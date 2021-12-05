Не работает MetatRader 5 на Windows 10 April 2018 Update - страница 2

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Замена файлов помогает. Заработало. Гугл тупит и только через прокси даёт скачать. Эти дятлы всё ещё блокируют его что-ли...
 
Renat Fatkhullin:

Используйте последнюю бету 1810 с сервера MetaQuotes-Demo.

Мы скоро выпустим релиз четверки и пятерки для совместимости с этим апдейтом.

@Renat Fatkhullin, я в группе Windows Preview (или как там она называется), приходят все ранние обновления. Ваш терминал, естественно тоже последнего билда 1810. Все пашет, как часы и под МТ4 и под МТ5.

Огромная просьба, я все пишу кроссплатформенное, когда устаешь, начинаешь путаться в редакторах МТ4 и МТ5. Сделайте плз какую-то разницу, чтобы можно было быстро ориентироваться, где сидишь.

Редактор М4 открыт только потому, что я маньяк, компилирую кросс под МТ5, но иногда копирую на МТ4 Editor и проверяю там. Тут многие пишут кроссы, наверняка всем будет полезно.

фвыфв

 
Pulsestock:
Замена файлов помогает. Заработало. Гугл тупит и только через прокси даёт скачать. Эти дятлы всё ещё блокируют его что-ли...

Скоро все будем работать только через VPN. Работаю с SoftEther VPN, free и куча адресов.

 
Alexey Volchanskiy:

Скоро все будем работать только через VPN. Работаю с SoftEther VPN, free и куча адресов.


в Украине запретили Яндекс.

В России заблокировали Google

Весело живем. 

 
Vladislav Andruschenko:
В России заблокировали Google

Они сами виноваты. Предоставили IPшники для работы Telegram. Вот и попали под раздачу.

 
Konstantin Nikitin:

Они сами виноваты. Предоставили IPшники для работы Telegram. Вот и попали под раздачу.

Модераторы, а что так весело? Я предоставил скриншоты, что в Питере работает и то и то и мое сообщение потерли. Расовая дискриминация, шо ле?

 
Alexey Volchanskiy:

Огромная просьба, я все пишу кроссплатформенное, когда устаешь, начинаешь путаться в редакторах МТ4 и МТ5. Сделайте плз какую-то разницу, чтобы можно было быстро ориентироваться, где сидишь.

Редактор М4 открыт только потому, что я маньяк, компилирую кросс под МТ5, но иногда копирую на МТ4 Editor и проверяю там. Тут многие пишут кроссы, наверняка всем будет полезно.

Поддерживаю!

 
Ребята, кто поможет с установкой? Программа загрузилась, но при открытии все поля пустые, кнопки не работают... В чём может быть проблема? Устанавливаю на Винду 10...
Файлы:
IMG-20191010-WA0049.jpeg  701 kb
 
 Здравствуйте подскажите после установки метатраде на комп не работает кнопки снятие и пополнение ,что может быть за проблема ?
 
sofi shin #:
 Здравствуйте подскажите после установки метатраде на комп не работает кнопки снятие и пополнение ,что может быть за проблема ?

Данный функционал зависит от настроек серверов брокера. Обратитесь к своему брокеру.

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