Торговля на Форекс - это вид рыбалки. Клюет, не клюет, все зависит от снасти, опыта и меры во всем. - страница 4

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Добрый день!

Сегодня немного рыбачу. 

Клев есть. Но не рискую много. 

Быстро закрываю сделки.


 
К сожалению результат рыбалки зависит от эмоционального состояния рыбака, а не от наличия рыбы в водоёме или погоды для клёва. Стоит совершить ошибку и всё может полететь в тар тарары.... А быть постоянно в форме очень трудно. Устаешь и всётакое....
 

 не упускай свой профит, смотри в оба!)



 
Не, так вы лося не вырастите
[Удален]  
Alexander Ivanov:

 не упускай свой профит, смотри в оба!)



пхаах

прям в точку

 
Олег Треников:

пхаах

прям в точку


[Удален]  
Andrei poukalov:

До выхода новостей торговля прекращается и включается через час  (имеется  в виду только высшей степени важности, двигающие рынок). 


Вот я дурак!-думал вся потенциальная прибыль именно там!-ушёл учить мат-часть)

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