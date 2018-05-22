Торговля на Форекс - это вид рыбалки. Клюет, не клюет, все зависит от снасти, опыта и меры во всем. - страница 2

Новый комментарий
 
Aleksey Ivanov:

Привет братан!

Я также трейдинг всегда рыбалкой считал. И даже его  рыбу  назвал  БАКСОРЕЛЯМИ.  

С Воскресением!)

Седня так немного рыбачу на биткоина. Немного клюет, да и особо не напрягаюсь,  отдыхаем.


баксорели, баксардельки, бакселедка ))

 
Dmitiry Ananiev:

В нашем случае - нас интересует вес всей пойманной рыбы. Сколько большой и сколько мелкой - вообще не важно. так же нас не инетерсует качество и происхожденеи рыбы. Наловили в ручейках ( в небольших трендах или на откатах) стояли по тренду (закинули невод или сеть в море ) или в грязной луже на удочку(ночной коридорный скальпинг) вообще не важно.

Поэтому сразу же ошибка. С малых депозитов можно дойти до очень приличных сумм. У меня рекорд скорости со 100 долларов до 11к за 36 часов. Было и с 200 до 43к за несколько дней.

Это все ночной скальпнг. 
Есть еще разгонные стратегии. ПРимер. Есть у вас долларов 200. Открываете 20 счетов выставлете сетку на наращивание лота по тренду по 20 парам или по 10 но в разные стороны.  И плечо берете побольше. Пару счетов выстрелит на 500 и более пунктов - отобьете все слтые счета и останетесь в приличном полюсе. 

А все истории из книжек про 5% в месяц оставьте инвестфондам у которых стартовые депозиты в десятки тысяч минимум. А то и в сотни. 
А еще есть тема - переливка бонусов из одного ДЦ в другой. Но это на любителя...

Круто...до такого еще не додумался...и это все один или коллективное творчество... а гонорар отдавали или все на демо...)) и ночь как день, а день как ночь...так что ли...или всё было давно и не правда...

 
Ну вообще то форекс - мой основной доход. Я склоняюсь к ночному скальпингу. А вообще предварительно чем такие вопросы задавать - неплохо бы и профиль посмотерть ;)
 
Alexander Ivanov:
Добрый день!

Начнем пожалуй,

Рыбалка она разная, кто то ловит неводами тоннами, кто то сетью ведрами, кто то сачками , кто то удочкой.

Так и в трейдинге каждому разные силы даны. 
Слабой удочкой  нельзя ловить огромных рыб. Сачками нельзя уловить тоннами - иначе она сломается. 
Так и здесь , нельзя малым депозитом охотиться за большой прибылью.

Малым дипозитом можно охотится за малой прибылью. Всё  относительно. В деньгах это будет маленькая сумма, а в процентах. ОГОГО... У меня сейчас такой депозит что приходится идти с максимальным риском и этот риск даёт примерно 50%-100% в неделю. НО при срабатывании двух лосей деп сокращается на 60% примерно. Так что ошибки в работе не допустимы.....

 
Dmitiry Ananiev:
Ну вообще то форекс - мой основной доход. Я склоняюсь к ночному скальпингу. А вообще предварительно чем такие вопросы задавать - неплохо бы и профиль посмотерть ;)
Да, звиняйте конечно, в профили других редко захожу...еще обидятся без приглашения подглядывать...да еще там обсуждать, как-то не принято...
 

Большие деньги, юольшие потери.

Если достаточно малых чтобы заработать, эт хорошая рыбалка

)

 

Добрый день!)


Рыбачу на паре AUDUSD.

Пипсую, быстрый скальпинг - т.е. спиннингом ловлю.👍😂😂


 
Alexander Ivanov:

Добрый день!)


Рыбачу на паре AUDUSD.

Пипсую, быстрый скальпинг - т.е. спиннингом ловлю.👍😂😂


С таким то спрэдом..... Удачи!!!! Тоже кстати полезная штука в нашем деле...

 
Mihail Marchukajtes:

С таким то спрэдом..... Удачи!!!! Тоже кстати полезная штука в нашем деле...

Главное счёт ECN , но спред все равно большой.
 
Mihail Marchukajtes:

С таким то спрэдом..... Удачи!!!! Тоже кстати полезная штука в нашем деле...

Ну, ДЦ тоже ловят свою рыбу... 

Смотри, на каждом таком пипсовщике - каждый день зарабатывается, думаю, по 500 пунктов !  Профит !

А что заработает на таком скупердяе, как я, у которого по AUDUSD - одна сделка в неделю, и тейк двойной дневной TR...  ДЦ достается лишь 200 пунктов в год... Слезы...

1234
Новый комментарий