне чтобы я их видел на экране монитора  и чтобы они были синхронизированы  например едут котировки рисуются свечки а я что то покупаю что то продаю естественно условно записываю в тетрадочку и по истечении каково то периода смотрю результаты ну так игра

https://www.mql5.com/ru/code/677
 
вот товарищ говорит есть решение Renat Akhtyamov: причём уже готовое но стесняется показать где оно есть
 
Yury Stukalov:
вот товарищ говорит есть решение Renat Akhtyamov: причём уже готовое но стесняется показать где оно есть

не стесняюсь я, а хочу чтобы Вы самостоятельно научились пользоваться поиском:


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