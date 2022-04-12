Внеплановое обновление терминалов MetaTrader 5 для совместимости с Windows 10 April 2018 Update - страница 4
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не могу запустить mt5 ни инсталлер ни сами файлы установленные до этого
это когда запусткаю инсталлер скачанный отсюда сегодня
@Renat Fatkhullin может качается неправильный файл*
решение
Модераторы, не удаляйте, потому что это - из одной оперы.
Не запускается Metatrader 5 Strategy Tester после апрельского обновления до Windows 10 Update 1803
Пробовал несколько раз переустанавливать. Дистрибутив качал отсюда - бесполезно.
Программа устанавливается, но не запускается. В журнале такая ошибка:
Имя сбойного приложения: MetaTester64.exe, версия: 5.0.0.1755, метка времени: 0x01460e00
Имя сбойного модуля: MetaTester64.exe, версия: 5.0.0.1755, метка времени: 0x01460e00
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x00000000009b6176
Идентификатор сбойного процесса: 0x8034
Время запуска сбойного приложения: 0x01d3f67c23804f6f
Путь сбойного приложения: C:\Program Files\MetaTrader 5 Strategy Tester\MetaTester64.exe
Путь сбойного модуля: C:\Program Files\MetaTrader 5 Strategy Tester\MetaTester64.exe
Идентификатор отчета: eab3588c-8a13-4fc1-b958-989be58da125
Полное имя сбойного пакета:
Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
Модераторы, не удаляйте, потому что это - из одной оперы.
Не запускается Metatrader 5 Strategy Tester после апрельского обновления до Windows 10 Update 1803
Пробовал несколько раз переустанавливать. Дистрибутив качал отсюда - бесполезно.
Программа устанавливается, но не запускается. В журнале такая ошибка:
Имя сбойного приложения: MetaTester64.exe, версия: 5.0.0.1755, метка времени: 0x01460e00
Имя сбойного модуля: MetaTester64.exe, версия: 5.0.0.1755, метка времени: 0x01460e00
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x00000000009b6176
Идентификатор сбойного процесса: 0x8034
Время запуска сбойного приложения: 0x01d3f67c23804f6f
Путь сбойного приложения: C:\Program Files\MetaTrader 5 Strategy Tester\MetaTester64.exe
Путь сбойного модуля: C:\Program Files\MetaTrader 5 Strategy Tester\MetaTester64.exe
Идентификатор отчета: eab3588c-8a13-4fc1-b958-989be58da125
Полное имя сбойного пакета:
Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
на эту тему писали, что после обновления перестал работать
Инсталлируйте новую версию MetaTrader 5 поверх старой.
Почему то в Последнем билде МТ5 (2615) - нельзя ввести данные(изменить профит или профиль) постоянно сбрасывает и мигает терминал,-все права доступа на папку терминала есть.- что мешает ?
***
Почему то в Последнем билде МТ5 (2615) - нельзя ввести данные(изменить профит или профиль) постоянно сбрасывает и мигает терминал,-все права доступа на папку терминала есть.- что мешает ?
***
Что именно и куда Вы пытаетесь внести?