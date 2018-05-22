Торговля на Форекс - это вид рыбалки. Клюет, не клюет, все зависит от снасти, опыта и меры во всем. - страница 4
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Добрый день!
Сегодня немного рыбачу.
Клев есть. Но не рискую много.
Быстро закрываю сделки.
не упускай свой профит, смотри в оба!)
не упускай свой профит, смотри в оба!)
пхаах
прям в точку
пхаах
прям в точку
До выхода новостей торговля прекращается и включается через час (имеется в виду только высшей степени важности, двигающие рынок).
Вот я дурак!-думал вся потенциальная прибыль именно там!-ушёл учить мат-часть)