Нужно ли сделать визуальное различие Metaeditor 4 и 5 для разработчиков кроссов? - страница 2
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Терминалы все равно различаются. Да и редакторы тоже, но когда устал, иногда сидишь и втыкаешь, а ихде это я? ))
Просто ориентация разрабов на кадров типа того, как мне вчера ломанулся в фейсбук мистер с американским именем.
Пишет типа, (я в переводе) я хочу торговать на форексе и иметь профит, как это сделать. Пишу, - please use EA and indicators for first step. А он, - а что это такое?
Недавно Сергей Голубев писал же, что их часть заполонили такие товарищи.
Неясно, где он взял мой ФБ...наверно кто-то дал.
а оформление фона чем не разница?
Гы-гы. Теперь понятно зачем некоторые очень маленькие предметы фоткают очень близко, чтоб они казались больше.
Длиннее )))))))))
Редактор то один. Просто он может запускаться в разных режимах. Так вот лучше бы сделали возможность смены режима на лету в виде отдельной опции.
Почему из голосования упущен важнейший пункт про рептилоидов? Это никуда не годится! Результаты статистически не достоверны!
Прошедшие праздники виноваты, рассеянный ))
Редактор то один. Просто он может запускаться в разных режимах. Так вот лучше бы сделали возможность смены режима на лету в виде отдельной опции.
А зачем, нет там никакого "запускаться в разных режимах". Встроенный компилятор компилирует в режиме, зависящем от расширения .mq4 или mq5.
Вот, мирно живут на ME5. Изначально вопрос был в том, чтобы проверять все же компиляцию .mq4 и на ME.
Получается, у меня в Командной панели Windows живут одновременно 2 редактора для разработки, 2 терминала для теста-отладки и несколько разных терминалов для демо-реал.
С утра еще ничего, но к вечеру, после 1-2 бутылок вотки + 4-5 пиваса начинаешь слегка путаться. Считаю, разрабы должны помочь! Процесс программирования должен быть удобным, юзабилити должен быть улучшен!
это скриншот со стандартным для 24` монитора разрешением, пора вам менять 19` квадраты)
Я на 14" ламповом сижу, может, все дело в этом?