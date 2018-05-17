Задержка в появлении баров. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
еще раз прошу прощения. Сегодня я невероятно туплю :)) ... спал всего 3 часа.
Вот исправленный код:
Программа "Ойкает" почти на каждой секунде.
Наверное все же правильнее сказать на каждой минуте, а не секунде (судя по скрину).
Я лично не знаю в чем тогда проблема, т.к. у меня все ОК.
Может проблема у брокера
Может в символе.
А попробуйте запустить на EURUSD
Наверное все же правильнее сказать на каждой минуте, а не секунде (судя по скрину).
Я лично не знаю в чем тогда проблема, т.к. у меня все ОК.
Может проблема у брокера
Может в символе.
А попробуйте запустить на EURUSD
К форексу доступа у меня нет, да и не нужен.
Проверил на фьючерсе доллар/рубль как более ликвидном, там та же ерунда.
Спасибо за попытку разобраться.
К форексу доступа у меня нет, да и не нужен.
Проверил на фьючерсе доллар/рубль как более ликвидном, там та же ерунда.
Спасибо за попытку разобраться.
Тогда проблема существует, но по видимому, действительно, причина где то у брокера или в соединениии.
Да, забыл добавить. Брокер "БКС".
Спасибо.
Да, забыл добавить. Брокер "БКС".
Спасибо.
Я выхожу из игры - у меня нет реала на бирже. К сожалению.
Да, забыл добавить. Брокер "БКС".
Спасибо.
На самом деле я не вижу большой проблемы, если знать о такой особенности формирования нового бара.
Если Вам необходимо считать формирования нового бара с наступлением новой минуты, то можно обойти эту некорректность.
Например, для минутного ТФ в первом приближении это будет выглядеть так:
для других ТФ будет чуть посложнее с применением функции Bars.
Только хочу добавить, что нужно не забывать, что пока функция Bars в МТ5 глючная и лучше ( также и быстрее) будет использовать этот её аналог.
еще раз прошу прощения. Сегодня я невероятно туплю :)) ... спал всего 3 часа.
Вот исправленный код:
Ваше
Разве не равно
Ваше
Разве не равно