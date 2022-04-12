Внеплановое обновление терминалов MetaTrader 5 для совместимости с Windows 10 April 2018 Update - страница 3

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Renat Fatkhullin:

Так что претензии к новой версии беспочвенны.

Да где-же Вы увидели претензии, во всех моих постах лишь просьба о помощи...

Помогли-бы лучше разобраться, чем виноватить.

 
SYMRDV:

Да где-же Вы увидели претензии, во всех моих постах лишь просьба о помощи...

Помогли-бы лучше разобраться, чем виноватить.

а попробуй после обновления как минимум все .exe в корне терминала сделать read-only. 

 
SYMRDV:

Да где-же Вы увидели претензии, во всех моих постах лишь просьба о помощи...

Помогли-бы лучше разобраться, чем виноватить.

Так я четко указал на причину - у вас стоит скрипт, который перезаписывает и exe файлы и его конфиги.
 
Renat Fatkhullin:
Так я четко указал на причину - у вас стоит скрипт, который перезаписывает и exe файлы и его конфиги.

Ничего не стоит то, что не стоит... :-)

Советник действительно стоит, может быть он косарезит, попробую удалить.

Скачал фирменный файл от MetaQuotes, запустил демку - всё отлично работает на релизе 1816, но без советника.

Скачал фирменный файл от Alpari, переустановил терминал в другую директорию, запустил реал - результат аналогичный, всё отлично работает на релизе 1816, но без советника.

Спасибо Ренат, за то что указали правильный путь, без Вас бы я не добрался. :-)

 
Dr. Trader:

Использую MT5 в Ubuntu через wine. Терминал сам не обновлялся, но вручную скачанный и запущенный интсаллер без проблем обновил терминал на 1816, проблем после апдейта нету.

Даже наоборот, одна старая проблема пропала - раньше иконки терминала и метаэдитора в таскбаре (юнити) отображались неправильно, были обычные серые дефолтные заглушки вместо иконок. Теперь иконки правильные, спасибо.

обновления качаются в disk_c/users/user/Application Data/MetaQuotes, там гляньте, но обновление конечно не стартует как надо, приходится руками все менять ))


ps. снимаю шляпу перед разработчиками )) сегодня обновился в wine до версии 1816 и все прошло как в винде, т.е. автоматом, хотя еще на версию 1755 пришлось с бубном станцевать ))

а когда под wine планируете доработать авторизацию?

 

У меня пропало после обновления окошко в тестере стратегий



нет результатов оптимизации 

 
Vladimir Zuikov:

У меня пропало после обновления окошко в тестере стратегий



нет результатов оптимизации 

Выбрал другого советника, выключил оптимизацию - появилась вкладка оптимизация с результатами предыдущего советника

выбрал назад первого советника, включил оптимизацию - вкладка оптимизация пропала снова :-D

[Удален]  
Vladimir Zuikov:

Выбрал другого советника, выключил оптимизацию - появилась вкладка оптимизация предыдущего советника

выбрал назад первого советника, включил оптимизацию - вкладка оптимизация пропала снова :-D

https://www.mql5.com/ru/forum/241285

Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста
Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста
  • 2018.04.28
  • www.mql5.com
Сегодня обновился терминал. Запустил оптимизацию...
 
Alexey Kozitsyn:

https://www.mql5.com/ru/forum/241285

Виноват, если нужно модераторы, плиз удалите мой вопрос

 

билд 1816 обновился сам вообще нет проблем винда 10 64 битная 1709

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