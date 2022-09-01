Где брать эталонные котировки для оптимизации советника? - страница 3
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лучще всего свои собственные, они самые "правильные")
Ничего не нужно брать. Как только Вы подключились к торговому серверу, MetaTrader 5 имеет доступ ко всей истории на этом торговом сервере.
Не было нужды, а глубина тиковых данных наверное не более нескольких лет?
https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export
Качайте и тестируйте сколько влезет)
ВОТ ТАК ДОЛЖНЫ ВЫГЛЯДЕТЬ СКАЧАННЫЕ ДАННЫЕ ЧТОБЫ ИХ ВОСПРИНИМАЛ Metatrader.
Ничего не нужно брать. Как только Вы подключились к торговому серверу, MetaTrader 5 имеет доступ ко всей истории на этом торговом сервере.
это не правда. у большинства брокеров котировки по модели каждый тик на основе реальных тиков есть только за последние 3 года..на текущий момент это с начала 2019 года по текущий день они 100%..
а если брать до 2019 года то там качество истории пишет 0%
как на фото выше..
по всем тикам не вопрос есть хоть с 2010 года и пишет 99%.. но там качество совершенно иное и для скальперов такие котировки не подходят огромная разница в тестах..
где супер прибыльная стратегия по всем тикам превращается в убыточную по каждому тику..
вообще разница в числе тиков теста по каждому тику и по всем тикам составляет порядка 30% (по каждому тику их где-то на 30% больше)
и только не говорите что нет никакой разницы)) не зря же модели тестировании в мт5 имеют отличия где по каждому тику самая точная модель..