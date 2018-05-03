нужна помощь в написании простейшего советника
может у кого то есть уже готовый или он может такой написать,с радостью помогу его усовершенствовать т.к требуются дополнительные пункты во входах в сделки....а я не этого не умею
у меня давно написан, не тратьте время на эту Г-стратегию
у меня давно написан, не тратьте время на эту Г-стратегию
напишите в вк пожалуйста или как еще можно с вами связаться?
напишите в вк пожалуйста или как еще можно с вами связаться?
в моем Профиле куча контактов, прямо отсюда можно написать сообщение в личку
у меня давно написан, не тратьте время на эту Г-стратегию
Да, лучше на пересечение 2-х МАшек время не терять. Ничего хорошего по любому не получить.
Или, м.б., только как учебный пример, но, вроде, таковой можно в конструкторе МТ сварганить.
может у кого то есть уже готовый или он может такой написать,с радостью помогу его усовершенствовать т.к требуются дополнительные пункты во входах в сделки....а я не этого не умею
2 МАшки это пройденный этап, сейчас популярна стратегия на 3 МАшках.
- голосов: 1
- 2018.05.03
- Vladimir Karputov
- www.mql5.com
2 МАшки это пройденный этап, сейчас популярна стратегия на 3 МАшках.
Популярна? Голосов - 1. Подождем с недельку.)
Да, лучше на пересечение 2-х МАшек время не терять. Ничего хорошего по любому не получить.
Или, м.б., только как учебный пример, но, вроде, таковой можно в конструкторе МТ сварганить.
Я делал еще для МТ4, прикрутил ADX + еще проверка разных условий типа, чтобы не реагировал на пересечения при наклоне ниже заданного, это для совсем уж флета.
И все равно, в тестере, на реальных тиках от Дукаса, надо было его оптимизировать каждые сутки за несколько суток назад. И прибыль нестабильная.
2 МАшки это пройденный этап, сейчас популярна стратегия на 3 МАшках.
Ха, а есть еще стратегия Радуга, я видел аж с 32 машками )))) Вот тут с тремя http://pro-ts.ru/strategii-foreks/177-vnutridnevnye-strategii-foreks/1513-strategiya-raduga
- pro-ts.ru
Ха, а есть еще стратегия Радуга, я видел аж с 32 машками )))) Вот тут с тремя http://pro-ts.ru/strategii-foreks/177-vnutridnevnye-strategii-foreks/1513-strategiya-raduga
Коль уж Радуга, то должно быть семь.
Коль уж Радуга, то должно быть семь.
Вот по этой стратегии мой знакомый делал, при ручном присмотре вроде ничего. А если и сливает, зато красивая ))
http://forex-strategies-revealed.com/complex/rainbow-madness
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может у кого то есть уже готовый или он может такой написать,с радостью помогу его усовершенствовать т.к требуются дополнительные пункты во входах в сделки....а я не этого не умею