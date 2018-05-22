Торговля на Форекс - это вид рыбалки. Клюет, не клюет, все зависит от снасти, опыта и меры во всем. - страница 2
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Привет братан!
Я также трейдинг всегда рыбалкой считал. И даже его рыбу назвал БАКСОРЕЛЯМИ.
С Воскресением!)
Седня так немного рыбачу на биткоина. Немного клюет, да и особо не напрягаюсь, отдыхаем.
баксорели, баксардельки, бакселедка ))
В нашем случае - нас интересует вес всей пойманной рыбы. Сколько большой и сколько мелкой - вообще не важно. так же нас не инетерсует качество и происхожденеи рыбы. Наловили в ручейках ( в небольших трендах или на откатах) стояли по тренду (закинули невод или сеть в море ) или в грязной луже на удочку(ночной коридорный скальпинг) вообще не важно.
Поэтому сразу же ошибка. С малых депозитов можно дойти до очень приличных сумм. У меня рекорд скорости со 100 долларов до 11к за 36 часов. Было и с 200 до 43к за несколько дней.
Это все ночной скальпнг.
Есть еще разгонные стратегии. ПРимер. Есть у вас долларов 200. Открываете 20 счетов выставлете сетку на наращивание лота по тренду по 20 парам или по 10 но в разные стороны. И плечо берете побольше. Пару счетов выстрелит на 500 и более пунктов - отобьете все слтые счета и останетесь в приличном полюсе.
А все истории из книжек про 5% в месяц оставьте инвестфондам у которых стартовые депозиты в десятки тысяч минимум. А то и в сотни.
А еще есть тема - переливка бонусов из одного ДЦ в другой. Но это на любителя...
Круто...до такого еще не додумался...и это все один или коллективное творчество... а гонорар отдавали или все на демо...)) и ночь как день, а день как ночь...так что ли...или всё было давно и не правда...
Добрый день!
Малым дипозитом можно охотится за малой прибылью. Всё относительно. В деньгах это будет маленькая сумма, а в процентах. ОГОГО... У меня сейчас такой депозит что приходится идти с максимальным риском и этот риск даёт примерно 50%-100% в неделю. НО при срабатывании двух лосей деп сокращается на 60% примерно. Так что ошибки в работе не допустимы.....
Ну вообще то форекс - мой основной доход. Я склоняюсь к ночному скальпингу. А вообще предварительно чем такие вопросы задавать - неплохо бы и профиль посмотерть ;)
Большие деньги, юольшие потери.
Если достаточно малых чтобы заработать, эт хорошая рыбалка
)
Добрый день!)
Рыбачу на паре AUDUSD.
Пипсую, быстрый скальпинг - т.е. спиннингом ловлю.👍😂😂
Добрый день!)
Рыбачу на паре AUDUSD.
Пипсую, быстрый скальпинг - т.е. спиннингом ловлю.👍😂😂
С таким то спрэдом..... Удачи!!!! Тоже кстати полезная штука в нашем деле...
С таким то спрэдом..... Удачи!!!! Тоже кстати полезная штука в нашем деле...
С таким то спрэдом..... Удачи!!!! Тоже кстати полезная штука в нашем деле...
Ну, ДЦ тоже ловят свою рыбу...
Смотри, на каждом таком пипсовщике - каждый день зарабатывается, думаю, по 500 пунктов ! Профит !
А что заработает на таком скупердяе, как я, у которого по AUDUSD - одна сделка в неделю, и тейк двойной дневной TR... ДЦ достается лишь 200 пунктов в год... Слезы...