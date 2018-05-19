торговля - страница 2

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Alexey Gureyev:  А че не в течении 3ех часов ? =)) 1-2 года как минимум и то не факт что будешь зарабатывать. 

Если открыть терминал и сразу начать торговать - то и 5 лет могут потребоваться. Это как человека в воду бросить - или поплывет, или утонет. А нужно сначала поупражняться. Предлагаемая система опробована и дает хорошие результаты.

 
Petros Shatakhtsyan:

Ваши противоположные сделки тоже будут сливать  со скоростью больше  спреда  :)

Это только после сильного перепоя можно так суметь... Но, я - столько не выпью 


 
prikolnyjkent:

 Но, я - столько не выпью 


Слабак!
 
LRA:

Если открыть терминал и сразу начать торговать - то и 5 лет могут потребоваться. Это как человека в воду бросить - или поплывет, или утонет. А нужно сначала поупражняться. Предлагаемая система опробована и дает хорошие результаты.

Меня, помнится, в 2008 г. торговать научили где-то за 15 минут.) На одном из форумов.

До этого где-то месяц торговал вроде даже нормально, а потом провал пошел. Тогда на форуме спросил - всего несколько ответов в интрадей ветке + показали неск живых сделок, и все.)

 
Yuriy Asaulenko:

Меня, помнится, в 2008 г. торговать научили где-то за 15 минут.) На одном из форумов.

До этого где-то месяц торговал вроде даже нормально, а потом провал пошел. Тогда на форуме спросил - всего несколько ответов в интрадей ветке + показали неск живых сделок, и все.)

Тут и за 2 минуты научат. Торговать уметь будете супер. Ну а шоб в плюс-так это никто не обещал. Какие плохие у Вас учителя-15 минут.
 
prikolnyjkent:

Кто умеет сливать со скоростью больше  спреда - приглашаю к сотрудничеству ... С удовольствием буду открываться в противоположную от вас сторону... (и мне больше прибыли, и вам не так обидно сливать будет )


Столько дней прошло с момента написания этого приглашения - и хоть бы один откликнулся 

Я не понял: это всё врут, что не сливают лишь 5% трейдеров... и у нас тут сплошь одни "акулы" (  ),.. или все 95% сливающих такие жмоты, что лучше удавятся, чем дадут ближнему поиметь от них выгоду?..


 
prikolnyjkent:

Столько дней прошло с момента написания этого приглашения - и хоть бы один откликнулся 

Я не понял: это всё врут, что не сливают лишь 5% трейдеров... и у нас тут сплошь одни "акулы" (  ),.. или все 95% сливающих такие жмоты, что лучше удавятся, чем дадут ближнему поиметь от них выгоду?..


Плохо предлагаете слиться. Нужен агрессивный маркетинг.

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