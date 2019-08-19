Помогите найти или создать советник

Новый комментарий
 

Добрый вечер, прошу помочь) очень нужен советник, копался в интернете, не нашел. Сам не разбираюсь в советниках((

Нужен только BUY
Сигнал на открытие позиции: 

1) все EMA-шки пересеклись (интересует именно пересечение, а не дальнейшее состояние тренда когда они друг над другом):
EMA(5)>EMA(10)>EMA(30)>EMA(40)<EMA(50)>EMA(200)

2) образовались как минимум 7 белых свечей подряд

SL=TP=10пп=всегда ставится

Открываем сделку "buy"

Если сработал TP (сделка закрылась в +), то открываем сразу следующую сделку "buy". Дальше если снова закрылась +, то открываем следующую сделку "buy" (желательно чтобы можно было выбрать сколько сделок будет дальше)
Если сработал SL, то не торгуем и ждем нового сигнала

пример

Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 
индикатор аллигатор стандартный и никто на этот бред тратить время не будет бесплатно, только за деньги или если рыться в публичном мусоре
ищи на сайте по фразе "аллигатор" или "alligator" или "Williams" в разделе "Codebase"
https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=alligator&module=mql5_module_codebase
например, вот
https://www.mql5.com/ru/code/267
 
Фриланс спасет Гиганта Мысли и Отца Русской Демократии
 
XXX:
индикатор аллигатор стандартный и никто на этот бред тратить время не будет бесплатно, только за деньги или если рыться в публичном мусоре
ищи на сайте по фразе "аллигатор" или "alligator" или "Williams" в разделе "Codebase"
https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=alligator&module=mql5_module_codebase
например, вот
https://www.mql5.com/ru/code/267


https://www.mql5.com/ru/code/267

Подходит, но хочу еще одно условие на открытие позиции  ">/=7 белых свечей подряд" и чтобы закрывалась при достижении 10пп. Если +, то тупо открываем следующую сделку , минус - останавливаемся и ищем новый сигнал: 

SL=TP=10пп=всегда ставится

Может кто-то уже порылся в мусоре и нашел, делитесь плизз)) 

Мастер MQL5 - Торговые сигналы по пересечению линий индикатора Alligator
Мастер MQL5 - Торговые сигналы по пересечению линий индикатора Alligator
  • голосов: 19
  • 2011.01.14
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Мы рассмотрим стратегию, основанную на пересечении линий технического индикатора Alligator, описанного в книге Б. Вилльямса "Торговый хаос". Эта стратегия включена в стандартную поставку терминала, в Мастере MQL5 она называется "Signals based on the Alligator". Эта система представляет собой комбинацию трех смещенных скользящих средних (линии...
 
dsfsf333:


https://www.mql5.com/ru/code/267

Подходит, но хочу еще одно условие на открытие позиции  ">/=7 белых свечей подряд" и чтобы закрывалась при достижении 10пп. Если +, то тупо открываем следующую сделку , минус - останавливаемся и ищем новый сигнал: 

SL=TP=10пп=всегда ставится

Может кто-то уже порылся в мусоре и нашел, делитесь плизз)) 

  1. ... но хочу еще одно условие на открытие позиции  ">/=7 белых свечей подряд" - это можно сделать: вносятся правки в модуль сигналов индикатора и модифицированный модуль сигналов индикатора сохраняется под новым именем
  2. ... чтобы закрывалась при достижении 10пп - это есть в любом советнике, который был сгенерирован при помощи Мастера MQL5 
  3. ... Если +, то тупо открываем следующую сделку , минус - останавливаемся и ищем новый сигнал - здесь корректно будет говорить так: работаем или на каждом тике или только в момент рождения нового бара. Данный режим включается/отключатся правкой параметра (Expert_EveryTick) в советнике, который был сгенерирован при помощи Мастера MQL5 
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 
Vladimir Karputov:

  1. ... но хочу еще одно условие на открытие позиции  ">/=7 белых свечей подряд" - это можно сделать: вносятся правки в модуль сигналов индикатора и модифицированный модуль сигналов индикатора сохраняется под новым именем
  2. ... чтобы закрывалась при достижении 10пп - это есть в любом советнике, который был сгенерирован при помощи Мастера MQL5 
  3. ... Если +, то тупо открываем следующую сделку , минус - останавливаемся и ищем новый сигнал - здесь корректно будет говорить так: работаем или на каждом тике или только в момент рождения нового бара. Данный режим включается/отключатся правкой параметра (Expert_EveryTick) в советнике, который был сгенерирован при помощи Мастера MQL5 
Спасибо, но все равно сложно для меня)) 
 

Решил подправить систему - без индикаторов)

Нужен только BUY
Сигнал на открытие позиции: 

1) Образовались 3 черные свечи и 6 белых свечей подряд  (ч ч ч б б б б б б)

....

SL=TP=10пп=всегда ставится

Открываем сделку "buy"

Если сработал TP (сделка закрылась в +), то открываем сразу следующую сделку "buy". Дальше если снова закрылась +, то открываем следующую сделку "buy" (желательно чтобы можно было выбрать сколько сделок будет дальше)
Если сработал SL, то не торгуем и ждем нового сигнала

Лот неизменный, без мартина, получается пока не закроется сделка не открываем новую, новая сделка открывается сразу же на следующем тике если предыдущая закрылась в +, если получили - тогда ищем новый сигнал.

Нужен именно такой советник (для диверсификации торговли), чтобы он мог самостоятельно торговать на MT4.  Если за деньги, то за сколько напишите такой советник?)

Условие "Если сработал TP (сделка закрылась в +), то открываем сразу следующую сделку "buy". Дальше если снова закрылась +, то открываем следующую сделку "buy" Нужно чтобы можно было выбрать сколько сделок будет дальше или хотя бы объяснить мне как потом можно дополнить\сократить количество сделок в коде советника.

Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 
dsfsf333:

Решил подправить систему - без индикаторов)

Нужен только BUY
Сигнал на открытие позиции: 

1) Образовались 3 черные свечи и 6 белых свечей подряд  (ч ч ч б б б б б б)


SL=TP=10пп=всегда ставится

Открываем сделку "buy"

Если сработал TP (сделка закрылась в +), то открываем сразу следующую сделку "buy". Дальше если снова закрылась +, то открываем следующую сделку "buy" (желательно чтобы можно было выбрать сколько сделок будет дальше)
Если сработал SL, то не торгуем и ждем нового сигнала

Лот неизменный, без мартина, получается пока не закроется сделка не открываем новую, новая сделка открывается сразу же на следующем тике если предыдущая закрылась в +, если получили - тогда ищем новый сигнал.

Нужен именно такой советник (для диверсификации торговли), чтобы он мог самостоятельно торговать.  Если за деньги, то за сколько напишите такой советник?)

Условие "Если сработал TP (сделка закрылась в +), то открываем сразу следующую сделку "buy". Дальше если снова закрылась +, то открываем следующую сделку "buy" Нужно чтобы можно было выбрать сколько сделок будет дальше или хотя бы объяснить мне как потом можно дополнить\сократить количество сделок в коде советника.

Morse code

 
Vladimir Karputov:

Morse code

Спасибо 
 
Vladimir Karputov:

Morse code

Пытаюсь добавить новую комбинацию, сохраняю, но в советнике ничего не появляется:

 
dsfsf333:
Пытаюсь добавить новую комбинацию, сохраняю, но в советнике ничего не появляется:

У каждого кода есть ссылка: Перейти к обсуждению на форуме трейдеров. 

Если же каждый код обсуждать где ни попадя  - будет хаос.

12
Новый комментарий