Индикаторы: Relative Strength Index (RSI) - страница 2

Большое спасибо за ваши усилия.

Знаете ли вы какой-нибудь индикатор, который автоматически распознает эти паттерны?

 
автоматически - средствами - советника? Нет, извините. Речь идет об индикаторе RSI(ручной торговли и для использования в советнике, например) ...
 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Кое-что интересное в финансовом видео апреля 2014 года

newdigital, 2014.04.21 17:09

Как использовать индикатор RSI

Узнайте основы индекса относительной силы всего за 6 минут!

Индикатор RSI - это широко используемый осциллятор импульса, который измеряет силу и скорость движения цены на рынке, сравнивая текущую цену ценной бумаги с ее прошлыми показателями. RSI можно использовать для определения зон перекупленности и перепроданности, уровней поддержки и сопротивления, а также потенциальных сигналов входа и выхода.






 
Sergey Golubev #:

Отлично, Сергей!

 

Кто-нибудь знает индикатор длинных дивергенций, который выдает предупреждение, когда дивергенция заканчивается и не перерисовывается? Спасибо.

