сигнал
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А по сути. Подписчик сам определяет, по какому принципу он будет копировать сделки.
Ребят всем привет.У меня вопрос, если подписчик подпишется на сигнал, то каким образом будет копироваться сделка? А каким будет образом открываться сделки у пользователей с депозитом к примеру 2000$ ?
Тема к изучению: FAQ по сервису Сигналы.
11. Я хочу, чтобы все копируемые сделки совершались с фиксированным объемом в 1.0 лот. Это возможно?
Нет, объемы сделок при копировании вычисляются терминалом автоматически на основе заданных настроек и соотношения средств на счетах Подписчика и Провайдера. Фиксированный объем в сделках самому указать нельзя.
12. На счете провайдера все сделки совершаются объемом в 0.1 лота. Я хочу, чтобы у меня эти сделки копировались с большим объемом, например, 0.3 лота. Могу ли я поднять объем самостоятельно?
Все объемы рассчитываются автоматически. На счете подписчика сделки с объемом большим, чем у Провайдера, могут совершаться только в одном случае - если размер средств, доступных для торговли по подписке больше, чем на счете Провайдера (Баланс_Подписчика * Нагрузка > Баланс_Провайдера).
15. Как происходит округление процентного соотношения объемов сделок Поставщика и Подписчика?Алгоритм округления процентов ступенчатый:
- Если значение меньше 0.01%, то оно округляется до 0.001%, т.е. считается равным 0.001%. Примеры: 0.007% => 0.001%, 0.000099 => 0.001%.
- Если значение больше 0.01% и меньше 0.1%, то оно округляется до сотых долей. Примеры: 0.063% =>0.06%, 0.045 => 0.05%.
- Если значение больше 0.1% и меньше 1%, то оно округляется до десятых долей. Примеры: 0.11 => 0.1%, 0.25% => 0.3%.
- Если значение больше 1% и меньше 10%, то оно округляется в меньшую сторону до целого значения. Примеры: 6.25% => 6%, 7.79% =>7%.
- Если значение больше 10% и меньше 100%, то оно округляется в меньшую сторону до целого значения с шагом 5%. Пример: 29.7% => 25%.
- Если значение больше 100%, то оно округляется в меньшую сторону до целого значения с шагом 10%. Пример: 129.6% => 120%.
Пример расчета вы можете посмотреть в статье Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
25. Как заранее узнать коэффициент копирования сигналов на мой счет и размер необходимого депозита на счете?Коэффициент копирования сделок со счета провайдера на счет подписчика зависит от 4-х факторов. В статье Калькулятор сигналов показан механизм расчета и предлагается приложение для автоматического расчета этих параметров еще до подписки на выбранный вами сигнал.
Тема к изучению: FAQ по сервису Сигналы.
11. Я хочу, чтобы все копируемые сделки совершались с фиксированным объемом в 1.0 лот. Это возможно?
Нет, объемы сделок при копировании вычисляются терминалом автоматически на основе заданных настроек и соотношения средств на счетах Подписчика и Провайдера. Фиксированный объем в сделках самому указать нельзя.
12. На счете провайдера все сделки совершаются объемом в 0.1 лота. Я хочу, чтобы у меня эти сделки копировались с большим объемом, например, 0.3 лота. Могу ли я поднять объем самостоятельно?
Все объемы рассчитываются автоматически. На счете подписчика сделки с объемом большим, чем у Провайдера, могут совершаться только в одном случае - если размер средств, доступных для торговли по подписке больше, чем на счете Провайдера (Баланс_Подписчика * Нагрузка > Баланс_Провайдера).
15. Как происходит округление процентного соотношения объемов сделок Поставщика и Подписчика?Алгоритм округления процентов ступенчатый:
- Если значение меньше 0.01%, то оно округляется до 0.001%, т.е. считается равным 0.001%. Примеры: 0.007% => 0.001%, 0.000099 => 0.001%.
- Если значение больше 0.01% и меньше 0.1%, то оно округляется до сотых долей. Примеры: 0.063% =>0.06%, 0.045 => 0.05%.
- Если значение больше 0.1% и меньше 1%, то оно округляется до десятых долей. Примеры: 0.11 => 0.1%, 0.25% => 0.3%.
- Если значение больше 1% и меньше 10%, то оно округляется в меньшую сторону до целого значения. Примеры: 6.25% => 6%, 7.79% =>7%.
- Если значение больше 10% и меньше 100%, то оно округляется в меньшую сторону до целого значения с шагом 5%. Пример: 29.7% => 25%.
- Если значение больше 100%, то оно округляется в меньшую сторону до целого значения с шагом 10%. Пример: 129.6% => 120%.
Пример расчета вы можете посмотреть в статье Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
25. Как заранее узнать коэффициент копирования сигналов на мой счет и размер необходимого депозита на счете?Коэффициент копирования сделок со счета провайдера на счет подписчика зависит от 4-х факторов. В статье Калькулятор сигналов показан механизм расчета и предлагается приложение для автоматического расчета этих параметров еще до подписки на выбранный вами сигнал.
спасибо за информацию
Ребят всем привет.У меня вопрос, если подписчик подпишется на сигнал, то каким образом будет копироваться сделка? А каким будет образом открываться сделки у пользователей с депозитом к примеру 2000$ ?
Приветствую вас.
Я проверял так.
Открывал 2 демо счета. Чтобы было, наверняка..
Один провайдер, другой подписывал на него.
В общем не знаю, где и написать. Я так и не нашел ответа, на то как округляется лот. Допустим я подписан на сигнал, и в результате расчета лот на клиенте должен открыться объемом 0,027. В таком случае как произойдет округление, сделка откроется лотом 0,03 или 0,02 ?
Тема к изучению: FAQ по сервису Сигналы.
Внимательно читаем пост №1 в указанной теме.
Тема к изучению: FAQ по сервису Сигналы.
Внимательно читаем пост №1 в указанной теме.
Я прочитал, но не понял(.
Допустим на источнике 1000$, на приемнике 500$, плечо и валюта одинаковые. Коэффициент копирования будет равен 500/1000*0,95*100%=47,5% ~ 45%.
На источнике открылась сделка объемом 0,04 лота. На приемнике должна открыться сделка 0,04*0,45=0,018 лот. Как округлится 0,018? В итоге откроется сделка 0,01 или 0,02 ?
Я прочитал, но не понял(.
Допустим на источнике 1000$, на приемнике 500$, плечо и валюта одинаковые. Коэффициент копирования будет равен 500/1000*0,95*100%=47,5% ~ 45%.
На источнике открылась сделка объемом 0,04 лота. На приемнике должна открыться сделка 0,04*0,45=0,018 лот. Как округлится 0,018? В итоге откроется сделка 0,01 или 0,02 ?
Пример расчета вы можете посмотреть в статье Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
Если всё равно не понятно, то в конце поста №1 есть ссылка на Калькулятор сигналов - в нём можете моделировать условия и смотреть итоговый коэффициент копирования.
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