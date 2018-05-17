Задержка в появлении баров. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В журнале колонка "Время" печатает время компьютера. У вас она не попадает в несколько секунд. Посмотрите мой результат - секунда в секунду.
Насколько я понял, "Время" - это время попадания информации в журнал, поэтому я ориентируюсь на время, переданное функцией TimeCurrent. Если я не прав, поправьте, пожалуйста. И что сделать для синхронизации. Эта ситуация получена не с тестера, а с реального счета.
Насколько я понял, "Время" - это время попадания информации в журнал, поэтому я ориентируюсь на время, переданное функцией TimeCurrent. Если я не прав, поправьте, пожалуйста. И что сделать для синхронизации. Эта ситуация получена не с тестера, а с реального счета.
Вы работаете с индикаторов - вот с ним и нужно работать: в индикаторе, в OnCalculate есть вся необходимая информация. Из этого следует, что не нужны Bars и TimeCurrent(). Если нужно определить в индикаторе появление нового бара:
Вы работаете с индикаторов - вот с ним и нужно работать: в индикаторе, в OnCalculate есть вся необходимая информация. Из этого следует, что не нужны Bars и TimeCurrent(). Если нужно определить в индикаторе появление нового бара:
Спасибо, я примерно так и сделал, но рассчитывал, что в режиме реального времени можно это как-то через время выловить. При этом, что интересно, при загрузке данных из файла (когда время начала бара определяется именно секундой котировки), бар рисуется правильно.
В любом случае, спасибо за то, что откликнулись и за оперативные ответы.
Спасибо, я примерно так и сделал, но рассчитывал, что в режиме реального времени можно это как-то через время выловить. При этом, что интересно, при загрузке данных из файла (когда время начала бара определяется именно секундой котировки), бар рисуется правильно.
В любом случае, спасибо за то, что откликнулись и за оперативные ответы.
попробуйте этот код:
если будет печатать "Ой" на минутном ТФ, тогда действительно проблема существует.
если будет печатать "Ой"на минутном ТФ, тогда действительно проблема существует.
Спасибо, запустил на минутном таймфрейме, жду.
Спасибо, запустил на минутном таймфрейме, жду.
прошу прощения, я ошибся в коде. Уже исправил.
запустите еще раз исправленную версию
TimeCurrent()%60 вернет остаток секунд от деления. Как это может быть равно prev_rates_total, если prev_rates_total=rates_total?
да я перепутал prev_rates_total с prev_time
да я перепутал prev_rates_total с prev_time
Спасибо. Прокомментируйте, пожалуйста, код. Может, я не разобрался. Мы получаем количество секунд и сохраняем в статической переменной. Допустим, перед сменой бара это количество секунд 57. Потом мы его сравниваем с количеством секунд после смены бара (prev_rates_total<rates_total). Допустим, секунд 1. Вряд ли они будут равны. Какую ситуацию ловит Ваш код? Видимо, я что-то не понимаю.
Спасибо. Прокомментируйте, пожалуйста, код. Может, я не разобрался. Мы получаем количество секунд и сохраняем в статической переменной. Допустим, перед сменой бара это количество секунд 57. Потом мы его сравниваем с количеством секунд после смены бара (prev_rates_total<rates_total). Допустим, секунд 1. Вряд ли они будут равны. Какую ситуацию ловит Ваш код? Видимо, я что-то не понимаю.
да я перепутал prev_rates_total с prev_time
Да, индикатор трижды выдал "Ой".
Спасибо. Прокомментируйте, пожалуйста, код. Может, я не разобрался. Мы получаем количество секунд и сохраняем в статической переменной. Допустим, перед сменой бара это количество секунд 57. Потом мы его сравниваем с количеством секунд после смены бара (prev_rates_total<rates_total). Допустим, секунд 1. Вряд ли они будут равны. Какую ситуацию ловит Ваш код? Видимо, я что-то не понимаю.
еще раз прошу прощения. Сегодня я невероятно туплю :)) ... спал всего 3 часа.
Вот исправленный код: