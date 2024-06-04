Доход от агентов MQL5 Cloud Network - страница 2
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С чего бы это ?
Облако - это не майнинг. Автор прав - узким местом является не сложность алгоритма, а превышение предложения над спросом.
Причины? На данном этапе не важно. Вывод прост и сделан автором топика.
""Итак, агенты не загружаются круглосуточно и большую часть времени простаивают впустую, в результате практический доход значительно ниже теоретического и не может покрыть даже затрат на электроэнергию. ""
Итог - заработать не получится.
Причины? На данном этапе не важно. Вывод прост и сделан автором топика.
""Итак, агенты не загружаются круглосуточно и большую часть времени простаивают впустую, в результате практический доход значительно ниже теоретического и не может покрыть даже затрат на электроэнергию. ""
Итог - заработать не получится.
В следующий раз черным закрашивайте
В следующий раз черным закрашивайте
Причины? На данном этапе не важно. Вывод прост и сделан автором топика.
""Итак, агенты не загружаются круглосуточно и большую часть времени простаивают впустую, в результате практический доход значительно ниже теоретического и не может покрыть даже затрат на электроэнергию. ""
Итог - заработать не получится.
если терминал крутится сутками на компе, то электричество на время простоя не считается, я раньше не вникал в эту муть, оптимизировать мне нечего, а теперь дошло благодаря детальному оформлению автором, что каждый может отдать свободное время своего компа с рабочим терминалом и потом получить в виде быстрой оптимизации
зря конечно автор подчеркнул про Заработок и простои с электричеством))
Причины? На данном этапе не важно. Вывод прост и сделан автором топика.
""Итак, агенты не загружаются круглосуточно и большую часть времени простаивают впустую, в результате практический доход значительно ниже теоретического и не может покрыть даже затрат на электроэнергию. ""
Итог - заработать не получится.
Уже неоднократно писали здесь на форуме что на агентах не заработаешь. Есть смысл участвовать в облаке только если компьютер всё равно не отключается и работает круглосуточно.
Уже неоднократно писали здесь на форуме что на агентах не заработаешь. Есть смысл участвовать в облаке только если компьютер всё равно не отключается и работает круглосуточно.
у меня раньше крутился 24*7, сейчас на ночь стал отправлять в сон.
у меня раньше крутился 24*7, сейчас на ночь стал отправлять в сон.
Так же давно уже делаю. Спать мешает. Чему надо работать круглосуточно - есть впс.
Облако - это не машина для печати денег.
Но, $1.5 в неделю от 11 агентов - по-моему, очень даже неплохой выход. Предоставь 110 агентов - и получишь $15 в неделю ! А если предоставишь 1100 агентов - может иметь в неделю аж $150 - вполне себе ощутимую сумму.
Либо я Вас не совсем понимаю, либо Вы немного не в теме. Так как 1 агент - это 1 ядро процессора:
И эти ядра необходимо обеспечить питанием электросети и интернетом на время предоставления агентов.
Давайте прикинем траты на электроэнергию во время простоя, когда ядра находится в ожидании теста. Сколько может потреблять процессор с 8-ью, 10-ью ядрами при простое, ну скажем 100 Вт в час; стоимость 1 кВт, допустим, 5 руб. Таким образом, в день около 12 руб, в неделю 84 руб, в месяц 360 руб.
В первом посте я указал, что 1.5$ было получено за 2 недели, сделав отсчёт с первого дня как процессоры загрузились тестами и на диаграмме появился доход (10 мая). На скрине с агентами можно увидеть колонку "Создан", где датируется 2 мая, поэтому правильно считать, что 1,5$ получены за 3 недели круглосуточного предоставления 11-ти агентов. Как видим, первые 7-8 дней процессоры простаивали круглосуточно. Я предполагаю, что автоматическая система подбора агентов для заказчика использует наиболее "проверенных" агентов, регулярно находящихся в сети со стабильным PR, поэтому первую неделю мои процессоры находились в стадии "проверки", 2-ю и 3-ю неделю использовались 2% времени. При этом отмечу, что у моих процессоров стабильный PR, около 100, и круглосуточное подключение к сети и интернету. Посмотрим, какая загрузка будет во время 4-ой и 5-ой недели.
