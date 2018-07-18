сигнал

Новый комментарий
 
Ребят всем привет.У меня вопрос, если подписчик подпишется на сигнал, то каким образом будет копироваться сделка? А каким будет образом открываться сделки у пользователей с депозитом к примеру 2000$ ?
 
Это называется скрытая реклама
А по сути. Подписчик сам определяет, по какому принципу он будет копировать сделки.
 
Aleksandr Yakovlev:
Ребят всем привет.У меня вопрос, если подписчик подпишется на сигнал, то каким образом будет копироваться сделка? А каким будет образом открываться сделки у пользователей с депозитом к примеру 2000$ ?

Тема к изучению: FAQ по сервису Сигналы.

11. Я хочу, чтобы все копируемые сделки совершались с фиксированным объемом в 1.0 лот. Это возможно?

Нет, объемы сделок при копировании вычисляются терминалом автоматически на основе заданных настроек и соотношения средств на счетах Подписчика и Провайдера. Фиксированный объем в сделках самому указать нельзя.


12.   На счете провайдера все сделки совершаются объемом в 0.1 лота. Я хочу, чтобы у меня эти сделки копировались с большим объемом, например, 0.3 лота. Могу ли я поднять объем самостоятельно?

Все объемы рассчитываются автоматически. На счете подписчика сделки с объемом большим, чем у Провайдера, могут совершаться только в одном случае - если размер средств, доступных для торговли по подписке больше, чем на счете Провайдера (Баланс_Подписчика * Нагрузка > Баланс_Провайдера).


15. Как происходит округление процентного соотношения объемов сделок Поставщика и Подписчика?

Алгоритм округления процентов ступенчатый:
  1. Если значение меньше 0.01%, то оно округляется до 0.001%, т.е. считается равным 0.001%. Примеры: 0.007% => 0.001%, 0.000099 => 0.001%.
  2. Если значение больше 0.01% и меньше 0.1%, то оно округляется до сотых долей. Примеры: 0.063% =>0.06%, 0.045 => 0.05%.
  3. Если значение больше 0.1% и меньше 1%, то оно округляется до десятых долей. Примеры: 0.11 => 0.1%, 0.25% => 0.3%.
  4. Если значение больше 1% и меньше 10%, то оно округляется в меньшую сторону до целого значения. Примеры: 6.25% => 6%, 7.79% =>7%.
  5. Если значение больше 10% и меньше 100%, то оно округляется в меньшую сторону до целого значения с шагом 5%. Пример: 29.7% => 25%.
  6. Если значение больше 100%, то оно округляется в меньшую сторону до целого значения с шагом 10%. Пример: 129.6% => 120%.

Пример расчета вы можете посмотреть в статье Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5.


25.   Как заранее узнать коэффициент копирования сигналов на мой счет и размер необходимого депозита на счете?

Коэффициент копирования сделок со счета провайдера на счет подписчика зависит от 4-х факторов. В статье Калькулятор сигналов показан механизм расчета и предлагается приложение для автоматического расчета этих параметров еще до подписки на выбранный вами сигнал.
 
Vladimir Karputov:

Тема к изучению: FAQ по сервису Сигналы.

11. Я хочу, чтобы все копируемые сделки совершались с фиксированным объемом в 1.0 лот. Это возможно?

Нет, объемы сделок при копировании вычисляются терминалом автоматически на основе заданных настроек и соотношения средств на счетах Подписчика и Провайдера. Фиксированный объем в сделках самому указать нельзя.


12.   На счете провайдера все сделки совершаются объемом в 0.1 лота. Я хочу, чтобы у меня эти сделки копировались с большим объемом, например, 0.3 лота. Могу ли я поднять объем самостоятельно?

Все объемы рассчитываются автоматически. На счете подписчика сделки с объемом большим, чем у Провайдера, могут совершаться только в одном случае - если размер средств, доступных для торговли по подписке больше, чем на счете Провайдера (Баланс_Подписчика * Нагрузка > Баланс_Провайдера).


