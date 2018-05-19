торговля - страница 2
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Если открыть терминал и сразу начать торговать - то и 5 лет могут потребоваться. Это как человека в воду бросить - или поплывет, или утонет. А нужно сначала поупражняться. Предлагаемая система опробована и дает хорошие результаты.
Ваши противоположные сделки тоже будут сливать со скоростью больше спреда :)
Это только после сильного перепоя можно так суметь... Но, я - столько не выпью
Но, я - столько не выпью
Если открыть терминал и сразу начать торговать - то и 5 лет могут потребоваться. Это как человека в воду бросить - или поплывет, или утонет. А нужно сначала поупражняться. Предлагаемая система опробована и дает хорошие результаты.
Меня, помнится, в 2008 г. торговать научили где-то за 15 минут.) На одном из форумов.
До этого где-то месяц торговал вроде даже нормально, а потом провал пошел. Тогда на форуме спросил - всего несколько ответов в интрадей ветке + показали неск живых сделок, и все.)
Меня, помнится, в 2008 г. торговать научили где-то за 15 минут.) На одном из форумов.
До этого где-то месяц торговал вроде даже нормально, а потом провал пошел. Тогда на форуме спросил - всего несколько ответов в интрадей ветке + показали неск живых сделок, и все.)
Кто умеет сливать со скоростью больше спреда - приглашаю к сотрудничеству ... С удовольствием буду открываться в противоположную от вас сторону... (и мне больше прибыли, и вам не так обидно сливать будет )
Столько дней прошло с момента написания этого приглашения - и хоть бы один откликнулся
Я не понял: это всё врут, что не сливают лишь 5% трейдеров... и у нас тут сплошь одни "акулы" ( ),.. или все 95% сливающих такие жмоты, что лучше удавятся, чем дадут ближнему поиметь от них выгоду?..
Столько дней прошло с момента написания этого приглашения - и хоть бы один откликнулся
Я не понял: это всё врут, что не сливают лишь 5% трейдеров... и у нас тут сплошь одни "акулы" ( ),.. или все 95% сливающих такие жмоты, что лучше удавятся, чем дадут ближнему поиметь от них выгоду?..
Плохо предлагаете слиться. Нужен агрессивный маркетинг.