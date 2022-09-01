Где брать эталонные котировки для оптимизации советника? - страница 3

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Igor Yeremenko:
лучще всего свои собственные, они самые "правильные")
Иногда так бывает, если только сам их собирал, а не доверился честным брокерам)
 
Vladimir Karputov:

Ничего не нужно брать. Как только Вы подключились к торговому серверу, MetaTrader 5 имеет доступ ко всей истории на этом торговом сервере.

Не было нужды, а глубина тиковых данных наверное не более нескольких лет?

 

https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export 

Качайте и тестируйте сколько влезет)

20060123,1100,239.0000000,239.0000000,219.3300000,220.5000000,1.380.238
20060123,1200,220.5000000,220.9700000,219.7100000,220.4500000,438.153
20060123,1300,220.7000000,221.3300000,220.2000000,220.8500000,520.057
20060123,1400,220.8500000,220.9000000,220.0000000,220.8500000,188.593
20060123,1500,220.8500000,221.3300000,220.5200000,221.3300000,326.584
20060123,1600,221.2400000,222.0000000,220.7300000,220.7300000,589.221
20060123,1700,220.7300000,220.9000000,219.9900000,220.4400000,505.198
20060123,1800,220.4300000,220.4300000,218.9100000,219.4900000,537.074
20060123,1900,219.5900000,220.2000000,218.4900000,218.8900000,593.134
20060124,1100,220.5000000,220.8700000,219.6600000,220.4900000,336.923



ВОТ ТАК ДОЛЖНЫ ВЫГЛЯДЕТЬ СКАЧАННЫЕ ДАННЫЕ ЧТОБЫ ИХ ВОСПРИНИМАЛ Metatrader.

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Привет всем! Возник важный вопрос. Очень уж маловато котировок для тестера MT5, нет проблем только с валютными парами, по ним почти по всем можно взять за 10 лет и даже раньше. Очень нужны котировки по другим инструментам особенно нефть, золото, индексы, а в идеале чем больше чем лучше и за последние 9-10 лет. Как известно добавлять самостоятельно как раньше в MT4 нет возможности, терминал сам загружает котировки с сервера к которому подключен. Люди кто знает может есть какие нибудь платные серверы с котировками или бесплатные, всё равно. Странно что не обсуждалось как будто все тестируют только за последние пару лет. Я пытался на бум регистрироваться в разных брокерах и скачать,но самое большое что я пока нашел это нефть с 2014, хотя например на Dukascopy скачивал с 2011 для MT4, а  MT5 у них нет(.  Еще на сервере MetaQuotes есть золото с 2011(у Ducascopy опять же гораздо раньше есть) но тоже пока что непонятки с этими котировками, нормально потестить не получилось, терминал глючит с этими котировками, а как их перенести пока что в процессе разбора.
 
Vladimir Karputov #:

Ничего не нужно брать. Как только Вы подключились к торговому серверу, MetaTrader 5 имеет доступ ко всей истории на этом торговом сервере.

это не правда. у большинства брокеров котировки по модели каждый тик на основе реальных тиков есть только за последние 3 года..на текущий момент это с начала 2019 года по текущий день они 100%..

а если брать до 2019 года то там качество истории пишет 0%



как на фото выше..

по всем тикам не вопрос есть хоть с 2010 года и пишет 99%.. но там качество совершенно иное и для скальперов такие котировки не подходят огромная разница в тестах..

где супер прибыльная стратегия по всем тикам превращается в убыточную по каждому тику.. 

вообще разница в числе тиков теста по каждому тику и по всем тикам составляет порядка 30% (по каждому тику их где-то на 30% больше)

и только не говорите что нет никакой разницы)) не зря же модели тестировании в мт5 имеют отличия где по каждому тику самая точная модель..

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