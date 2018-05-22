Торговля на Форекс - это вид рыбалки. Клюет, не клюет, все зависит от снасти, опыта и меры во всем. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нормална👍😂
👍👍👍
А уж ДЦ сколько поймал...
А уж ДЦ сколько поймал...
Уф, опять клюет. ))😂👍
Смотрю у тебя на последнем скрине патерн "Вишенка на торте" редкий случай. Позлравляю, но ты же понимаешь то это локальный успех. А дальше что? На рынке ведь важно не количество заработанных пунктов, а стабильность получения этих пунктов. Поздравляю!!!
Спасибо!)
Торговля на Форекс - это вид рыбалки
Согласен. даже тема у меня была:
Забрасываем сеть из отложенных ордеров и ловим рыбу под названием профит
EURUSD... клюет))
Согласен. даже тема у меня была:
Посмотрим шо за там рыбалка)