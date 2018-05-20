Не могу проинициализировать массив (задача на комбинаторику) - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я сомневаюсь, что сумею более подробно ответить, функиця - проинициализировать массив, пусть паттернов (хотя это мат.модели)
у меня скрипт сам формирует вот этот массив паттернов (приатачил пару постов выше) на первом проходе, на втором проходе будет считать ко=во повторений
причем первый проход скрипта по истории сразу отсеивает повторения - специально описал структуру в которой перегрузил операторы == и != и скрипт путем "эксгибизионистких действий" - я понимаю, что Вы это так рассматриваете )))) на первом проходе отсеивает повторы паттернов
на втором проходе уже считает общее кол-во повторений этих паттернов?
так вот - чтобы уменьшить время расчета, мне нужно проинициализировать массив паттернов - именно вот эти комбинации цифр я и приатачил, сейчас я инициализирую массив путем явной инициализации массива при объявлении, все работает, но вид кода ужасен!
вот поэтому и хочу найти алгоритм формирования этих паттернов - на вид все просто (мои примеры в атаче), а реально я не смог :(
хелпми,хелпми...
))))
я сомневаюсь, что сумею более подробно ответить, функиця - проинициализировать массив, пусть паттернов (хотя это мат.модели)
у меня скрипт сам формирует вот этот массив паттернов (приатачил пару постов выше) на первом проходе, на втором проходе будет считать ко=во повторений
причем первый проход скрипта по истории сразу отсеивает повторения - специально описал структуру в которой перегрузил операторы == и != и скрипт путем "эксгибизионистких действий" - я понимаю, что Вы это так рассматриваете )))) на первом проходе отсеивает повторы паттернов
на втором проходе уже считает общее кол-во повторений этих паттернов?
так вот - чтобы уменьшить время расчета, мне нужно проинициализировать массив паттернов - именно вот эти комбинации цифр я и приатачил, сейчас я инициализирую массив путем явной инициализации массива при объявлении, все работает, но вид кода ужасен!
вот поэтому и хочу найти алгоритм формирования этих паттернов - на вид все просто (мои примеры в атаче), а реально я не смог :(
хелпми,хелпми...
))))
Да я не против помочь, но формулировки задачи или вопроса так и не увидел.
ОК, вот скрипт который сделает, то что я не могу сделать своей головой )))))
в итоге он посчитает и сохранит в файл .csv необходимые мне массивы, которые я вывожу со скобками {} чтобы мне было удобно их скопировать в код самого индикатора
я хочу сгенерировать эти массивы путем перебора? комбинаторики? подстановки? ... ну хоть "на ездовых собаках" - лишь бы получить результирующие:
как то так
спасибо, соответствует поставленной задаче, но подозреваю повторений много, вот с выводом в файл, чтобы посмотреть
нашел решение своей задачи, ибо вчера сам себя перемудрил, на незамыленный свежий взгляд моя задача должна так решаться:ЗЫ: проверки размерности массивов не делал, ибо через define быстрее проверить ... отвратительная привычка, как от нее отучиться? ))))
Я вообще не уверен, что правильно понял задачу (где не должно быть повторов? стоит ли вообще такое условие?), да вы вроде и сами справились. Ну в общем накидал немного строк перед сном, не выкидывать же:
Сумма всех элементов (не математическая, а если слепить разряды в одно число) в каждом MAXARR1 уникальна.ЗЫ: про уникальность не совсем верно, уникальные комбинации только если не вызывать shuffle().
Я вообще не уверен, что правильно понял задачу (где не должно быть повторов? стоит ли вообще такое условие?), да вы вроде и сами справились. Ну в общем накидал немного строк перед сном, не выкидывать же:
Сумма всех элементов (не математическая, а если слепить разряды в одно число) в каждом MAXARR1 уникальна.ЗЫ: про уникальность не совсем верно, уникальные комбинации только если не вызывать shuffle().
спасибо!
тут вообщем то проблема у меня была, что не с того конца сам себе задачу определил
ну и в довесок, зачем и почему меня интересует это, сам массив это массив кластеров, каждый кластер должен иметь уникальный признак, в моем случае скрипт сам формировал уникальные признаки и потом считает их повторяемость, но если я вижу, что система формирования признаков довольно простая - то почему бы не инициализировать массивы сразу?, а потом просто посчитать повторяемость этого на истории