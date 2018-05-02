Нужно ли сделать визуальное различие Metaeditor 4 и 5 для разработчиков кроссов?

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Посмотрите объяснение в этом посте плз. 

И еще бы сделать разные иконки для редакторов 4/5 и терминалов, а то в панели задач не поймешь, где что.
 

Да, согласен, иногда путаюсь.

С другой стороны - как я понял, в редакторе МТ5 - все нормально компилируется и для МТ4. По крайней мере, для "проверить синтаксис" - я МТ4-скрипты компилирую в МТ5 - и у меня все в порядке.


И, Лёх, ты бы назвал тему более полно, а то я увидел термин "кроссов" - во, думаю, кто-то не работает с основными парами, только с кроссами... Кто ж это такой... Заглянул в тему... Ощутил когнитивный диссонанс... И только потом понял, что имеется ввиду "кроссплатформенность", а не "кросс-курсы".

 
Georgiy Merts:

Да, согласен, иногда путаюсь.

С другой стороны - как я понял, в редакторе МТ5 - все нормально компилируется и для МТ4. По крайней мере, для "проверить синтаксис" - я МТ4-скрипты компилирую в МТ5 - и у меня все в порядке.


И, Лёх, ты бы назвал тему более полно, а то я увидел термин "кроссов" - во, думаю, кто-то не работает с основными парами, только с кроссами... Кто ж это такой... Заглянул в тему... Ощутил когнитивный диссонанс... И только потом понял, что имеется ввиду "кроссплатформенность", а не "кросс-курсы".

Писал в 4 утра, уже башня не варила )) Ты прав.

 

а оформление фона чем не разница?

а оформление фона чем не разница?

 
Fast235:

а оформление фона чем не разница?

А че не поставил красный фон? Красный нонче в моде, все же первомай ))

 
Alexey Volchanskiy:

А че не поставил красный фон? Красный нонче в моде, все же первомай ))

это достаточно спокойные цвета, справа Lavender, не помню у кого подсмотрел его еще пару лет назад, так и пользуюсь им, а желтоватый для разнообразия, он к системе привязан на открытие из файла

родной белый сильно белый он )

как раз тебе на желтом под утро работать, он после серого бодрит )

 
Fast235:

это достаточно спокойные цвета, справа Lavender, не помню у кого подсмотрел его еще пару лет назад, так и пользуюсь им, а желтоватый для разнообразия, он к системе привязан на открытие из файла

родной белый сильно белый он )

я на всех редакторах ставлю слегка желтоватый, и на МТ4/5, и на студии, вообще на всех, и менять не хочу. Так что цвета не выход.
Я вообще сначала подумал, что это прикол ))

 
Alexey Volchanskiy:

я на всех редакторах ставлю слегка желтоватый, и на МТ4/5, и на студии, вообще на всех, и менять не хочу. Так что цвета не выход.
Я вообще сначала подумал, что это прикол ))

тогда заплачут те, кому это не надо, менять привыкшее, как виндоус только к 7 привык к иконкам, выходит новая и новая версия иконок и формлений

 

Вот в таком виде вполне бы устроило


 
Fast235:

тогда заплачут те, кому это не надо, менять привыкшее, как виндоус только к 7 привык к иконкам, выходит новая и новая версия иконок и формлений

Терминалы все равно различаются. Да и редакторы тоже, но когда устал, иногда сидишь и втыкаешь, а ихде это я? ))

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