Пара eurusd - в каком направлении двигаемся? - страница 4
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Виртуальная валюта, это же, так сказать, новый феномен экономики...деньги по интернету летают со скоростью света, уже придумали биткоины, как бы настоящие информационные деньги, которые не подделать не украсть, то есть где банки, где сейфы и прочие ухищрения сохранения и приумножения - все прозрачно... что за что почему и сколько, вот чего боятся толстосумы и банкиры и главное чиновники - уходит основа власти - казна, вернее темная сторона её для темных дел...
Так если поскрести, то как таковое все валюты мира являются на данный момент виртуальными. А по поводу прозрачности того-же битка очередной миф. Где вы видали РЕАЛЬНУЮ, а не нарисованную отчетность, например его массы и чем он обеспечен. Да ни где. Битк еще более непрозрачен, чем многие валюты мира, хотя по своей сути оба вида, давно являются виртуальными.P.S. Ну и мысли в слух. Кому выгодней всего раскрутить тот-же битк, чтоб в него нагнали как можно большую массу наличности, и в определенный момент все это обрушить. Какая сумма испариться в небытие наличности, и этим снимет немного долговую нагрузку. Думаю вывод на поверхности.
Первая цель 1.1850, а там надо посмотреть)))
Согласен однозначно. Пробивает и закрепляется выше - жди теста 1.2000.
Согласен однозначно. Пробивает и закрепляется выше - жди теста 1.2000.
Ага.
Согласен однозначно. Пробивает и закрепляется выше - жди теста 1.2000.
Да, эта ТЕОРИЯ распространена, и основана на повторяемости рынка... Но вот ПРАКТИКА не так часто подтверждает эту теорию. В основном , такое положение дел опирается на отсутствие других, более эффективных, теорий или методов работы на рынке...
Кстати может быть , что и не пробьет. Рынок не предсказуем.
Кстати может быть , что и не пробьет. Рынок не предсказуем.
Кстати может быть , что и не пробьет. Рынок не предсказуем.
очень даже предсказуем
необходим анализ, основное:
взаимозависимости движения валютных пар, процентных ставок, количества покупок и продаж
и всё будет
очень даже предсказуем
необходим анализ, основное:
взаимозависимости движения валютных пар, процентных ставок, количества покупок и продаж
и всё будет
В целом, все абсолютно правильно!
Но есть некоторые неточности... Анализ текущего рынка позволяет выделить нужный "ПРОГНОЗ", но не "предсказание"... На первый взгляд термины однозначны..., но только на первый... В действительности эти термины сильно отличаются друг от друга, и путать их - не желательно... Причина простая: этим терминам отвечают разные ТИПЫ ТОРГОВЫХ стратегий, а эти стратегии будут сильно отличаться в своей эффективности...