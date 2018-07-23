Собираю команду для развития МО (Дерева решения/леса) применительно к трендовым стратегиям - страница 3
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Речь о предложенных направлениях совместной работы?
Если 30+ человек имеют такие же планы, то что им мешает объединится? Или дело в чём то другом?
Так промежуточные результаты обучения по моему методу я показал, пусть в тестере, а что б улучшить их, нужно развивать проект в том направлении, что я описал.
Опять же, что за планы обсуждаются - направление совместной деятельности? А что ожидается - выдача готового решения из коробки, для которого просто нужны рюшечки?
Я не брезгую и оплатой туда нанятым людям для решения задач. Просто реально понимаю, что проект не простой, и экономически оправдано объединения для движения к поставленной цели - адаптации метода к конкретным задачам.
Да что мне обижаться - ну разве что на неконструктивную критику...
сначала я расстегну все пуговицы на твоей груди, затем медленно соскльзну от шеи к груди
Так промежуточные результаты обучения по моему методу я показал, пусть в тестере, а что б улучшить их, нужно развивать проект в том направлении, что я описал.
ну как бы Вы показали результат который реализовали сложным путем, вот нашел у себя
пишу понемногу под заказ, есть интересные картинки в тестере - вот картинка ТС по 2-м индикаторам и постоянным лотом и даже с со стоплоссами, ТФ - Н1, человек эту ТС дорабатывал раз 15, в общей сложности он потратил около 200$, он нашел время работы его ТС, с его слов ТС работает на многих инструментах... в общем не суть - он шел простыми решениями к своей ТС
а у Вас что? ну картинка из тестера - попала ТС не попала ТС в резонанс с рынком, и реализована сомнительным с моей точки зрения математическим аппаратом
я не против бы поучаствовать, есть у меня интерес к математическому моделированию и нейронным сетям, но ... но если честно, то не заинтересовали проще в топиках про машинное обучение народ "подергать" своими вопросами
ну как бы Вы показали результат который реализовали сложным путем, вот нашел у себя
У Вас на графике прирост 10%, а у меня почти 100% получилось за пол года. Остальные детали можно видеть только из отчета. И, что этот результат получен без оптимизации?
пишу понемногу под заказ, есть интересные картинки в тестере - вот картинка ТС по 2-м индикаторам и постоянным лотом и даже с со стоплоссами, ТФ - Н1, человек эту ТС дорабатывал раз 15, в общей сложности он потратил около 200$, он нашел время работы его ТС, с его слов ТС работает на многих инструментах... в общем не суть - он шел простыми решениями к своей ТС
Я пользуюсь сервисом фриланс, потратил гораздо больше денег и времени на свои идеи. Есть проект(см. результаты в сигналах), которым я занимаюсь с 2013 года (скоро год, как над ним не работал особо), т.е. я знаю, что такое построение и доводка ТС до ума. Вы оцениваете данный проект в 200 долларов? Тогда готов Вам их заплатить.
а у Вас что? ну картинка из тестера - попала ТС не попала ТС в резонанс с рынком, и реализована сомнительным с моей точки зрения математическим аппаратом
От части Вы правы, любая ТС это попадание в резонанс с рынком, вопрос только в том, как часто это будет происходить и какие потери будут до ожидания нового цикла. Или, вы верите в грааль? Я верю в наступление событий которые ранее происходили, с той или иной вероятностью. Дерево решений как раз позволяет выделить часто повторяющиеся события, и потом этот паттерн уже подлежит отдельной оценке в тестере стратегий - тут могут использоваться разные методы - их разработка так же стоит в задачах команды.
я не против бы поучаствовать, есть у меня интерес к математическому моделированию и нейронным сетям, но ... но если честно, то не заинтересовали проще в топиках про машинное обучение народ "подергать" своими вопросами
Подергать конечно можно, но кто ж даст четкие ответы. Я как минимум предлагаю совместную работу над базой предикторов, да и вообще предлагаю площадку для совместной работы, а не просто общения над интересной темой.
И, что этот результат получен без оптимизации?
представляете да, я в последнее время обленился и не занимаюсь "дрочиловом" в тестере - дали ТЗ, написал, отправил, иногда даже тестер стратегий не запускаю ни разу
эта картинка с теми параметрами индикаторов которые дал заказчик в первый раз, а сам советник в тестере я запустил ну наверное уже когда была 10-я редакция ТЗ, и то после слов заказчика, рекомендую Вам самим попробовать этого советника - что я до сих пор почему то и не сделал (((
тут к чему вот жти тестерные картинки - вот мой пример, человек абсолютно не дружит с программированием (элементарные вещи просит часто сделать, аж обидно), но он взял и изучил поведение индикаторов и без тестера стратегий сам разработал прибыльную ТС
ну а мы с Вами вот умеем коды писать, постоянно о высшей математике размышляем .... вот теперь Вы команду предложили набрать..... я бы рад посотрудничать, но ... но а смысл? ну нет пока интереса к Вашему предложению, и дело даже не в прибыльности Вашей ТС, а наверное просто жалко будет потраченного времени
представляете да, я в последнее время обленился и не занимаюсь "дрочиловом" в тестере - дали ТЗ, написал, отправил, иногда даже тестер стратегий не запускаю ни разу
эта картинка с теми параметрами индикаторов которые дал заказчик в первый раз, а сам советник в тестере я запустил ну наверное уже когда была 10-я редакция ТЗ, и то после слов заказчика, рекомендую Вам самим попробовать этого советника - что я до сих пор почему то и не сделал (((
тут к чему вот жти тестерные картинки - вот мой пример, человек абсолютно не дружит с программированием (элементарные вещи просит часто сделать, аж обидно), но он взял и изучил поведение индикаторов и без тестера стратегий сам разработал прибыльную ТС
ну а мы с Вами вот умеем коды писать, постоянно о высшей математике размышляем .... вот теперь Вы команду предложили набрать..... я бы рад посотрудничать, но ... но а смысл? ну нет пока интереса к Вашему предложению, и дело даже не в прибыльности Вашей ТС, а наверное просто жалко будет потраченного времени
Так видимо заказчик хорошо поработал с оптимизатором.
