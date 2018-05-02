Нужно ли сделать визуальное различие Metaeditor 4 и 5 для разработчиков кроссов? - страница 2

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Alexey Volchanskiy:

Терминалы все равно различаются. Да и редакторы тоже, но когда устал, иногда сидишь и втыкаешь, а ихде это я? ))

Просто ориентация разрабов на кадров типа того, как мне вчера ломанулся в фейсбук мистер с американским именем.

Пишет типа, (я в переводе) я хочу торговать на форексе и иметь профит, как это сделать. Пишу, - please use EA and indicators for first step. А он, - а что это такое?

Недавно Сергей Голубев писал же, что их часть заполонили такие товарищи.

Неясно, где он взял мой ФБ...наверно кто-то дал.

 
Fast235:

а оформление фона чем не разница?

Гы-гы. Теперь понятно зачем некоторые очень маленькие предметы фоткают очень близко, чтоб они казались больше.
 
Roman_S:
Гы-гы. Теперь понятно зачем некоторые очень маленькие предметы фоткают очень близко, чтоб они казались больше.

Длиннее )))))))))

 
это скриншот со стандартным для 24` монитора разрешением, пора вам менять 19` квадраты)
 
Почему из голосования упущен важнейший пункт про рептилоидов? Это никуда не годится! Результаты статистически не достоверны!
 

Редактор то один.  Просто он может запускаться в разных режимах.  Так вот лучше бы сделали возможность смены режима на лету в виде отдельной опции.

 
Dmitriy Skub:
Почему из голосования упущен важнейший пункт про рептилоидов? Это никуда не годится! Результаты статистически не достоверны!

Прошедшие праздники виноваты, рассеянный ))

 
Alexey Navoykov:

Редактор то один.  Просто он может запускаться в разных режимах.  Так вот лучше бы сделали возможность смены режима на лету в виде отдельной опции.

А зачем, нет там никакого "запускаться  в разных режимах". Встроенный компилятор компилирует в режиме, зависящем от расширения .mq4 или mq5.

Вот, мирно живут на ME5. Изначально вопрос был в том, чтобы проверять все же компиляцию .mq4 и на ME.

Получается, у меня в Командной панели Windows живут одновременно 2 редактора для разработки, 2 терминала для теста-отладки и несколько разных терминалов для демо-реал. 

С утра еще ничего, но к вечеру, после 1-2 бутылок вотки + 4-5 пиваса начинаешь слегка путаться. Считаю, разрабы должны помочь! Процесс программирования должен быть удобным, юзабилити должен быть улучшен!

 
Fast235:
это скриншот со стандартным для 24` монитора разрешением, пора вам менять 19` квадраты)

Я на 14" ламповом сижу, может, все дело в этом?

 
пользуюсь одним редактором. правда иногда загружается второй. не могу поймать причину. а так все файлы для кроссов в одном терминале. 
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