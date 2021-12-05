Не работает MetatRader 5 на Windows 10 April 2018 Update - страница 2
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Используйте последнюю бету 1810 с сервера MetaQuotes-Demo.
Мы скоро выпустим релиз четверки и пятерки для совместимости с этим апдейтом.
@Renat Fatkhullin, я в группе Windows Preview (или как там она называется), приходят все ранние обновления. Ваш терминал, естественно тоже последнего билда 1810. Все пашет, как часы и под МТ4 и под МТ5.
Огромная просьба, я все пишу кроссплатформенное, когда устаешь, начинаешь путаться в редакторах МТ4 и МТ5. Сделайте плз какую-то разницу, чтобы можно было быстро ориентироваться, где сидишь.
Редактор М4 открыт только потому, что я маньяк, компилирую кросс под МТ5, но иногда копирую на МТ4 Editor и проверяю там. Тут многие пишут кроссы, наверняка всем будет полезно.
Замена файлов помогает. Заработало. Гугл тупит и только через прокси даёт скачать. Эти дятлы всё ещё блокируют его что-ли...
Скоро все будем работать только через VPN. Работаю с SoftEther VPN, free и куча адресов.
Скоро все будем работать только через VPN. Работаю с SoftEther VPN, free и куча адресов.
в Украине запретили Яндекс.
В России заблокировали Google
Весело живем.
В России заблокировали Google
Они сами виноваты. Предоставили IPшники для работы Telegram. Вот и попали под раздачу.
Они сами виноваты. Предоставили IPшники для работы Telegram. Вот и попали под раздачу.
Модераторы, а что так весело? Я предоставил скриншоты, что в Питере работает и то и то и мое сообщение потерли. Расовая дискриминация, шо ле?
Огромная просьба, я все пишу кроссплатформенное, когда устаешь, начинаешь путаться в редакторах МТ4 и МТ5. Сделайте плз какую-то разницу, чтобы можно было быстро ориентироваться, где сидишь.
Редактор М4 открыт только потому, что я маньяк, компилирую кросс под МТ5, но иногда копирую на МТ4 Editor и проверяю там. Тут многие пишут кроссы, наверняка всем будет полезно.
Поддерживаю!
Здравствуйте подскажите после установки метатраде на комп не работает кнопки снятие и пополнение ,что может быть за проблема ?
Данный функционал зависит от настроек серверов брокера. Обратитесь к своему брокеру.