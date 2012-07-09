Вопросы по свойствам (ордеров, рынков и т.д.) - страница 2

Maxx:

Вопрос 12.

Зачем нужно свойство SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE, когда оно дублирует SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT? 

Вот что написано в <https://www.mql5.com/ru/forum/23/10198#comment_10198>

MetaTrader 5 Client Terminal build 292

MQL5: Добавлены свойства символа SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT и SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS - стоимость тика инструмента для прибыльной и убыточной позиций. Старое свойство SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE возвращает значение аналогичное SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT 

 По сути оставлено для совместимости. Хотя логичней его бы удалить, чтобы в дальнейшем не испытывать подобных вопросов. Продукт находится ещё в стадии тестирования и не написано много кода (по  сравнению с тем же MT4).

 

Interesting:

В использовании комментариев сервером нет особых секретов, это делалось еще в MT4 (для большей информативности и удобства восприятия трейдером).

Про [sl] и [tp] говорить не будем, это и так понятно, да и сталкиваются с этим все очень часто.

Существуют еще комментарии к балансовым операциям (операции зачисление и вывода средств); комментарии к поправкам в балансе (при различных ошибках и внештатных ситуациях сервера), с этим сталкивались многие; комментарии к операция закрытия по Stop Out (если не ошибаюсь выглядят как [so]).

 Понимаете, это не должно браться из форумов, это должно быть описано в документации. Иначе зачем она?!

 

Удивляет молчание разработчиков по этой и другим темам!

Свойства символа #AA

 Какое свойство использовалось, чтобы получить тип ордера = "Внутридневные, исключая SL/TP"?

 

Возник еще один вопрос по историческим данным:

Необходимо получить максимальный High и минимальный Low по инструменту за указанный период. Существует ли для этого встроенная йункция или надо самому ручками копировать данный за период в массив, а потом циклом перебирать?

Обоснование: хочу реализовать идею стохастика только по рыночным ценам, т.е. советник должен будет открывать только Sell позиции когда мы близки к скажем годовому High, ну и соответсвенно наоборот, только Buy если мы находимся в некотором количестве пунктов от годового Low

 
ITeXPert:

Так это же вроде просто Price Channel. Посмотрите, как написан этот индикатор.
ITeXPert:

О наличие встроенного функционала сказать не могу (насколько помню его нет), самостоятельно реализуется достаточно легко.


 

Добрый день. 

Возник такой вопрос - какова максимальная длинна Коментарии к ордеру? 

mi__x__an:

Добрый день. 

Возник такой вопрос - какова максимальная длинна Коментарии к ордеру? 

32 знака. По крайней мере у меня эта цифра отложилась в голове.
12
