В тестере есть проскальзывание!?

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Вот скрин, на котором в начале дня открыт ордер. Спред (смотри коммент) 35 п, цена открытия бара 130.9, цена открытия ордера 130.936. Получается ордер открылся по цене на 1 п пятизнака больше, чем по расчёту.

 

Как то писалось уже о том что не все можно округлить до нуля

Однако тестер не имеет проскальзывания

Ситуация с такого рода округлением будет идентична и на реале

 
khorosh:

Вот скрин, на котором в начале дня открыт ордер. Спред (смотри коммент) 35 п, цена открытия бара 130.9, цена открытия ордера 130.936. Получается ордер открылся по цене на 1 п пятизнака больше, чем по расчёту.

Уровень пробит (1 пт пятизнака ) ордер и открыли. Что не так? 

 
В МТ5 есть, в МТ4 нет. 
 
Алексей Тарабанов:

Уровень пробит (1 пт пятизнака ) ордер и открыли. Что не так? 

А я думал, что если ордер бай отправлен в 00:00, то он должен открыться по цене открытия бара + спред. Значит ордер бай всегда открывается на 1 п пятизнака выше спреда? 

 
Renat Akhtyamov:


Однако тестер не имеет проскальзывания

Имеет и мы сделали очень мощную систему моделирования проскальзываний, чтобы трейдеры легко могли посмотреть, что произойдет с их скальперами, если учесть сетевую задержку:



Если у вас до торгового сервера пинг 100 мс, то поставьте его (или выберите второй пункт автоматического вычисления задержки) и посмотрите на результат.

Потом поставьте 300 мс и сравните снова.

 
Renat Fatkhullin:

Имеет и мы сделали очень мощную систему моделирования проскальзываний, чтобы трейдеры легко могли посмотреть, что произойдет с их скальперами, если учесть сетевую задержку:



Если у вас до торгового сервера пинг 100 мс, то поставьте его (или выберите второй пункт автоматического вычисления задержки) и посмотрите на результат.

Потом поставьте 300 мс и сравните снова.

Это в 5-рке?

прикольно!

 

Хм !!!

Не знал, что "задержка" как раз моделирует проскальзывание...

Мне-то оно не сильно важно - у меня скальперов нет, но сама возможность - очень даже полезная.

 
Алексей Тарабанов:

Уровень пробит (1 пт пятизнака ) ордер и открыли. Что не так? 

Renat Akhtyamov:

Как то писалось уже о том что не все можно округлить до нуля

Однако тестер не имеет проскальзывания

Ситуация с такого рода округлением будет идентична и на реале

Убедился, что это действительно видимо связано с округлением. Так как выяснил, что ордер может открываться и на 1 п пятизнака ниже спреда, т.е. внутри спреда. Значит всегда следует иметь ввиду, что существует ошибка дискретности( +- единица младшего разряда).

 
khorosh:

Убедился, что это действительно видимо связано с округлением. Так как выяснил, что ордер может открываться и на 1 п пятизнака ниже спреда, т.е. внутри спреда. Значит всегда следует иметь ввиду, что существует ошибка дискретности( +- единица младшего разряда).

Не знаю, поможет или нет анализ остатка от деления отличающегося от нуля? (не пробовал, но хотел закодить)

Была помнится функция на эту тему

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