15. Как происходит округление процентного соотношения объемов сделок Поставщика и Подписчика?

Алгоритм округления процентов ступенчатый:
  1. Если значение меньше 0.01%, то оно округляется до 0.001%, т.е. считается равным 0.001%. Примеры: 0.007% => 0.001%, 0.000099 => 0.001%.
  2. Если значение больше 0.01% и меньше 0.1%, то оно округляется до сотых долей. Примеры: 0.063% =>0.06%, 0.045 => 0.05%.
  3. Если значение больше 0.1% и меньше 1%, то оно округляется до десятых долей. Примеры: 0.11 => 0.1%, 0.25% => 0.3%.
  4. Если значение больше 1% и меньше 10%, то оно округляется в меньшую сторону до целого значения. Примеры: 6.25% => 6%, 7.79% =>7%.
  5. Если значение больше 10% и меньше 100%, то оно округляется в меньшую сторону до целого значения с шагом 5%. Пример: 29.7% => 25%.
  6. Если значение больше 100%, то оно округляется в меньшую сторону до целого значения с шагом 10%. Пример: 129.6% => 120%.

Пример расчета вы можете посмотреть в статье Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5.


25.   Как заранее узнать коэффициент копирования сигналов на мой счет и размер необходимого депозита на счете?

Коэффициент копирования сделок со счета провайдера на счет подписчика зависит от 4-х факторов. В статье Калькулятор сигналов показан механизм расчета и предлагается приложение для автоматического расчета этих параметров еще до подписки на выбранный вами сигнал.

спасибо за информацию

 
Aleksandr Yakovlev:
Ребят всем привет.У меня вопрос, если подписчик подпишется на сигнал, то каким образом будет копироваться сделка? А каким будет образом открываться сделки у пользователей с депозитом к примеру 2000$ ?

Приветствую вас.

Я проверял так.

Открывал 2 демо счета. Чтобы было, наверняка..

Один провайдер, другой подписывал на него. 

 
В общем не знаю, где и написать. Я так и не нашел ответа, на то как округляется лот. Допустим я подписан на сигнал, и в результате расчета лот на клиенте должен открыться объемом 0,027. В таком случае как произойдет округление, сделка откроется лотом 0,03 или 0,02 ?
 
Vokonor:
В общем не знаю, где и написать. Я так и не нашел ответа, на то как округляется лот. Допустим я подписан на сигнал, и в результате расчета лот на клиенте должен открыться объемом 0,027. В таком случае как произойдет округление, сделка откроется лотом 0,03 или 0,02 ?

Тема к изучению: FAQ по сервису Сигналы.

Внимательно читаем пост №1 в указанной теме.

 
Vladimir Karputov:

Тема к изучению: FAQ по сервису Сигналы.

Внимательно читаем пост №1 в указанной теме.

Я прочитал, но не понял(.

Допустим на источнике 1000$, на приемнике 500$, плечо и валюта одинаковые. Коэффициент копирования будет равен 500/1000*0,95*100%=47,5% ~ 45%.

На источнике открылась сделка объемом 0,04 лота. На приемнике должна открыться сделка 0,04*0,45=0,018 лот. Как округлится 0,018? В итоге откроется сделка 0,01 или 0,02 ?

 
Vokonor:

Я прочитал, но не понял(.

Допустим на источнике 1000$, на приемнике 500$, плечо и валюта одинаковые. Коэффициент копирования будет равен 500/1000*0,95*100%=47,5% ~ 45%.

На источнике открылась сделка объемом 0,04 лота. На приемнике должна открыться сделка 0,04*0,45=0,018 лот. Как округлится 0,018? В итоге откроется сделка 0,01 или 0,02 ?

Пример расчета вы можете посмотреть в статье Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5.


Если всё равно не понятно, то в конце поста №1 есть ссылка на Калькулятор сигналов - в нём можете моделировать условия и смотреть итоговый коэффициент копирования.

Новый комментарий