Торговля на Форекс - это вид рыбалки. Клюет, не клюет, все зависит от снасти, опыта и меры во всем. - страница 3

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Нормална👍😂




 
👍👍👍

Немного наловили рыбок. 
Главное вовремя подсекать))
 
Alexander Ivanov:
👍👍👍

Немного наловили рыбок. 
Главное вовремя подсекать))

А уж ДЦ сколько поймал...

 
Georgiy Merts:

А уж ДЦ сколько поймал...

👍😂 Спросить бы у них
 

Уф, опять клюет. ))😂👍



 
Смотрю у тебя на последнем скрине патерн "Вишенка на торте"  редкий случай. Позлравляю, но ты же понимаешь то это локальный успех. А дальше что? На рынке ведь важно не количество заработанных пунктов, а стабильность получения этих пунктов. Поздравляю!!!
 
Mihail Marchukajtes:
Смотрю у тебя на последнем скрине патерн "Вишенка на торте"  редкий случай. Позлравляю, но ты же понимаешь то это локальный успех. А дальше что? На рынке ведь важно не количество заработанных пунктов, а стабильность получения этих пунктов. Поздравляю!!!

Спасибо!)

 
Alexander Ivanov:

Торговля на Форекс - это вид рыбалки

Согласен. даже тема у меня была: 

Забрасываем сеть из отложенных ордеров и ловим рыбу под названием профит

 

EURUSD... клюет))


 
khorosh:

Согласен. даже тема у меня была: 

Посмотрим шо за там рыбалка)

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