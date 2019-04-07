CustomXXXX функции - страница 2
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Владимир, не могли бы вы подумать как подгружать кастомный символ из другого терминала онлайн? т.е. сначала можно создать каст. символ и просто экспортировать архив тиковый вручную, а затем в реалтайме дообновлять символ новыми котировками из другого терминала (должен быть открыт). Такого еще нет в кодбазе
Я здесь вообще думал разные примеры делать по пользовательским символам. Но пока стоп: как видите в чистом поле нашёл ... ямку :)
Я здесь вообще думал разные примеры делать по пользовательским символам. Но пока стоп: как видите в чистом поле нашёл ... ямку :)
Ок, сам еще подумаю, если что напишу здесь ) хотел потренировать нейросетки на каст. символах разных брокеров.
В OnInit() создаются два бара для пользовательского символа (перед этим вызывается CustomRatesDelete - удаляет все бары в указанном временном интервале из ценовой истории пользовательского инструмента). Эти бары записываются в ценовую историю пользовательского символа при помощи CustomRatesUpdate.
Чтобы не было перехлёстов по времени принудительно указываю время для нулевого бара и для первого:
при этом методом тыка выяснилось, что массив rates должен быть динамическим. ArraySetAsSeries - уже применил для удобства.
Чтобы провести следующее построение сначала нужно рассчитать на сколько шагов цена ("Bid") ушла от последнего значения (массив "rates_prev", индекс "0").
Время пока не учитывается.
каклучше подгружать кастомный символ из другого терминала онлайн? т.е. сначала можно создать каст. символ и просто экспортировать архив тиковый вручную, а затем в реалтайме дообновлять символ новыми котировками из другого терминала (должен быть открыт). Такого еще нет в кодбазе
Все так же, как Вы получаете в Терминал кухни арбитражные быстрые котиры из других источников. Получил котиру - отправил ее тиком в кастомный символ. Готово!Потом на бэктестах хорошо смотреть рассинхрон...
Все так же, как Вы получаете в Терминал кухни арбитражные быстрые котиры из других источников. Получил котиру - отправил ее тиком в кастомный символ. Готово!
с подгрузкой недостающих какой-то неудобняк получится - постоянно просить другого советника выгрузить тики из другого брокера )
думал что можно как-то подключиться к рабочему файлу котировок другого терминала, но походу никак
Да, как раз ради бэктеста интересно сделать
Чтобы провести следующее построение сначала нужно рассчитать на сколько шагов цена ("Bid") ушла от последнего значения (массив "rates_prev", индекс "0").
Время пока не учитывается.
В случае построения графиков ренко встаёт вопрос о тиках: с одной стороны, если тики транслировать напрямую с текущего символа в пользовательский, то терминал будет автоматически строить по тикам новые бары. Эти бары на пользовательском символе будут как обычные бары на текущем символе - с хвостами high и low, на каждой минуте - новый бар. С другой стороны, если тики не транслировать вообще, то торговать не получится на основе пользовательского символа - на нём не будет соответствия цен с текущим символом.
лайк!