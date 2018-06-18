Имеете ли Вы привычку дублировать важные (ценные для себя) файлы? На флешку , куда-либо ещё... - страница 3
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Где-то слышал,что срок у флэшки ограничен-это так?-и сколько?-кто сталкивался?
Я сталкивался с пожизненной гарантией на флешку. У меня 2 таких.Увы... Уже поменяли срок гарантии на 5 лет...
Где-то слышал,что срок у флэшки ограничен-это так?-и сколько?-кто сталкивался?
Не срок, а количество записей. У меня одна сдохла, правда старая, 2006 года на 1 гиг
Так винт накроется и никакой программный не спасет. У меня много винтов умерло.
И что??? Уже один накрывался. Если они у меня два зеркалируются. Вытащил дохлый, вставил новый. Добавил его в массив RAID и проблем нет.
P.S. У меня даже с неполным массивом RAID (с одним жестким) нормально загружается система.
Флешки - зло. Жесткие диски - зло. Всё дело в том, что ни флешка ни жесткий диск не подразумевает независимого сохранения. Выход только один: сохранение в облако. Документы, картинки/фото, музыку - например в OnDrive (1 000 Гб это ещё нужно постараться заполнить), а MQL5 коды - в Облако.
Плюс масса удобств - работаешь с любого устройства, с любой точки Земного шара.
Периодически делаю:
1) Образ системного раздела с помощью Acronis, чтобы в случае чего не тратить время на переустановку и настройку ОС и софта.
2) Полный бэкап всего основного рабочего компа на внешний USB-HDD, который подключаю только для этого дела.
3) Ну и очень важные пароли на бумаге, по старинке.
Похоже я параноик ))
Это не отъемлемая часть успешного человека, который всегда на шаг впереди любых обстоятельств.
Самый надежный и простой носитель OneDrive.
А вопреки всем спорам, которые были выше сказанные что "Флешки - зло, Жесткий дик - зло и Облако тоже зло". Скажу вам одно. Да же если ваш пк или носитель подключен к сети(интернет), а это неизбежно в наше время. они уже не находятся в безопасности. Но вопрос состоял в том что, "Имеете ли Вы привычку дублировать важные (ценные для себя) файлы?".
А не по поводу сохранности ваших файлов или же их безопасности.
Это не отъемлемая часть успешного человека, который всегда на шаг впереди любых обстоятельств.
Самый надежный и простой носитель OneDrive.
А вопреки всем спорам, которые были выше сказанные что "Флешки - зло, Жесткий дик - зло и Облако тоже зло". Скажу вам одно. Да же если ваш пк или носитель подключен к сети(интернет), а это неизбежно в наше время. они уже не находятся в безопасности. Но вопрос состоял в том что, "Имеете ли Вы привычку дублировать важные (ценные для себя) файлы?".
А не по поводу сохранности ваших файлов или же их безопасности.
Разве привычка дублировать важные (ценные для себя) файлы не то же самое, что и привычка обеспечивать сохранность и безопасность тех же файлов в случае неприятных обстоятельств?
В общем, привычка очень полезная, по-моему, и должна быть у каждого, для кого компьютер - это инструмент, а не развлечение.
Так OnDrive это для ежедневного пользования. Уже несколько лет я и вся семья пользуемся и ещё ничего не пропадало.
Так там бесплатно всего 5Гб, только что посмотрел, у меня давно подключен. А вот яндекс диск мне все все время прибавляют, уже 210 Гб в сумме.
А все почему? Потому что вы все храните там свои программы, которые не приносят ни какой пользы человечеству. А я только ценное порно высшего качества! Поэтому ЯД считает меня полнезным для цивилизации пользователям и постоянно накидывает Гиги ))
Периодически делаю:
1) Образ системного раздела с помощью Acronis, чтобы в случае чего не тратить время на переустановку и настройку ОС и софта.
2) Полный бэкап всего основного рабочего компа на внешний USB-HDD, который подключаю только для этого дела.
3) Ну и очень важные пароли на бумаге, по старинке.
Похоже я параноик ))
Не мучайся совестью, у меня тоже есть специальный блокнотик для таких паролей, а всякое неважное в LastPass