торговля
Могу начать здесь торговать пробовать-?Хочу с минимума-это сколько-?
Здесь не торгуют. Только разговаривают.)
Могу начать здесь торговать пробовать-?Хочу с минимума-это сколько-?
Здесь не начнете. Только деио счет.
Могу начать здесь торговать пробовать-?Хочу с минимума-это сколько-?
Могу начать здесь торговать пробовать-?Хочу с минимума-это сколько-?
минимум - это сколько не жалко.
если готовы и можете себе позволить тратить на новое хобби N денег в месяц, то вот так и стартуйте. Открывайте счёт на N денег, и по окончанию месяца доливайте "слитое" до N, или выводите прибыль.
демка - зло, трейдера она развращает
Могу начать здесь торговать пробовать-?Хочу с минимума-это сколько-?
Не стоит, правда, все сливают, лучше устроиться на завод.
Сначала обучение в течение 3 недель. Открываете реальный счет с плечом 500.
Открываете 1 (один) график EURUSD M15 и 4 часа в день внимательно на него смотрите. Обращаете внимание на длину баров, их чередование, общее направление движения цены. После 4-х часов наблюдения изучаете меню терминала, нажимаете на все, кроме купить-продать.
Через неделю открываете еще 1 график - EURUSD M1 и 4 часа в день внимательно смотрите уже на два графика. Потом опять час на изучение возможностей терминала.
Еще через неделю начинаете изучать возможность получения прибыли. Когда цена уверенно идет вверх ставите горизонтальную линию. Если цена уйдет дальше вверх - получили прибыль. Ушла вниз - убыток. Соответственно при движении цены вниз. Тренируетесь так в течение всей третьей недели. Если в результате будете угадывать движение цены 8 раз из десяти - можно приступать к реальной торговле. Кладете на счет 3 доллара и начинаете торговать по 0,01 лота.
Не стоит, правда, все сливают, лучше устроиться на завод.
Кто умеет сливать со скоростью больше спреда - приглашаю к сотрудничеству ... С удовольствием буду открываться в противоположную от вас сторону... (и мне больше прибыли, и вам не так обидно сливать будет )
Сначала обучение в течение 3 недель.
А че не в течении 3ех часов ? =)) 1-2 года как минимум и то не факт что будешь зарабатывать.
Кто умеет сливать со скоростью больше спреда - приглашаю к сотрудничеству ... С удовольствием буду открываться в противоположную от вас сторону... (и мне больше прибыли, и вам не так обидно сливать будет )
Ваши противоположные сделки тоже будут сливать со скоростью больше спреда :)
Ну всё. Запугали топикстартера. Теперь точно не будет торговать.
Три года назад ТС зарегистрировался на mql5 думал-думал три года и надумал попробовать свои силы с минимума, а тут налетели - запугали, теперь точно на завод пойдёт вместо того чтобы на форе сливать.
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Могу начать здесь торговать пробовать-?Хочу с минимума-это сколько-?