Помогите найти или создать советник
https://www.mql5.com/ru/code/267
Подходит, но хочу еще одно условие на открытие позиции ">/=7 белых свечей подряд" и чтобы закрывалась при достижении 10пп. Если +, то тупо открываем следующую сделку , минус - останавливаемся и ищем новый сигнал:
SL=TP=10пп=всегда ставится
Может кто-то уже порылся в мусоре и нашел, делитесь плизз))
- голосов: 19
- 2011.01.14
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
https://www.mql5.com/ru/code/267
Подходит, но хочу еще одно условие на открытие позиции ">/=7 белых свечей подряд" и чтобы закрывалась при достижении 10пп. Если +, то тупо открываем следующую сделку , минус - останавливаемся и ищем новый сигнал:
SL=TP=10пп=всегда ставится
Может кто-то уже порылся в мусоре и нашел, делитесь плизз))
- ... но хочу еще одно условие на открытие позиции ">/=7 белых свечей подряд" - это можно сделать: вносятся правки в модуль сигналов индикатора и модифицированный модуль сигналов индикатора сохраняется под новым именем
- ... чтобы закрывалась при достижении 10пп - это есть в любом советнике, который был сгенерирован при помощи Мастера MQL5
- ... Если +, то тупо открываем следующую сделку , минус - останавливаемся и ищем новый сигнал - здесь корректно будет говорить так: работаем или на каждом тике или только в момент рождения нового бара. Данный режим включается/отключатся правкой параметра (Expert_EveryTick) в советнике, который был сгенерирован при помощи Мастера MQL5
- www.metatrader5.com
- ... но хочу еще одно условие на открытие позиции ">/=7 белых свечей подряд" - это можно сделать: вносятся правки в модуль сигналов индикатора и модифицированный модуль сигналов индикатора сохраняется под новым именем
- ... чтобы закрывалась при достижении 10пп - это есть в любом советнике, который был сгенерирован при помощи Мастера MQL5
- ... Если +, то тупо открываем следующую сделку , минус - останавливаемся и ищем новый сигнал - здесь корректно будет говорить так: работаем или на каждом тике или только в момент рождения нового бара. Данный режим включается/отключатся правкой параметра (Expert_EveryTick) в советнике, который был сгенерирован при помощи Мастера MQL5
Решил подправить систему - без индикаторов)
Нужен только BUY
Сигнал на открытие позиции:
1) Образовались 3 черные свечи и 6 белых свечей подряд (ч ч ч б б б б б б)
SL=TP=10пп=всегда ставится
Открываем сделку "buy"
Если сработал TP (сделка закрылась в +), то открываем сразу следующую сделку "buy". Дальше если снова закрылась +, то открываем следующую сделку "buy" (желательно чтобы можно было выбрать сколько сделок будет дальше)
Если сработал SL, то не торгуем и ждем нового сигнала
Лот неизменный, без мартина, получается пока не закроется сделка не открываем новую, новая сделка открывается сразу же на следующем тике если предыдущая закрылась в +, если получили - тогда ищем новый сигнал.
Нужен именно такой советник (для диверсификации торговли), чтобы он мог самостоятельно торговать на MT4. Если за деньги, то за сколько напишите такой советник?)
Условие "Если сработал TP (сделка закрылась в +), то открываем сразу следующую сделку "buy". Дальше если снова закрылась +, то открываем следующую сделку "buy" Нужно чтобы можно было выбрать сколько сделок будет дальше или хотя бы объяснить мне как потом можно дополнить\сократить количество сделок в коде советника.
- www.metatrader5.com
Решил подправить систему - без индикаторов)
Нужен только BUY
Сигнал на открытие позиции:
1) Образовались 3 черные свечи и 6 белых свечей подряд (ч ч ч б б б б б б)
SL=TP=10пп=всегда ставится
Открываем сделку "buy"
Если сработал TP (сделка закрылась в +), то открываем сразу следующую сделку "buy". Дальше если снова закрылась +, то открываем следующую сделку "buy" (желательно чтобы можно было выбрать сколько сделок будет дальше)
Если сработал SL, то не торгуем и ждем нового сигнала
Лот неизменный, без мартина, получается пока не закроется сделка не открываем новую, новая сделка открывается сразу же на следующем тике если предыдущая закрылась в +, если получили - тогда ищем новый сигнал.
Нужен именно такой советник (для диверсификации торговли), чтобы он мог самостоятельно торговать. Если за деньги, то за сколько напишите такой советник?)
Условие "Если сработал TP (сделка закрылась в +), то открываем сразу следующую сделку "buy". Дальше если снова закрылась +, то открываем следующую сделку "buy" Нужно чтобы можно было выбрать сколько сделок будет дальше или хотя бы объяснить мне как потом можно дополнить\сократить количество сделок в коде советника.
Пытаюсь добавить новую комбинацию, сохраняю, но в советнике ничего не появляется:
У каждого кода есть ссылка: Перейти к обсуждению на форуме трейдеров.
Если же каждый код обсуждать где ни попадя - будет хаос.
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Добрый вечер, прошу помочь) очень нужен советник, копался в интернете, не нашел. Сам не разбираюсь в советниках((
Нужен только BUY
Сигнал на открытие позиции:
1) все EMA-шки пересеклись (интересует именно пересечение, а не дальнейшее состояние тренда когда они друг над другом):
EMA(5)>EMA(10)>EMA(30)>EMA(40)<EMA(50)>EMA(200)
2) образовались как минимум 7 белых свечей подряд
SL=TP=10пп=всегда ставится
Открываем сделку "buy"
Если сработал TP (сделка закрылась в +), то открываем сразу следующую сделку "buy". Дальше если снова закрылась +, то открываем следующую сделку "buy" (желательно чтобы можно было выбрать сколько сделок будет дальше)
Если сработал SL, то не торгуем и ждем нового сигнала