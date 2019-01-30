Выбрать тикет 2-х позиций - страница 3
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Известна любая цена бай, когда Bid её касается, а вот как по сторонам узнать селлы в этот момент, лучше конечно их тикеты.
Тикеты вы можете увидеть глазами на экране это просто, но чтобы получить их в коде, нужно перебрать все позиции, и получить нужные тикеты методом сравнения.
Тикеты вы можете увидеть глазами на экране это просто, но чтобы получить их в коде, нужно перебрать все позиции, и получить нужные тикеты методом сравнения.
А как зная цену узнать какой тикет у ордера с такой ценой?
А как зная цену узнать какой тикет у ордера с такой ценой?
Перебрать все ордера найти совпадение по цене и получить тикет, вот функции для получения информации, нужно учитывать что если ордеров много, или из-за проскальзывания, цены у нескольких ордеров могут быть одинаковые.
Да я проверяю Print-ом. Варианты уже закончились.
Вроде всё просто, а в итоге всё сложно))
Известна любая цена бай, когда Bid её касается, а вот как по сторонам узнать селлы в этот момент, лучше конечно их тикеты.
Так в чем проблема. Известна цена бай. Перебираем ордера, находим если есть ближайшие селлы выше и ниже. проблемы вообще ни какой.Как-то так. Не проверял, но вроде должно работать.
Так в чем проблема. Известна цена бай. Перебираем ордера, находим если есть ближайшие селлы выше и ниже. проблемы вообще ни какой.
Ну наконец-то, закрывает селл парами ближайшие к бай как и требовалось.
Спасибо))
Ну наконец-то, закрывает селл парами ближайшие к бай как и требовалось.
Спасибо))
Надеюсь закрываете через CloseBy(), чтоб сэкономить один спред
У меня вообще уже всё перепуталось.
Вы знаете тикет Buy. Соответственно, знаете его цену.
Делаете цикл по только позициям Sell и складываете абсолютную (MathAbs()) разницу их цен и известного вам Buy и тикеты Sell в двумерный массив array[абс.разница цен Buy и Sell][тикет Sell] (структуру не предлагаю - думаю, что рановато ещё вам).
Затем сортируете этот массив по возрастанию. В ячейках array[0][тикет] и array[1][тикет] во втором измерении будете иметь два нужных вам тикета
Так в чем проблема. Известна цена бай. Перебираем ордера, находим если есть ближайшие селлы выше и ниже. проблемы вообще ни какой.Как-то так. Не проверял, но вроде должно работать.
Ну наконец-то, закрывает селл парами ближайшие к бай как и требовалось.
Спасибо))