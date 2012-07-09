Вопросы по свойствам (ордеров, рынков и т.д.) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вопрос 12.
Зачем нужно свойство SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE, когда оно дублирует SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT?
Вот что написано в <https://www.mql5.com/ru/forum/23/10198#comment_10198>
MetaTrader 5 Client Terminal build 292
MQL5: Добавлены свойства символа SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT и SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS - стоимость тика инструмента для прибыльной и убыточной позиций. Старое свойство SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE возвращает значение аналогичное SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
По сути оставлено для совместимости. Хотя логичней его бы удалить, чтобы в дальнейшем не испытывать подобных вопросов. Продукт находится ещё в стадии тестирования и не написано много кода (по сравнению с тем же MT4).
В использовании комментариев сервером нет особых секретов, это делалось еще в MT4 (для большей информативности и удобства восприятия трейдером).
Про [sl] и [tp] говорить не будем, это и так понятно, да и сталкиваются с этим все очень часто.
Существуют еще комментарии к балансовым операциям (операции зачисление и вывода средств); комментарии к поправкам в балансе (при различных ошибках и внештатных ситуациях сервера), с этим сталкивались многие; комментарии к операция закрытия по Stop Out (если не ошибаюсь выглядят как [so]).
Понимаете, это не должно браться из форумов, это должно быть описано в документации. Иначе зачем она?!
Удивляет молчание разработчиков по этой и другим темам!
Какое свойство использовалось, чтобы получить тип ордера = "Внутридневные, исключая SL/TP"?
Возник еще один вопрос по историческим данным:
Необходимо получить максимальный High и минимальный Low по инструменту за указанный период. Существует ли для этого встроенная йункция или надо самому ручками копировать данный за период в массив, а потом циклом перебирать?
Обоснование: хочу реализовать идею стохастика только по рыночным ценам, т.е. советник должен будет открывать только Sell позиции когда мы близки к скажем годовому High, ну и соответсвенно наоборот, только Buy если мы находимся в некотором количестве пунктов от годового Low
Возник еще один вопрос по историческим данным:
Необходимо получить максимальный High и минимальный Low по инструменту за указанный период. Существует ли для этого встроенная йункция или надо самому ручками копировать данный за период в массив, а потом циклом перебирать?
Обоснование: хочу реализовать идею стохастика только по рыночным ценам, т.е. советник должен будет открывать только Sell позиции когда мы близки к скажем годовому High, ну и соответсвенно наоборот, только Buy если мы находимся в некотором количестве пунктов от годового Low
Возник еще один вопрос по историческим данным:
Необходимо получить максимальный High и минимальный Low по инструменту за указанный период. Существует ли для этого встроенная йункция или надо самому ручками копировать данный за период в массив, а потом циклом перебирать?
Обоснование: хочу реализовать идею стохастика только по рыночным ценам, т.е. советник должен будет открывать только Sell позиции когда мы близки к скажем годовому High, ну и соответсвенно наоборот, только Buy если мы находимся в некотором количестве пунктов от годового Low
О наличие встроенного функционала сказать не могу (насколько помню его нет), самостоятельно реализуется достаточно легко.
Добрый день.
Возник такой вопрос - какова максимальная длинна Коментарии к ордеру?
Добрый день.
Возник такой вопрос - какова максимальная длинна Коментарии к ордеру?