Уже неоднократно писали здесь на форуме что на агентах не заработаешь. Есть смысл участвовать в облаке только если компьютер всё равно не отключается и работает круглосуточно.
Хотелось бы понять глубину этого смысла.
Итак, мы отдаём 1-2 процессора с ВПС на агенты. Плюсы: получаем несколько центов в месяц на счёт mql. Минусы: возможно наш ВПС затормозит и это отразится на наших торговых терминалах. Дополняйте, выкладываете свои скрины!
Интересно узнать принцип, по которому MQL5 Cloud Network распределяет проходы заказчиков по агентам, было бы здорово, если кто-нибудь даст комментарии из представителей MQL5 Cloud Network.
Либо я Вас не совсем понимаю, либо Вы немного не в теме. Так как 1 агент - это 1 ядро процессора:
И эти ядра необходимо обеспечить питанием электросети и интернетом на время предоставления агентов.
Давайте прикинем траты на электроэнергию во время простоя, когда ядра находится в ожидании теста. Сколько может потреблять процессор с 8-ью, 10-ью ядрами при простое, ну скажем 100 Вт в час; стоимость 1 кВт, допустим, 5 руб. Таким образом, в день около 12 руб, в неделю 84 руб, в месяц 360 руб.
В первом посте я указал, что 1.5$ было получено за 2 недели, сделав отсчёт с первого дня как процессоры загрузились тестами и на диаграмме появился доход (10 мая). На скрине с агентами можно увидеть колонку "Создан", где датируется 2 мая, поэтому правильно считать, что 1,5$ получены за 3 недели круглосуточного предоставления 11-ти агентов. Как видим, первые 7-8 дней процессоры простаивали круглосуточно. Я предполагаю, что автоматическая система подбора агентов для заказчика использует наиболее "проверенных" агентов, регулярно находящихся в сети со стабильным PR, поэтому первую неделю мои процессоры находились в стадии "проверки", 2-ю и 3-ю неделю использовались 2% времени. При этом отмечу, что у моих процессоров стабильный PR, около 100, и круглосуточное подключение к сети и интернету. Посмотрим, какая загрузка будет во время 4-ой и 5-ой недели.
Хотелось бы понять глубину этого смысла.
Итак, мы отдаём 1-2 процессора с ВПС на агенты. Плюсы: получаем несколько центов в месяц на счёт mql. Минусы: возможно наш ВПС затормозит и это отразится на наших торговых терминалах. Дополняйте, выкладываете свои скрины!
Интересно узнать принцип, по которому MQL5 Cloud Network распределяет проходы заказчиков по агентам, было бы здорово, если кто-нибудь даст комментарии из представителей MQL5 Cloud Network.
Чем больше PR тем больше заданий получает агент.
Либо я Вас не совсем понимаю, либо Вы немного не в теме. Так как 1 агент - это 1 ядро процессора:
И эти ядра необходимо обеспечить питанием электросети и интернетом на время предоставления агентов.
Давайте прикинем траты на электроэнергию во время простоя, когда ядра находится в ожидании теста. Сколько может потреблять процессор с 8-ью, 10-ью ядрами при простое, ну скажем 100 Вт в час; стоимость 1 кВт, допустим, 5 руб. Таким образом, в день около 12 руб, в неделю 84 руб, в месяц 360 руб.
Ну так без облака - ты получаешь только этот минус. А с облаком - получаешь компенсацию. Профит явный.
Я ж написал, облако - это не "денежнопечатный станок". Облако предназначено для использования ПРОСТАИВАЮЩИХ вычислительных мощностей.
А ты говоришь о СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННЫХ. И кто из нас "не в теме" ?