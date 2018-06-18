Имеете ли Вы привычку дублировать важные (ценные для себя) файлы? На флешку , куда-либо ещё... - страница 2
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Флешки - зло. Жесткие диски - зло. Всё дело в том, что ни флешка ни жесткий диск не подразумевает независимого сохранения. Выход только один: сохранение в облако. Документы, картинки/фото, музыку - например в OnDrive (1 000 Гб это ещё нужно постараться заполнить), а MQL5 коды - в Облако.
Плюс масса удобств - работаешь с любого устройства, с любой точки Земного шара.
Чёта сразу фильм вспомнился "Физрук", как Нагиев говорил, посмотрев в небо: "Какое нахрен облако, что ты мне втираешь", и выбросил монитор с окна, чтобы удалить компромат )))
Флешки - зло. Жесткие диски - зло. Всё дело в том, что ни флешка ни жесткий диск не подразумевает независимого сохранения. Выход только один: сохранение в облако. Документы, картинки/фото, музыку - например в OnDrive (1 000 Гб это ещё нужно постараться заполнить), а MQL5 коды - в Облако.
Плюс масса удобств - работаешь с любого устройства, с любой точки Земного шара.
По поводу OnDrive - это исчадие, залил много файлов нужных, музыка например =) пользовался. Через пару лет сменил ПК подключил OnDrive а там половину файлов нету, только тупо пусты папки. В жизни больше ничего туда не скидываю, каждый день только убиваю процесс OnDrive раньше на всегда удавалось отключать, а сейчас живет своей жизнью и раздражает.
Так OnDrive это для ежедневного пользования. Уже несколько лет я и вся семья пользуемся и ещё ничего не пропадало.
А при чём тут фильмы? Речь идёт об интеллектуальной собственности или личных фото, видео, музыки
голова слишком занята)
у меня копируется на 2 винта 80 и 120 гб, стоят в компе, иногда втыкаю им шлейф по очереди, записываю по верх одни и те же папки
Пока контроллер не накроется) потом искать либо точно такой же контроллер, так как от разных производителей могут не признать рейд. Читал такое, на форуме по восстановлению данных, у чувака контроллер помер. При обновлении компа, на новой материнке тоже бывает что не может определить рейд, это если рейд создаётся контроллером на материнке.
Совсем не волнует. Я использую программный RAID так что от железа ни каким боком не зависим. Свободно вынимаю один жесткий, вставляю в другое железо и имею две клонированные системы.
Добавляю им по 1 жесткому аналогичного объема. И можно еще раз клонировать.
Не знаю как на винде, но на лине подобное делается без головной боли
Раньше свято пользовался Хранилищем, но после того, как Хралилища для МТ4 и МТ5 разделили, а потом опять слили, данные стали недоступны для редактора МТ4. Потом мучительно выяснили у разработчиков, что надо вытаскивать для 4-ки руками и заново вносить. Ладно, поменяли систему, это понятно. Но никакого предупреждения, никаких объяснений в дальнейшем, типа и так схавают.
К черту, ушел на битбаскет.
Совсем не волнует. Я использую программный RAID так что от железа ни каким боком не зависим. Свободно вынимаю один жесткий, вставляю в другое железо и имею две клонированные системы.
Добавляю им по 1 жесткому аналогичного объема. И можно еще раз клонировать.
Не знаю как на винде, но на лине подобное делается без головной боли
Так винт накроется и никакой программный не спасет. У меня много винтов умерло.
А при чём тут фильмы? Речь идёт об интеллектуальной собственности или личных фото, видео, музыки
Без разницы что - это болезнь. Почитайте в инете.
PS Порядок на столе - порядок в голове. Не стоит мусор копить.
Есть информация на флешке и на жёстком диске...При смене компа-заливаю с флешки...