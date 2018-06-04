Shared Projects: "AlligatorAndStochastic" - страница 2

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Aleksey Vyazmikin:

Интересен вопрос описания визуальных наблюдений в кодовое выражение.

Сначала глазами. Автоматизация - это уже потом.

 

Параметры индикатора "AlligatorAndStochastic rectangles" прикреплены в *set файле.

Вот есть такие закономерности:

 

  

Общее: предыдущий день (полный день или вторая половина суток) - это падение цен, затем (смотреть на прямоугольник в главном окне) цена или пробивает вниз Alligator или просто уходит ещё более вниз под Alligator, после чего хорошее движение вверх.

 

Как такой вариант входа и выхода по индикаторам Alligator, Stochactic и AlligatorAndStochastic rectangles (построение прямоугольников "Open" и "Close"):


?

Но данную модель нужно ещё дорабатывать, ибо есть такая ситуация:


 
Vladimir Karputov:

Как такой вариант входа и выхода по индикаторам Alligator, Stochactic и AlligatorAndStochastic rectangles (построение прямоугольников "Open" и "Close"):


?

Но данную модель нужно ещё дорабатывать, ибо есть такая ситуация:


Может добавить вектор наклона всех линий?

 

В тесте советник

EA AlligatorAndStochastic.mq5
version   "1.007"

на AUDUSD,M15.
 

Из ближайших задач: научится, понять, ... два движения:

и


 

Можно ещё так:

и


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