Пакетный запуск нескольких оптимизаций

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Коллеги, может кто уже сталкивался с таким вопросом.

В МетаТрейдере имеется возможность запуска оптимизации прямо из командной строки, с помощью конфигурационного файла. Очень нужная для меня вещь. (не знал раньше, вот, только сейчас наткнулся).

Вопрос - кто-нибудь решал вопрос о запуске нескольких последовательных оптимизаций в пакетном режиме ?

Чтобы подготовить несколько конфигурационных файлов - и поставить их на ночь, чтобы они ночью последовательно обработались ?

Пока у меня только две мысли.

Первая - "на простой помол", создать .bat - файл, и запускать командами оттуда (если в бат-файле выставить ключ /wait, а в конфигурационном файле прописать выключение терминала после оптимизаци).

Вторая "продвинутый вариант" - взять AutoIt, и написать скрипт.

Но, может быть, есть какие-то решения еще ?

 
Georgiy Merts:

Коллеги, может кто уже сталкивался с таким вопросом.

В МетаТрейдере имеется возможность запуска оптимизации прямо из командной строки, с помощью конфигурационного файла. Очень нужная для меня вещь. (не знал раньше, вот, только сейчас наткнулся).

Вопрос - кто-нибудь решал вопрос о запуске нескольких последовательных оптимизаций в пакетном режиме ?

Чтобы подготовить несколько конфигурационных файлов - и поставить их на ночь, чтобы они ночью последовательно обработались ?

Пока у меня только две мысли.

Первая - "на простой помол", создать .bat - файл, и запускать командами оттуда (если в бат-файле выставить ключ /wait, а в конфигурационном файле прописать выключение терминала после оптимизаци).

Вторая "продвинутый вариант" - взять AutoIt, и написать скрипт.

Но, может быть, есть какие-то решения еще ?

Для MT4 было решение помню, была программка для этого дела.

Не совсем понял, ты автоэкзешнике хочешь сделать цикл для запуска терминала через определенное время?

Посмотрел про Autoit - штука интересная, наверное верное решение воспользоваться ей.

Тема, конечно актуальная для массовых плановых оптимизаций. Неясно, почему MQ не сделали планировщик задач....

 
Georgiy Merts:

Коллеги, может кто уже сталкивался с таким вопросом.

В МетаТрейдере имеется возможность запуска оптимизации прямо из командной строки, с помощью конфигурационного файла. Очень нужная для меня вещь. (не знал раньше, вот, только сейчас наткнулся).

Вопрос - кто-нибудь решал вопрос о запуске нескольких последовательных оптимизаций в пакетном режиме ?

Чтобы подготовить несколько конфигурационных файлов - и поставить их на ночь, чтобы они ночью последовательно обработались ?

Пока у меня только две мысли.

Первая - "на простой помол", создать .bat - файл, и запускать командами оттуда (если в бат-файле выставить ключ /wait, а в конфигурационном файле прописать выключение терминала после оптимизаци).

Вторая "продвинутый вариант" - взять AutoIt, и написать скрипт.

Но, может быть, есть какие-то решения еще ?

Ну, можно еще написать экзешник на плюсах или шарпе. Или https://www.wikiwand.com/ru/Windows_PowerShell

А еще можно девочку положить, пусть раз в час проверяет ))) Будет у тебя шампунь и кондиционер в одном флаконе ))

Windows PowerShell | Wikiwand
Windows PowerShell | Wikiwand
  • www.wikiwand.com
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Использую следующий механизм.

1. Необходимо два терминала: один управляющий, другой выполняющий тестирование;

2. В управляющем работает скрипт, который создает конфигурационный файл:

[Common]
Login=145345
KeepPrivate=1
MQL5Login=gdtt
MQL5Password=3253453453453453453453455345345345345345345345345345345326
[Tester]
Expert=tbrkatrwv5.ex5
ExpertParameters=tbrkatrwv5.set
Symbol=EURJPY_i
Period=H4
Model=2
Optimization=2
OptimizationCriterion=0
FromDate=2014.04.01
ToDate=2017.07.01
ForwardMode=4
ForwardDate=2017.04.01
Report=TesterResult.xml
ReplaceReport=1
ShutdownTerminal=1
Deposit=500000
UseLocal=1
UseCloud=0
Visual=0

, bat файл для запуска управляемого:


echo testing... >>c:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\345EE0B076206E48C1C698412E62169E\mql5\files\flagtesting.txt

c:\data\fleshka\metatrader5\terminal64.exe  /portable /config:c:\data\fleshka\metatrader5\MQL5\Files\configoptimisation.ini

del c:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\345EE0B076206E48C1C698412E62169E\mql5\files\flagtesting.txt


3. Скрипт проводит пакетное тестирование на нескольких периодах, получает результаты из xml файла, парсит, складывает необходимые данные в текстовый файл. Файл открываем экселем:




Разработка кода заняла несколько дней, небольшое время, по сравнению с сэкономленным позже.

 
Alexey Volchanskiy:
 

А еще можно девочку положить, пусть раз в час проверяет ))) Будет у тебя шампунь и кондиционер в одном флаконе ))

Блин, ну что от Волчанского еще можно ожидать ?

Да завидую, завидую я тебе, Лёх ! Не сомневайся.

С другой стороны - мог бы "девочку положить" - хрен бы я новый комп мог бы себе позволить, да еще и i7, деньги бы требовались для других целей...

 
Aleksey Sergan:

Использую следующий механизм.

...

Разработка кода заняла несколько дней, небольшое время, по сравнению с сэкономленным позже.

А ! Во, действительно, можно вобще оставаться в рамках МетаТрейдеров.

Я что-то подобное собирался писать на AutoIt.


Пока что я склоняюсь к первому варианту с bat-файлом. Пока не напишу скрипт, обрабатывающий результаты оптимизаций.

 
Aleksey Vyazmikin:
 

Тема, конечно актуальная для массовых плановых оптимизаций. Неясно, почему MQ не сделали планировщик задач....

Думаю, у них просто руки до этого не дошли. Есть куча более приоритетных направлений.

 
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Упс... В пакетном запуске - тоже проблемы.  Видимо, общие с несохранением кеша оптимизации.

Создал я bat-файл, создал конфиги, запустил в работу - все правильно заработало, кроме сохранения результата. Сама оптимизация - нормально прошла, с правильными устновками, в соответствии с файлом конфига.

А вот XML-файл результата оказался пустым. Только с первой строкой.

Так что, Рашид, ждем исправления работы с кешем. И будет все нормально.

 
Georgiy Merts:

А вот XML-файл результата оказался пустым. Только с первой строкой.

Так что, Рашид, ждем исправления работы с кешем. И будет все нормально.

Напишите в Сервисдеск, пожалуйста. Приведите там код вашего пакетного файла, чтобы проверили.

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