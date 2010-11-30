Загадки тестера
На одном компе тестирует, на другом нет. Один и тот же эксперт, с одними и теми же настройками. Один комп с двумя ядрами, другой с одним. В агентах тестера пишет что "Core 1 faild", в настройках тестера пишет "ход оптимизации" и виснет (не начинает отсчитывать проходы тестера).
Опишите подробнее ОС второго компьютера и CPU.
Предыдущий билд работал нормально?
Не знаю всех особенностей оптимизации, но по своему опыту могу заметить что подобные вещи происходят если не выбраны параметры которые следует оптимизировать.
Тут наверное нужно больше информации и логи агентов с обоих компов (можно и логи тестеров за компанию)...
На котоком работает: win7, 2 ядра, 2 гига
На другом: xp sp3, селерон 1500мгц, 521м байт.
Я всегда делал так: Поработав на одном компе, архивировал весь каталог мт5, приносил на другой и продолжал там. До определенного времени это прокатывало. Но!! тестер на "слабом" компе просто работал и перестал, затем перенес на "сильный комп" - все ок, перенес обратно - не тестирует (пишет "ход оптимизации" и виснет, НЕ начинает отсчитывать проходы тестера).
Какие логи?? Поточнее, откуда брать.
Контекстное меню журнала тестера.
Или непосредственно из папки агентов тестирования.
Записей журнала нет (по запросу на период времени), длина файлов логов = 0.
При нажатии на пуск, в "агентах" на 1 сек появляется Busy для Core1, затем через 1 сек Failed
Попробуйте прогнать эксперт из стандартной поставки. например MACD. Интересно что на это скажет тестер слабого компа.
На счет логов как я понял на Win7 они должны быть (раз тестирование идет)...
PS
Можно еще попробовать прогнать без оптимизации...
Встроенные тоже не тестируются.
Из-за чего может failed Core1?
