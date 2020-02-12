Ищу интересные индикаторы MT5
Привет друзья!
Давно уже не использовал пользовательские индикаторы.
Работаю исключительно с стандартными.
Зашел в CODEBASE - глаза разбежались. но ничего интересного не нашел. часа два лазил.
в CODEBASE не хватает фильтра. А шерстить по просторам 10 000+++ кодов.............
Подскажите индикаторы, можно свои. Интересные! Желательно стрелочные.
https://www.mql5.com/en/forum/12077
- 2013.05.12
- www.mql5.com
Стандартные и есть самые интересны и дают лучший всего результат, одна из причин это то, что большинство ими пользуются, все остально это переделки стандартных + индикаторы уровней и фигур
в том то и дело. я сам пользуюсь стандартными. но вот решил написать пару советников и шаблонов - начал искать интересные индикаторы - нет таких.
Стандартные и есть самые интересны и дают лучший всего результат, одна из причин это то, что большинство ими пользуются, все остально это переделки стандартных + индикаторы уровней и фигур
не правда !
Привет друзья!
Давно уже не использовал пользовательские индикаторы.
Работаю исключительно с стандартными.
Зашел в CODEBASE - глаза разбежались. но ничего интересного не нашел. часа два лазил.
в CODEBASE не хватает фильтра. А шерстить по просторам 10 000+++ кодов.............
Подскажите индикаторы, можно свои. Интересные! Желательно стрелочные.
Привет друзья!
Давно уже не использовал пользовательские индикаторы.
Работаю исключительно с стандартными.
Зашел в CODEBASE - глаза разбежались. но ничего интересного не нашел. часа два лазил.
в CODEBASE не хватает фильтра. А шерстить по просторам 10 000+++ кодов.............
Подскажите индикаторы, можно свои. Интересные! Желательно стрелочные.
Посмотрите вот этот: https://www.mql5.com/ru/code/19142
- голосов: 27
- 2017.09.22
- Ihor Herasko
- www.mql5.com
Посмотрите вот этот: https://www.mql5.com/ru/code/19142
слишком инерционный он, суть индикатора RSI
Возможно, но, дает не плохие рез-ты:
Фактор восстановления (ФВ) более 8-ми с 2000 г. по наст. время.
Возможно, но, дает не плохие рез-ты:
Фактор восстановления (ФВ) более 8-ми с 2000 г. по наст. время.
Может этот подойдет, хоть и не стрелочный... Покупаете и продаете на светлых барах, плюс фильтр направления.
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Привет друзья!
Давно уже не использовал пользовательские индикаторы.
Работаю исключительно с стандартными.
Зашел в CODEBASE - глаза разбежались. но ничего интересного не нашел. часа два лазил.
в CODEBASE не хватает фильтра. А шерстить по просторам 10 000+++ кодов.............
Подскажите индикаторы, можно свои. Интересные! Желательно стрелочные.