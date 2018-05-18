Вы обновили терминалы МТ4 на билд 1121? - страница 3
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какая то ошибка с загрузкой кастомных индикаторов:
пытаюсь загрузить индикатор
внешние переменные для пробы:
при нанесении советника на график пишет следующее:
при этом, если я не ввожу внешние переменные, тогда все ок:
но в индикаторе явно 3 параметра!
Кострукция вида ("старый" синтаксис):
Работает.
А конструкция вида ("новый мт5 синтаксис"):Почему-то нет, хотя по смыслу это одно и то же. И раньше вроде работало... С другой стороны, в справке по мт4 такого синтаксиса нет.
Лечится установкой параметров:При этом "новый синтаксис" работает
Лечится установкой параметров:При этом "новый синтаксис" работает
Что-то я сомневаюсь в том, что это можно назвать лекарством.
Если писать эти директивы,
то какой смысл писать это
Они просто не работают, а используются те, что прописаны в #property
Что-то я сомневаюсь в том, что это можно назвать лекарством.
Если писать эти директивы,
то какой смысл писать это
Они просто не работают, а используются те, что прописаны в #property
по идее имеет более высокий приоритет.
#property
по идее имеет более высокий приоритет.
Не совсем так, судя по примеру из документации:
https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicators_examples/draw_line
Ещё одна небольшая ошибочка в тестере мт4:
Версия и битность терминала
4.00 билд 1121 х32
Описание проблемы
В случае, когда наименование инструмента имеет вид EURUSD.1 в тестере некорректно отображается наименование инструмента.
Последовательность действий
Тестируем код:
Полученный результат
В журнале видим:
Ожидаемый результат
В журнале должно быть:
Дополнительные сведенияОшибка возникает при попытке тестирования за пределами имеющихся исторических данных.