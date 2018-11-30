После изучения MQL5, на сколько реально участвовать в "Фрилансе". - страница 6
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А как я узнаю, что заказчик согласился? Это нужно смотреть в обсуждении заказа или сверху, в моих личных сообщениях?
Хотите живой пример? Я создан работу. И пройдём все пути ада шаги?
Хотите живой пример? Я создан работу. И пройдём все пути ада шаги?
Да. Было бы интересно.
Да. Было бы интересно.
Упс. Я погарячился - работа то должна быть платной. Получается я обучаю и я плачу :) . Это залёт.
Предлагаю Вам почитать статьи и просмотреть видео: ссылки слева в сервисе Фриланс
Упс. Я погарячился - работа то должна быть платной. Получается я обучаю и я плачу :) . Это залёт.
Предлагаю Вам почитать статьи и просмотреть видео: ссылки слева в сервисе Фриланс
Само собой разумеется. Выбирать непонятное ТЗ, а потом отказываться, это же, вроде, минус в статистику, если я правильно понимаю. Да и вообще, нет желания брать всё подряд. А изучать все подряд заказы и думать, возьмут не возьмут, тоже как-то не очень хотелось. Поэтому и решил спросить у опытных исполнителей. Но раз говорят, что возьмут, тогда, попробую.
Так оно и происходит. Читаешь описание, смотришь вложения, проверяешь код приложенных советников/индикаторов, прикидываешь объем работы и сможешь ли ты это реализовать, а потом выбирают другого - у кого больше работ, меньше просроченных, меньше арбитражных, одним словом лучше статистика. Это обычные будни поиска заказа и на это уходит приличное кол-во времени.
Зато потом находишь какого-нибудь индуса, баксов за 30$, желательно что бы в названии было указано Simple Job, а еще лучше Very Simple Job, и выполняешь объем работы как на 300$. И тут главное помнить, что этот 'Simple Job' врядли тебя так просто отпустит, обязательно выяснится что в не уточненном тобой пункте контракта, подразумевалось еще 5 подпунктов. Ну или как минимум попросит небольшую дорабтку/переделку бесплатно. А там уже думай как бы тактичней отказать или сделать, что бы не схлопотать плохой отзыв. И вот пока ты будешь возится с этим Sinple Job, мимо будут проплывать настоящие высокооплачиваемые Джобы.
Но это все конечно приходит с опытом. Конкуренция растет с каждым днем. Вспомнить еще год назад, не было столько заявок на англоязычном фрилансе. 5-8 отсилы висело на хороший заказ. На посредственный 2-4. Сейчас же, минут через 10 как только опубликовался заказ, уже 7 заявок, через час их будет 20. Много конечно новичков, особенно их стало заметно больше, с тех пор как все стало засекречено - лица, фамилии. Раньше то мы(фрилансеры) видели друг друга, кто куда заявки кидает, какие цены ставит и т.д. Видать посмелел народ, как все стало инкогнито, появилось больше желающих опробовать свои силы.
Все мы когда то начинали, дерзай. Александр Пузанов правильные советы дал. Тут нужно работать на перспективу. Сначала ты работаешь на портфолио, потом оно на тебя. Лучше конечно иметь постоянных заказчиков, проверенных, надежных. Да и они часто подкидывают задания, когда совсем глухо.
Хотя я со своими 200 работам и сам себя ощущаю новичком. Сейчас 200 это как год назад 50. Конкуренты не дремлют, растут как грибы ;)
Упс. Я погарячился - работа то должна быть платной. Получается я обучаю и я плачу :) . Это залёт.
Предлагаю Вам почитать статьи и просмотреть видео: ссылки слева в сервисе Фриланс
Чей залет-то? И ссылки, вроде, не слева, а справа.
Так оно и происходит. Читаешь описание, смотришь вложения, проверяешь код приложенных советников/индикаторов, прикидываешь объем работы и сможешь ли ты это реализовать, а потом выбирают другого - у кого больше работ, меньше просроченных, меньше арбитражных, одним словом лучше статистика. Это обычные будни поиска заказа и на это уходит приличное кол-во времени.
Зато потом находишь какого-нибудь индуса, баксов за 30$, желательно что бы в названии было указано Simple Job, а еще лучше Very Simple Job, и выполняешь объем работы как на 300$. И тут главное помнить, что этот 'Simple Job' врядли тебя так просто отпустит, обязательно выяснится что в не уточненном тобой пункте контракта, подразумевалось еще 5 подпунктов. Ну или как минимум попросит небольшую дорабтку/переделку бесплатно. А там уже думай как бы тактичней отказать или сделать, что бы не схлопотать плохой отзыв. И вот пока ты будешь возится с этим Sinple Job, мимо будут проплывать настоящие высокооплачиваемые Джобы.
Но это все конечно приходит с опытом. Конкуренция растет с каждым днем. Вспомнить еще год назад, не было столько заявок на англоязычном фрилансе. 5-8 отсилы висело на хороший заказ. На посредственный 2-4. Сейчас же, минут через 10 как только опубликовался заказ, уже 7 заявок, через час их будет 20. Много конечно новичков, особенно их стало заметно больше, с тех пор как все стало засекречено - лица, фамилии. Раньше то мы(фрилансеры) видели друг друга, кто куда заявки кидает, какие цены ставит и т.д. Видать посмелел народ, как все стало инкогнито, появилось больше желающих опробовать свои силы.
Все мы когда то начинали, дерзай. Александр Пузанов правильные советы дал. Тут нужно работать на перспективу. Сначала ты работаешь на портфолио, потом оно на тебя. Лучше конечно иметь постоянных заказчиков, проверенных, надежных. Да и они часто подкидывают задания, когда совсем глухо.
Хотя я со своими 200 работам и сам себя ощущаю новичком. Сейчас 200 это как год назад 50. Конкуренты не дремлют, растут как грибы ;)
Да не возьмут-не возьмут, а сделаю-не сделаю. Вы, как программист, вправе принять позицию: Есть ТЗ, есть его реализация - нет вопросов. Very simple job, 10-30 сами знаете, чего. Можно еще до реализации довести, но это требует навыков.
Упс. Я погарячился - работа то должна быть платной. Получается я обучаю и я плачу :)
раз уж тема всё-равно "всплыла" :-)
на грани идеи : а почему собственно она должна быть платной ?
Новички на сайте не умеют заказывать софт (не то чтобы тут, а воообще).
Для некоторых других MQL-первый язык и первый опыт в IT, первая заказная работа...
почти гарантированно что первый опыт фриланс для обоих будет негативным, то есть учебными граблями :-)
купоны что-ли придумать или бонус какой..чтобы люди могли хотя бы раз пройти всю эту халабуду от начала и до конца.
раз уж тема всё-равно "всплыла" :-)
на грани идеи : а почему собственно она должна быть платной ?
Новички на сайте не умеют заказывать софт (не то чтобы тут, а воообще).
Для некоторых других MQL-первый язык и первый опыт в IT, первая заказная работа...
почти гарантированно что первый опыт фриланс для обоих будет негативным, то есть учебными граблями :-)
купоны что-ли придумать или бонус какой..чтобы люди могли хотя бы раз пройти всю эту халабуду от начала и до конца.
Ну, ты даешь.