Пакетный запуск нескольких оптимизаций
Коллеги, может кто уже сталкивался с таким вопросом.
В МетаТрейдере имеется возможность запуска оптимизации прямо из командной строки, с помощью конфигурационного файла. Очень нужная для меня вещь. (не знал раньше, вот, только сейчас наткнулся).
Вопрос - кто-нибудь решал вопрос о запуске нескольких последовательных оптимизаций в пакетном режиме ?
Чтобы подготовить несколько конфигурационных файлов - и поставить их на ночь, чтобы они ночью последовательно обработались ?
Пока у меня только две мысли.
Первая - "на простой помол", создать .bat - файл, и запускать командами оттуда (если в бат-файле выставить ключ /wait, а в конфигурационном файле прописать выключение терминала после оптимизаци).
Вторая "продвинутый вариант" - взять AutoIt, и написать скрипт.
Но, может быть, есть какие-то решения еще ?
Для MT4 было решение помню, была программка для этого дела.
Не совсем понял, ты автоэкзешнике хочешь сделать цикл для запуска терминала через определенное время?
Посмотрел про Autoit - штука интересная, наверное верное решение воспользоваться ей.
Тема, конечно актуальная для массовых плановых оптимизаций. Неясно, почему MQ не сделали планировщик задач....
Коллеги, может кто уже сталкивался с таким вопросом.
В МетаТрейдере имеется возможность запуска оптимизации прямо из командной строки, с помощью конфигурационного файла. Очень нужная для меня вещь. (не знал раньше, вот, только сейчас наткнулся).
Вопрос - кто-нибудь решал вопрос о запуске нескольких последовательных оптимизаций в пакетном режиме ?
Чтобы подготовить несколько конфигурационных файлов - и поставить их на ночь, чтобы они ночью последовательно обработались ?
Пока у меня только две мысли.
Первая - "на простой помол", создать .bat - файл, и запускать командами оттуда (если в бат-файле выставить ключ /wait, а в конфигурационном файле прописать выключение терминала после оптимизаци).
Вторая "продвинутый вариант" - взять AutoIt, и написать скрипт.
Но, может быть, есть какие-то решения еще ?
Ну, можно еще написать экзешник на плюсах или шарпе. Или https://www.wikiwand.com/ru/Windows_PowerShell
А еще можно девочку положить, пусть раз в час проверяет ))) Будет у тебя шампунь и кондиционер в одном флаконе ))
- www.wikiwand.com
Использую следующий механизм.
1. Необходимо два терминала: один управляющий, другой выполняющий тестирование;
2. В управляющем работает скрипт, который создает конфигурационный файл:
[Common] Login=145345 KeepPrivate=1 MQL5Login=gdtt MQL5Password=3253453453453453453453455345345345345345345345345345345326 [Tester] Expert=tbrkatrwv5.ex5 ExpertParameters=tbrkatrwv5.set Symbol=EURJPY_i Period=H4 Model=2 Optimization=2 OptimizationCriterion=0 FromDate=2014.04.01 ToDate=2017.07.01 ForwardMode=4 ForwardDate=2017.04.01 Report=TesterResult.xml ReplaceReport=1 ShutdownTerminal=1 Deposit=500000 UseLocal=1 UseCloud=0 Visual=0
, bat файл для запуска управляемого:
echo testing... >>c:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\345EE0B076206E48C1C698412E62169E\mql5\files\flagtesting.txt
c:\data\fleshka\metatrader5\terminal64.exe /portable /config:c:\data\fleshka\metatrader5\MQL5\Files\configoptimisation.ini
del c:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\345EE0B076206E48C1C698412E62169E\mql5\files\flagtesting.txt
А еще можно девочку положить, пусть раз в час проверяет ))) Будет у тебя шампунь и кондиционер в одном флаконе ))
Блин, ну что от Волчанского еще можно ожидать ?
Да завидую, завидую я тебе, Лёх ! Не сомневайся.
С другой стороны - мог бы "девочку положить" - хрен бы я новый комп мог бы себе позволить, да еще и i7, деньги бы требовались для других целей...
Использую следующий механизм.
...
Разработка кода заняла несколько дней, небольшое время, по сравнению с сэкономленным позже.
А ! Во, действительно, можно вобще оставаться в рамках МетаТрейдеров.
Я что-то подобное собирался писать на AutoIt.
Пока что я склоняюсь к первому варианту с bat-файлом. Пока не напишу скрипт, обрабатывающий результаты оптимизаций.
Тема, конечно актуальная для массовых плановых оптимизаций. Неясно, почему MQ не сделали планировщик задач....
Думаю, у них просто руки до этого не дошли. Есть куча более приоритетных направлений.
- www.mql5.com
Упс... В пакетном запуске - тоже проблемы. Видимо, общие с несохранением кеша оптимизации.
Создал я bat-файл, создал конфиги, запустил в работу - все правильно заработало, кроме сохранения результата. Сама оптимизация - нормально прошла, с правильными устновками, в соответствии с файлом конфига.
А вот XML-файл результата оказался пустым. Только с первой строкой.
Так что, Рашид, ждем исправления работы с кешем. И будет все нормально.
А вот XML-файл результата оказался пустым. Только с первой строкой.
Так что, Рашид, ждем исправления работы с кешем. И будет все нормально.
Напишите в Сервисдеск, пожалуйста. Приведите там код вашего пакетного файла, чтобы проверили.
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Коллеги, может кто уже сталкивался с таким вопросом.
В МетаТрейдере имеется возможность запуска оптимизации прямо из командной строки, с помощью конфигурационного файла. Очень нужная для меня вещь. (не знал раньше, вот, только сейчас наткнулся).
Вопрос - кто-нибудь решал вопрос о запуске нескольких последовательных оптимизаций в пакетном режиме ?
Чтобы подготовить несколько конфигурационных файлов - и поставить их на ночь, чтобы они ночью последовательно обработались ?
Пока у меня только две мысли.
Первая - "на простой помол", создать .bat - файл, и запускать командами оттуда (если в бат-файле выставить ключ /wait, а в конфигурационном файле прописать выключение терминала после оптимизаци).
Вторая "продвинутый вариант" - взять AutoIt, и написать скрипт.
Но, может быть, есть какие-то решения еще ?