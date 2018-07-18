Синхронизация разных данных с разных таймфреймов при вызове из индикатора - страница 2
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только что запустил приаттаченный Movings.ex5
Супер, буду пилить. Благодарю за конструктив!
Заранее спасибо.
Класс скачивает историю необходимого размера необходимого символа необходимого ТФ. Создает массивы (close, open, low, high, time) и поддерживает в актуальном состоянии.
Для этого необходимы только три строчки: создать экземпляр класса, в таймере необходимо вставить Timer(), а в OnCalculate или OnTick необходимо вставить NewTick(). Всё.
Пример индикатора с этим классом. В отдельном окне выводит цену close любого символа и тф.
Класс скачивает историю необходимого размера необходимого символа необходимого ТФ. Создает массивы (close, open, low, high, time) и поддерживает в актуальном состоянии.
Для этого необходимы только три строчки: создать экземпляр класса, в таймере необходимо вставить Timer(), а в OnCalculate или OnTick необходимо вставить NewTick(). Всё.
Нет, описываемую мной проблему он не решает, при запуске терминала с несколькими индикаторами, использующими одинаковые тайм-серии, точно так же зависает при загрузке истории с сообщением "Loading of history: 0.04%".
Допускаю, что мог ошибиться где-то при подключении (пришлось немного подправить класс для возможности использования массива объектов), но вряд ли. Еще проверю.
Нет, описываемую мной проблему он не решает, при запуске терминала с несколькими индикаторами, использующими одинаковые тайм-серии, точно так же зависает при загрузке истории с сообщением "Loading of history: 0.04%".
Допускаю, что мог ошибиться где-то при подключении (пришлось немного подправить класс для возможности использования массива объектов), но вряд ли. Еще проверю.
Зависание происходит только с несколькими индикаторами или с одним тоже?
Зависание происходит только с несколькими индикаторами или с одним тоже?
С одним тоже. Использующим 5 чужих тайм-серий.
У меня была ситуация, когда нужно было получать данные с других символов, а в общем случае и с разных таймфреймов в МТ5. Т.е. индикатор работает на eurusd и нужны значения rsi с audusd, cadnzd b и т.п. Это было полным кошмаром ( Задачу я решил, но не уверен, что смогу нормально вырезать решение из коммерческого индикатора.
Нашел у себя библиотечный файл, который я сделал несколько лет назад из скрипта, который скачал где то здесь. Где - не помню ((
Как раз на тему синхронизации.
только что запустил приаттаченный Movings.ex5
В пятницу запустил несколько копий с разными параметрами, действительно все корректно подгрузил и посчитал.
А сейчас перегрузил терминал и увидел вот такое: До перезагрузки:
После:
Явно что-то не так.
добавил в метод getSyncQuotes для проверки сколько баров доступно в истории и закончилась ли трансформация тиков в бары текущего таймфрейма
добавил в индикаторе проверку загружены ли индикаторные буферы
и вот принты с результатами
то есть в индикаторе нет метода, который бы сказал, что что-то не так и основной чарт еще не готов, а без основного чарта индикатор может рисовать некорректно, единственный вариант, который вижу - в таймере проверять количество индикаторных буферов между тиками, если оно не меняется, то основной чарт загружен и можно грузить индикатор
Похоже, что это он неправильно насчитал по ходу появления новых баров. После загрузки новой версии и компиляции картинка совпала с той, что после перезаггрузки терминала:
Возможно, из-за того, что я поменял в двух местах PERIOD_CURRENT на PERID_M1?