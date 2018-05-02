Нужно ли сделать визуальное различие Metaeditor 4 и 5 для разработчиков кроссов?
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Посмотрите объяснение в этом посте плз.И еще бы сделать разные иконки для редакторов 4/5 и терминалов, а то в панели задач не поймешь, где что.
Да, согласен, иногда путаюсь.
С другой стороны - как я понял, в редакторе МТ5 - все нормально компилируется и для МТ4. По крайней мере, для "проверить синтаксис" - я МТ4-скрипты компилирую в МТ5 - и у меня все в порядке.
И, Лёх, ты бы назвал тему более полно, а то я увидел термин "кроссов" - во, думаю, кто-то не работает с основными парами, только с кроссами... Кто ж это такой... Заглянул в тему... Ощутил когнитивный диссонанс... И только потом понял, что имеется ввиду "кроссплатформенность", а не "кросс-курсы".
Да, согласен, иногда путаюсь.
С другой стороны - как я понял, в редакторе МТ5 - все нормально компилируется и для МТ4. По крайней мере, для "проверить синтаксис" - я МТ4-скрипты компилирую в МТ5 - и у меня все в порядке.
И, Лёх, ты бы назвал тему более полно, а то я увидел термин "кроссов" - во, думаю, кто-то не работает с основными парами, только с кроссами... Кто ж это такой... Заглянул в тему... Ощутил когнитивный диссонанс... И только потом понял, что имеется ввиду "кроссплатформенность", а не "кросс-курсы".
Писал в 4 утра, уже башня не варила )) Ты прав.
а оформление фона чем не разница?
А че не поставил красный фон? Красный нонче в моде, все же первомай ))
А че не поставил красный фон? Красный нонче в моде, все же первомай ))
это достаточно спокойные цвета, справа Lavender, не помню у кого подсмотрел его еще пару лет назад, так и пользуюсь им, а желтоватый для разнообразия, он к системе привязан на открытие из файла
родной белый сильно белый он )
как раз тебе на желтом под утро работать, он после серого бодрит )
это достаточно спокойные цвета, справа Lavender, не помню у кого подсмотрел его еще пару лет назад, так и пользуюсь им, а желтоватый для разнообразия, он к системе привязан на открытие из файла
родной белый сильно белый он )
я на всех редакторах ставлю слегка желтоватый, и на МТ4/5, и на студии, вообще на всех, и менять не хочу. Так что цвета не выход.
Я вообще сначала подумал, что это прикол ))
я на всех редакторах ставлю слегка желтоватый, и на МТ4/5, и на студии, вообще на всех, и менять не хочу. Так что цвета не выход.
Я вообще сначала подумал, что это прикол ))
тогда заплачут те, кому это не надо, менять привыкшее, как виндоус только к 7 привык к иконкам, выходит новая и новая версия иконок и формлений
Вот в таком виде вполне бы устроило
тогда заплачут те, кому это не надо, менять привыкшее, как виндоус только к 7 привык к иконкам, выходит новая и новая версия иконок и формлений
Терминалы все равно различаются. Да и редакторы тоже, но когда устал, иногда сидишь и втыкаешь, а ихде это я? ))
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