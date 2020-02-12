Ищу интересные индикаторы MT5

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Привет друзья! 

Давно уже не использовал пользовательские индикаторы

Работаю исключительно с стандартными. 

Зашел в CODEBASE - глаза разбежались. но ничего интересного не нашел. часа два лазил.

в CODEBASE не хватает фильтра. А шерстить по просторам 10 000+++ кодов.............

Подскажите индикаторы, можно свои. Интересные! Желательно стрелочные. 

[Удален]  
Vladislav Andruschenko:

Привет друзья! 

Давно уже не использовал пользовательские индикаторы

Работаю исключительно с стандартными. 

Зашел в CODEBASE - глаза разбежались. но ничего интересного не нашел. часа два лазил.

в CODEBASE не хватает фильтра. А шерстить по просторам 10 000+++ кодов.............

Подскажите индикаторы, можно свои. Интересные! Желательно стрелочные. 

https://www.mql5.com/en/forum/12077

BRAINWASHING SYSTEM/ASCTREND SYSTEM
BRAINWASHING SYSTEM/ASCTREND SYSTEM
  • 2013.05.12
  • www.mql5.com
This is the thread about Brainwashing system. We will start with original version of this system and will improve it later...
 
Стандартные и есть самые интересны и дают лучший всего результат, одна из причин это то, что большинство ими пользуются, все остально это переделки стандартных + индикаторы уровней и фигур
 
Vladimir Mametov:
Стандартные и есть самые интересны и дают лучший всего результат, одна из причин это то, что большинство ими пользуются, все остально это переделки стандартных + индикаторы уровней и фигур

в том то и дело. я сам пользуюсь стандартными. но вот решил написать пару советников и шаблонов - начал искать интересные индикаторы - нет таких. 

[Удален]  
Vladimir Mametov:
Стандартные и есть самые интересны и дают лучший всего результат, одна из причин это то, что большинство ими пользуются, все остально это переделки стандартных + индикаторы уровней и фигур


не правда !

[Удален]  
Vladislav Andruschenko:

Привет друзья! 

Давно уже не использовал пользовательские индикаторы

Работаю исключительно с стандартными. 

Зашел в CODEBASE - глаза разбежались. но ничего интересного не нашел. часа два лазил.

в CODEBASE не хватает фильтра. А шерстить по просторам 10 000+++ кодов.............

Подскажите индикаторы, можно свои. Интересные! Желательно стрелочные. 

Если уж оч сильно приперло)) бери MACD и строй в нем регрессионные каналы )))
 
Vladislav Andruschenko:

Привет друзья! 

Давно уже не использовал пользовательские индикаторы

Работаю исключительно с стандартными. 

Зашел в CODEBASE - глаза разбежались. но ничего интересного не нашел. часа два лазил.

в CODEBASE не хватает фильтра. А шерстить по просторам 10 000+++ кодов.............

Подскажите индикаторы, можно свои. Интересные! Желательно стрелочные. 

Посмотрите вот этот: https://www.mql5.com/ru/code/19142

Дифференциальный индикатор Султонова
Дифференциальный индикатор Султонова
  • голосов: 27
  • 2017.09.22
  • Ihor Herasko
  • www.mql5.com
Линии индикатора - это накопленные суммы сил быков и медведей за заданный пользователем период. Методика расчета Расчет силы быков производится по формуле: BullsPower(i) - текущее значение силы быков; Close(i) - цена Close текущего бара; Close(i + 1) - цена Close предыдущего бара; N - период расчета индикатора; BUN - количество положительных...
 
Yousufkhodja Sultonov:

Посмотрите вот этот: https://www.mql5.com/ru/code/19142

слишком инерционный он, суть индикатора RSI
 
Vladimir Mametov:
слишком инерционный он, суть индикатора RSI

Возможно, но, дает не плохие рез-ты:

Фактор восстановления (ФВ) более 8-ми с 2000 г. по наст. время.


Файлы:
StrategyTester.zip  214 kb
 
Yousufkhodja Sultonov:

Возможно, но, дает не плохие рез-ты:

Фактор восстановления (ФВ) более 8-ми с 2000 г. по наст. время.


Да, это по сигналам хорошо видно))
 

Может этот подойдет, хоть и не стрелочный...   Покупаете и продаете на светлых барах, плюс фильтр направления.

Файлы:
simplebars.mq5  14 kb
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