У меня есть алгоритм автоматической настройки индикатора под мою ТС, там так же из коробки будет хороший результат, правда я долгое время пилил сетки на каналах.
Нет интереса по какой причине? Отсутствие понимание идей, или понимание бесперспективности?
Смысл в командной работе именно в ускорении исследований по выбранному вектору. Если Вы считаете, что предложенные мной векторы развития бесперспективны, то, конечно, нет смысла сотрудничать.
Так видимо заказчик хорошо поработал с оптимизатором.
нет, у него не было ничего кроме индикатора, и индикатор я тестировал с параметрами которые он дал в первый раз
ладно - не суть, фиг с ним с тестером стратегий и картинками иже с ними....
интереса нет ну потому что...
вот смотрите. Вам нужны люди с головой и с руками - так? что Вы показали таким людям в этом топике? сложилось ощущение, что я должен сейчас поиском по форуму пытаться проанализировать Вашу деятельность, на все 12 тысяч Ваших сообщений на форуме....
я конечно могу ошибаться, но мне бы было интересно прочитать хоть что то новое в этом топике, что я не могу найти самостоятельно в интернете - да хоть банальную блок-схему в квадратиках! - вот тут подготовка данных по принципу..., а тут принятие решения по лесу деревьев... а тут мы устроили мозговой штурм и ... ура!!!
фух, кактотак
ладно, рад бы с Вами пообщаться, не воспринимайте меня всерьез, но я старался быть искренним
удачи!!!
нет, у него не было ничего кроме индикатора, и индикатор я тестировал с параметрами которые он дал в первый раз
ладно - не суть, фиг с ним с тестером стратегий и картинками иже с ними....
интереса нет ну потому что...
вот смотрите. Вам нужны люди с головой и с руками - так? что Вы показали таким людям в этом топике? сложилось ощущение, что я должен сейчас поиском по форуму пытаться проанализировать Вашу деятельность, на все 12 тысяч Ваших сообщений на форуме....
я конечно могу ошибаться, но мне бы было интересно прочитать хоть что то новое в этом топике, что я не могу найти самостоятельно в интернете - да хоть банальную блок-схему в квадратиках! - вот тут подготовка данных по принципу..., а тут принятие решения по лесу деревьев... а тут мы устроили мозговой штурм и ... ура!!!
фух, кактотак
ладно, рад бы с Вами пообщаться, не воспринимайте меня всерьез, но я старался быть искренним
удачи!!!
То есть, Вам необходим рекламный ролик, где я бы показал использованный мной подход для решения малых достижений, что есть у меня в этой области, и при этом объяснил, что если будем применять эту и эту идею, то это может дать прирост производительности? Ну хорошо создал я такой ролик, и что это изменит? При его просмотре люди подумают "о, как интересно, а может тут то он и ошибается буду ка я делать что-то супперское свое", или ничего не подумают - т.е. я не верю, что это может их стимулировать. В ютубе полно роликов по МО и деревьям в частности...
Или думаете реально поможет?
Так видимо заказчик хорошо поработал с оптимизатором.
Имея чисто индикаторы, оптимизация не поможет. Тут похоже на ручную подстройку индикаторов и визуальный просмотр что из всего этого вышло. Иногда сам пользуюсь подобным методом. Накидываю на график индикаторы и меняя настройки смотрю где есть точки входа. И уже потом в эксперте загоняю найденные настройки в индикаторы и тестирую смотря правильность предположения, или их ошибочность. И если более менее приемлемые входы, начинаю думать над выходом из позиций. Тут желательно то-же продумывать. Т.к. удачно войти, не гарантирует прибыльности ТС. Нужно еще и нормально выйти, если произошел неудачный вход. Иногда бывает что простые стопы только усугубляют ситуацию, а не улучшают ее.
То есть, Вам необходим рекламный ролик, где я бы показал использованный мной подход для решения малых достижений, что есть у меня в этой области, и при этом объяснил, что если будем применять эту и эту идею, то это может дать прирост производительности? Ну хорошо создал я такой ролик, и что это изменит? При его просмотре люди подумают "о, как интересно, а может тут то он и ошибается буду ка я делать что-то супперское свое", или ничего не подумают - т.е. я не верю, что это может их стимулировать. В ютубе полно роликов по МО и деревьям в частности...
Или думаете реально поможет?
Можно попробовать, перестать агитировать, а поставить первую задачу которую Вы планируете решать в команде.
Вдруг она решиться на раз, и команда будет не нужна. ))