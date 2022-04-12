Внеплановое обновление терминалов MetaTrader 5 для совместимости с Windows 10 April 2018 Update - страница 3
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Так что претензии к новой версии беспочвенны.
Да где-же Вы увидели претензии, во всех моих постах лишь просьба о помощи...
Помогли-бы лучше разобраться, чем виноватить.
Да где-же Вы увидели претензии, во всех моих постах лишь просьба о помощи...
Помогли-бы лучше разобраться, чем виноватить.
а попробуй после обновления как минимум все .exe в корне терминала сделать read-only.
Да где-же Вы увидели претензии, во всех моих постах лишь просьба о помощи...
Помогли-бы лучше разобраться, чем виноватить.
Так я четко указал на причину - у вас стоит скрипт, который перезаписывает и exe файлы и его конфиги.
Ничего не стоит то, что не стоит... :-)
Советник действительно стоит, может быть он косарезит, попробую удалить.
Скачал фирменный файл от MetaQuotes, запустил демку - всё отлично работает на релизе 1816, но без советника.
Скачал фирменный файл от Alpari, переустановил терминал в другую директорию, запустил реал - результат аналогичный, всё отлично работает на релизе 1816, но без советника.
Спасибо Ренат, за то что указали правильный путь, без Вас бы я не добрался. :-)
Использую MT5 в Ubuntu через wine. Терминал сам не обновлялся, но вручную скачанный и запущенный интсаллер без проблем обновил терминал на 1816, проблем после апдейта нету.
Даже наоборот, одна старая проблема пропала - раньше иконки терминала и метаэдитора в таскбаре (юнити) отображались неправильно, были обычные серые дефолтные заглушки вместо иконок. Теперь иконки правильные, спасибо.
обновления качаются в disk_c/users/user/Application Data/MetaQuotes, там гляньте, но обновление конечно не стартует как надо, приходится руками все менять ))
ps. снимаю шляпу перед разработчиками )) сегодня обновился в wine до версии 1816 и все прошло как в винде, т.е. автоматом, хотя еще на версию 1755 пришлось с бубном станцевать ))
а когда под wine планируете доработать авторизацию?
У меня пропало после обновления окошко в тестере стратегий
нет результатов оптимизации
У меня пропало после обновления окошко в тестере стратегий
нет результатов оптимизации
Выбрал другого советника, выключил оптимизацию - появилась вкладка оптимизация с результатами предыдущего советника
выбрал назад первого советника, включил оптимизацию - вкладка оптимизация пропала снова :-D
Выбрал другого советника, выключил оптимизацию - появилась вкладка оптимизация предыдущего советника
выбрал назад первого советника, включил оптимизацию - вкладка оптимизация пропала снова :-D
https://www.mql5.com/ru/forum/241285
https://www.mql5.com/ru/forum/241285
Виноват, если нужно модераторы, плиз удалите мой вопрос
билд 1816 обновился сам вообще нет проблем винда 10 64 битная 1709