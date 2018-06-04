Shared Projects: "AlligatorAndStochastic" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересен вопрос описания визуальных наблюдений в кодовое выражение.
Сначала глазами. Автоматизация - это уже потом.
Параметры индикатора "AlligatorAndStochastic rectangles" прикреплены в *set файле.
Вот есть такие закономерности:
Общее: предыдущий день (полный день или вторая половина суток) - это падение цен, затем (смотреть на прямоугольник в главном окне) цена или пробивает вниз Alligator или просто уходит ещё более вниз под Alligator, после чего хорошее движение вверх.
Как такой вариант входа и выхода по индикаторам Alligator, Stochactic и AlligatorAndStochastic rectangles (построение прямоугольников "Open" и "Close"):
?
Но данную модель нужно ещё дорабатывать, ибо есть такая ситуация:
Как такой вариант входа и выхода по индикаторам Alligator, Stochactic и AlligatorAndStochastic rectangles (построение прямоугольников "Open" и "Close"):
?
Но данную модель нужно ещё дорабатывать, ибо есть такая ситуация:
Может добавить вектор наклона всех линий?
В тесте советник
EA AlligatorAndStochastic.mq5на AUDUSD,M15.
version "1.007"
Из ближайших задач: научится, понять, ... два движения:
и
Можно ещё так:
и