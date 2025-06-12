Индикаторы: Relative Strength Index (RSI) - страница 2
Большое спасибо за ваши усилия.
Знаете ли вы какой-нибудь индикатор, который автоматически распознает эти паттерны?
newdigital, 2014.04.21 17:09Как использовать индикатор RSI
Узнайте основы индекса относительной силы всего за 6 минут!
Индикатор RSI - это широко используемый осциллятор импульса, который измеряет силу и скорость движения цены на рынке, сравнивая текущую цену ценной бумаги с ее прошлыми показателями. RSI можно использовать для определения зон перекупленности и перепроданности, уровней поддержки и сопротивления, а также потенциальных сигналов входа и выхода.
Отлично, Сергей!
Кто-нибудь знает индикатор длинных дивергенций, который выдает предупреждение, когда дивергенция заканчивается и не перерисовывается? Спасибо.
