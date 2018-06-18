Имеете ли Вы привычку дублировать важные (ценные для себя) файлы? На флешку , куда-либо ещё... - страница 2

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Vladimir Karputov:

Флешки - зло. Жесткие диски - зло. Всё дело в том, что ни флешка ни жесткий диск не подразумевает независимого сохранения. Выход только один: сохранение в облако. Документы, картинки/фото, музыку - например в OnDrive (1 000 Гб это ещё нужно постараться заполнить), а MQL5 коды - в Облако.

Плюс масса удобств - работаешь с любого устройства, с любой точки Земного шара.

Чёта сразу фильм вспомнился "Физрук", как Нагиев говорил, посмотрев в небо: "Какое нахрен облако, что ты мне втираешь", и выбросил монитор с окна, чтобы удалить компромат )))

 
Vladimir Karputov:

Флешки - зло. Жесткие диски - зло. Всё дело в том, что ни флешка ни жесткий диск не подразумевает независимого сохранения. Выход только один: сохранение в облако. Документы, картинки/фото, музыку - например в OnDrive (1 000 Гб это ещё нужно постараться заполнить), а MQL5 коды - в Облако.

Плюс масса удобств - работаешь с любого устройства, с любой точки Земного шара.

По поводу OnDrive - это исчадие, залил много файлов нужных, музыка например =) пользовался. Через пару лет сменил ПК подключил OnDrive а там половину файлов нету, только тупо пусты папки. В жизни больше ничего туда не скидываю, каждый день только убиваю процесс OnDrive раньше на всегда удавалось отключать, а сейчас живет своей жизнью и раздражает.
 
Aleksey Rodionov:
По поводу OnDrive - это исчадие, залил много файлов нужных, музыка например =) пользовался. Через пару лет сменил ПК подключил OnDrive а там половину файлов нету, только тупо пусты папки. В жизни больше ничего туда не скидываю, каждый день только убиваю процесс OnDrive раньше на всегда удавалось отключать, а сейчас живет своей жизнью и раздражает.

Так OnDrive это для ежедневного пользования. Уже несколько лет я и вся семья пользуемся и ещё ничего не пропадало.

 
Evgeniy Chumakov:


 А при чём тут фильмы?  Речь идёт об интеллектуальной собственности или личных фото, видео, музыки

голова слишком занята)


у меня копируется на 2 винта 80 и 120 гб, стоят в компе, иногда втыкаю им шлейф по очереди, записываю по верх одни и те же папки

 
Кто нибудь подскажет облако с приличным размером и бесплатно?
Можно в личку
 
Alexey Valeev:

Пока контроллер не накроется) потом искать либо точно такой же контроллер, так как от разных производителей могут не признать рейд. Читал такое, на форуме по восстановлению данных, у чувака контроллер помер. При обновлении компа, на новой материнке тоже бывает что не может определить рейд, это если рейд создаётся контроллером на материнке.

Совсем не волнует. Я использую программный RAID так что от железа ни каким боком не зависим. Свободно вынимаю один жесткий, вставляю в другое железо и имею две  клонированные системы.
Добавляю им по 1 жесткому аналогичного объема. И можно еще раз клонировать.
Не знаю как на винде, но на лине подобное делается без головной боли

 

Раньше свято пользовался Хранилищем, но после того, как Хралилища для МТ4 и МТ5 разделили, а потом опять слили, данные стали недоступны для редактора МТ4. Потом мучительно выяснили у разработчиков, что надо вытаскивать для 4-ки руками и заново вносить. Ладно, поменяли систему, это понятно. Но никакого предупреждения, никаких объяснений в дальнейшем, типа и так схавают.

К черту, ушел на битбаскет.

 
Konstantin Nikitin:

Совсем не волнует. Я использую программный RAID так что от железа ни каким боком не зависим. Свободно вынимаю один жесткий, вставляю в другое железо и имею две  клонированные системы.
Добавляю им по 1 жесткому аналогичного объема. И можно еще раз клонировать.
Не знаю как на винде, но на лине подобное делается без головной боли

Так винт накроется и никакой программный не спасет. У меня много винтов умерло.

 
Evgeniy Chumakov:

 А при чём тут фильмы?  Речь идёт об интеллектуальной собственности или личных фото, видео, музыки

Без разницы что - это болезнь. Почитайте в инете.

PS Порядок на столе - порядок в голове. Не стоит мусор копить.

[Удален]  
Evgeniy Chumakov:
  • Постоянно делаю копии файлов на разные носители.
    62% (46)
  • Бывает иногда, но в основном нет!
    26% (19)
  • А зачем? Не понимаю!
    7% (5)
  • Нет я не делаю копии файлов, будь что будет!
    5% (4)

Есть информация на флешке и на жёстком диске...При смене компа-заливаю с флешки...

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