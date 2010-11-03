cannot open dll

2010.11.03 00:59:38    Client (EURUSD,H1)    8384 bytes of leaked memory
2010.11.03 00:59:38    Client (EURUSD,H1)    Cannot open 'C:\Program Files\MetaTrader5alpari\MQL5\Libraries\9_mlq5.dll' (126)


Но библиотека в папке существует. Может кто сталкивался, какие предположения?

Для работы с внешними библиотеками должны какие-то быть активны службы Windows?

OS XP SP3

 

вы в названии mlq5 не ошиблись?
 

Код ошибки Windows API 126 означает, что такой файл не найден (может опечатка вкралась).

Приведите кусок кода, пожалуйста.

#import "user32.dll"
//
#import "Shell32.dll"
   int ShellExecuteW(int hwnd,string lpOperation,string lpFile,string lpParameters,string lpDirectory,int nShowCmd);
#import "9_mlq5.dll"

Результат:

2010.11.03 02:16:24    PostgreSQL_Client (EURUSD,H1)    5392 bytes of leaked memory
2010.11.03 02:16:24    PostgreSQL_Client (EURUSD,H1)    Cannot open 'C:\Program Files\MetaTrader5alpari\MQL5\Libraries\9_mlq5.dll' (126)


Файл существует на самом деле:


Как такое может быть не понимаю. Пробовал на двух разных компьютерах, результат одинаковый.

 
neftegaz:

Как такое может быть не понимаю. Пробовал на двух разных компьютерах, результат одинаковый.
Проверьте через depends.exe 9_mlq5.dll - наверняка эта библиотека тянет за собой еще ворох DLL, при обломе каскадной загрузки любой из них можно получить системную Win API ошибку 126.
Renat:
Проверьте через depends.exe 9_mlq5.dll - наверняка эта библиотека тянет за собой еще ворох DLL, при обломе каскадной загрузки любой из них можно получить системную Win API ошибку 126.
Да действительно похоже в этом было дело. Спасибо. 
