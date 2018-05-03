нужна помощь в написании простейшего советника

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Знаю,что тема 100 раз поднималась уже и наверняка уже есть где то,но это немного не то,что я хочу от робота....
Робот простейший: пересечение 2х МА быстрой и медленной ,на м15

может у кого то есть уже готовый или он может такой написать,с радостью помогу его усовершенствовать т.к требуются дополнительные пункты во входах в сделки....а я не этого не умею

пыСы: то,что я нахожу в интернете не открывает и половины сделок по сигналам,соответственно идут в убыток
 
Aleksey Gromov:
Знаю,что тема 100 раз поднималась уже и наверняка уже есть где то,но это немного не то,что я хочу от робота....
Робот простейший: пересечение 2х МА быстрой и медленной ,на м15

может у кого то есть уже готовый или он может такой написать,с радостью помогу его усовершенствовать т.к требуются дополнительные пункты во входах в сделки....а я не этого не умею

пыСы: то,что я нахожу в интернете не открывает и половины сделок по сигналам,соответственно идут в убыток

у меня давно написан, не тратьте время на эту Г-стратегию

 
Alexey Volchanskiy:

у меня давно написан, не тратьте время на эту Г-стратегию

напишите в вк пожалуйста или как еще можно с вами связаться?

 
Aleksey Gromov:

напишите в вк пожалуйста или как еще можно с вами связаться?

в моем Профиле куча контактов, прямо отсюда можно написать сообщение в личку

 
Alexey Volchanskiy:

у меня давно написан, не тратьте время на эту Г-стратегию

Да, лучше на пересечение 2-х МАшек время не терять. Ничего хорошего по любому не получить.

Или, м.б., только как учебный пример, но, вроде, таковой можно в конструкторе МТ сварганить.

 
Aleksey Gromov:
Знаю,что тема 100 раз поднималась уже и наверняка уже есть где то,но это немного не то,что я хочу от робота....
Робот простейший: пересечение 2х МА быстрой и медленной ,на м15

может у кого то есть уже готовый или он может такой написать,с радостью помогу его усовершенствовать т.к требуются дополнительные пункты во входах в сделки....а я не этого не умею

пыСы: то,что я нахожу в интернете не открывает и половины сделок по сигналам,соответственно идут в убыток

2 МАшки это пройденный этап, сейчас популярна стратегия на 3 МАшках.

BSS 1_0
BSS 1_0
  • голосов: 1
  • 2018.05.03
  • Vladimir Karputov
  • www.mql5.com
Советник работает с тремя индикаторами Moving Average. Эти три индикатора ("First", "Second" и "Third") имеют периоды усреднения по возрастающей: 5, 25 и 125, соответственно. Причем в советнике реализована защита, которая следит именно за таким порядком усреднения - по возрастающей. Для получения сигнала необходимо, чтобы все три индикаторы...
 
Texnolog:

2 МАшки это пройденный этап, сейчас популярна стратегия на 3 МАшках.

Популярна? Голосов - 1. Подождем с недельку.)

 
Yuriy Asaulenko:

Да, лучше на пересечение 2-х МАшек время не терять. Ничего хорошего по любому не получить.

Или, м.б., только как учебный пример, но, вроде, таковой можно в конструкторе МТ сварганить.

Я делал еще для МТ4, прикрутил ADX + еще проверка разных условий типа, чтобы не реагировал на пересечения при наклоне ниже заданного, это для совсем уж флета.

И все равно, в тестере, на реальных тиках от Дукаса, надо было его оптимизировать каждые сутки за несколько суток назад. И прибыль нестабильная.  

 
Texnolog:

2 МАшки это пройденный этап, сейчас популярна стратегия на 3 МАшках.

Ха, а есть еще стратегия Радуга, я видел аж с 32 машками )))) Вот тут с тремя http://pro-ts.ru/strategii-foreks/177-vnutridnevnye-strategii-foreks/1513-strategiya-raduga

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  • pro-ts.ru
Многим трейдерам-новичкам кажется по каким-то причинам, что если стратегия Форекс сложная, тогда она гарантированно считается качественной. Но это не так. Стратегия “Радуга” тому суждению явное подтверждение. Для прибыльной торговли на рынке Форекс понадобится исключительно три скользящие средние. Только 3 МА и ничего больше. Вам не придется...
 
Alexey Volchanskiy:

Ха, а есть еще стратегия Радуга, я видел аж с 32 машками )))) Вот тут с тремя http://pro-ts.ru/strategii-foreks/177-vnutridnevnye-strategii-foreks/1513-strategiya-raduga

Коль уж Радуга, то должно быть семь.

 
Yuriy Asaulenko:

Коль уж Радуга, то должно быть семь.

Вот по этой стратегии мой знакомый делал, при ручном присмотре вроде ничего. А если и сливает, зато красивая ))

http://forex-strategies-revealed.com/complex/rainbow-madness


Complex trading system #15 (Rainbow Madness) | Forex Strategies & Systems Revealed
Complex trading system #15 (Rainbow Madness) | Forex Strategies & Systems Revealed
  • forex-strategies-revealed.com
Hello everyone.. I just found a strategy that should be easy for anyone here..but first of all i would like to thank the author (Trader100) for sharing and thanks to Edward & the team too for leading us to the path to become a 'real' trader. Timeframe : 30min Pairs : GBP/JPY, GBP/USD, EUR/USD (Recommended) Just take a look at these examples...
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