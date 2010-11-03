cannot open dll
вы в названии mlq5 не ошиблись?
Код ошибки Windows API 126 означает, что такой файл не найден (может опечатка вкралась).
Приведите кусок кода, пожалуйста.
#import "user32.dll" // #import "Shell32.dll" int ShellExecuteW(int hwnd,string lpOperation,string lpFile,string lpParameters,string lpDirectory,int nShowCmd); #import "9_mlq5.dll"
Результат:
2010.11.03 02:16:24 PostgreSQL_Client (EURUSD,H1) 5392 bytes of leaked memory
2010.11.03 02:16:24 PostgreSQL_Client (EURUSD,H1) Cannot open 'C:\Program Files\MetaTrader5alpari\MQL5\Libraries\9_mlq5.dll' (126)
Файл существует на самом деле:
Как такое может быть не понимаю. Пробовал на двух разных компьютерах, результат одинаковый.
neftegaz:Проверьте через depends.exe 9_mlq5.dll - наверняка эта библиотека тянет за собой еще ворох DLL, при обломе каскадной загрузки любой из них можно получить системную Win API ошибку 126.
Renat:Да действительно похоже в этом было дело. Спасибо.
2010.11.03 00:59:38 Client (EURUSD,H1) Cannot open 'C:\Program Files\MetaTrader5alpari\MQL5\Libraries\9_mlq5.dll' (126)
Но библиотека в папке существует. Может кто сталкивался, какие предположения?
Для работы с внешними библиотеками должны какие-то быть активны службы Windows?
OS XP SP3