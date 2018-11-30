После изучения MQL5, на сколько реально участвовать в "Фрилансе". - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Само собой разумеется. Выбирать непонятное ТЗ, а потом отказываться, это же, вроде, минус в статистику, если я правильно понимаю. Да и вообще, нет желания брать всё подряд. А изучать все подряд заказы и думать, возьмут не возьмут, тоже как-то не очень хотелось. Поэтому и решил спросить у опытных исполнителей. Но раз говорят, что возьмут, тогда, попробую.
Не подписывайтесь на сомнительные работы прямо нарушающие правила сервиса Фриланс: в заявке указаны контактные данные (скайп, электронная почта и тому подобное), декомпил (просьба взломать или просто работа с декомпилом - бан и отлучение от сервиса).
Решил попробовать заработок в сервисе Фриланс. Но по скольку я никогда не занимался фрилансом и реализовал только свои идеи на продажу, в сервисе Маркет, у меня возник вопрос, как начать? То есть, продукты у меня есть, скачивания демо, покупатели, так же, имеются. Но как у исполнителя заказов у меня абсолютно чистая статистика. Как начать работать с Фрилансом в моем случае?
Ведь все, и каждый начинали во фрилансе именно с такого состояния :)
Не подписывайтесь на сомнительные работы прямо нарушающие правила сервиса Фриланс: в заявке указаны контактные данные (скайп, электронная почта и тому подобное), декомпил (просьба взломать или просто работа с декомпилом - бан и отлучение от сервиса).
Конечно. С тем, где на написано "Я хочу выполнить данную работу..." и где нужно поставить галку ознакомлен.
... Как начать работать с Фрилансом в моем случае?
Как начинающий - с демпинга цен и сроков
Если есть что сказать по теме работы - не молчите, напишите сообщение, это выделит вашу заявку. Напр предложите несколько вариантов реализации на выбор или покажите что-то похожее если есть. Меж прочим - даже правильно построенные предложения дают существенный плюс пока др плюсов мало
Не удаляйте заявку, если выбрали не вас - перевыборы случаются. Даже после заморозки с расторжением
Кста - ночью (по европе) у исполнителей начинается флэт, а заказчики с той стороны как раз просыпаются..
Как начинающий - с демпинга цен и сроков
Если есть что сказать по теме работы - не молчите, напишите сообщение, это выделит вашу заявку. Напр предложите несколько вариантов реализации на выбор или покажите что-то похожее если есть. Меж прочим - даже правильно построенные предложения дают существенный плюс пока др плюсов мало
Не удаляйте заявку, если выбрали не вас - перевыборы случаются. Даже после заморозки с расторжением
Кста - ночью (по европе) у исполнителей начинается флэт, а заказчики с той стороны как раз просыпаются..
Это нехорошее явление, примерно как переть с товаром к кассе без очереди.
Само собой разумеется. Выбирать непонятное ТЗ, а потом отказываться, это же, вроде, минус в статистику, если я правильно понимаю. Да и вообще, нет желания брать всё подряд. А изучать все подряд заказы и думать, возьмут не возьмут, тоже как-то не очень хотелось. Поэтому и решил спросить у опытных исполнителей. Но раз говорят, что возьмут, тогда, попробую.
Я не фрилансер тут, так, наблюдатель
Никто же ТЗ не публикует, обычно поток мыслей и только после взаимной любви начинают согласовывать ТЗ
Опытные фрилансеры именно с этого сервиса, я прав? У меня на стороне все происходит, как я описал
Это нехорошее явление, примерно как переть с товаром к кассе без очереди.
Аналогия кривовата - тут 'касса' выбирает одного, остальная очередь идёт лесом. И да, реальность существует независимо от отношения к ней
.
А как быть, если, к примеру, я соглашусь на большое количество заданий и начну выполнять одно из них, если заказчик согласиться, а за ним подтянется еще несколько заказчиков или же меня выберут сразу несколько? Получается, я смогу сделать только одно задание, а остальных могу подвести по срокам. Не будет ли при этом минус мне в статистику исполнителя?
- увеличится % просроченных. Но он будет увеличиваться по-любому - просрочку по вине заказчика здешняя статистика вешает на исполнителя
- ну да, будьте готовы поработать на форсаже
- с заказчиком можно договариваться - теперь у него есть кнопка 'продлить срок'
- я лично даю скидку на след заказ, если просрочка по моей вине. Если заказчик качественный
- увеличится % просроченных. Но он будет увеличиваться по-любому - просрочку по вине заказчика здешняя статистика вешает на исполнителя
- ну да, будьте готовы поработать на форсаже
- с заказчиком можно договариваться - теперь у него есть кнопка 'продлить срок'
- я лично даю скидку на след заказ, если просрочка по моей вине. Если заказчик качественный