В тестере есть проскальзывание!?
Как то писалось уже о том что не все можно округлить до нуля
Однако тестер не имеет проскальзывания
Ситуация с такого рода округлением будет идентична и на реале
Уровень пробит (1 пт пятизнака ) ордер и открыли. Что не так?
А я думал, что если ордер бай отправлен в 00:00, то он должен открыться по цене открытия бара + спред. Значит ордер бай всегда открывается на 1 п пятизнака выше спреда?
Однако тестер не имеет проскальзывания
Имеет и мы сделали очень мощную систему моделирования проскальзываний, чтобы трейдеры легко могли посмотреть, что произойдет с их скальперами, если учесть сетевую задержку:
Если у вас до торгового сервера пинг 100 мс, то поставьте его (или выберите второй пункт автоматического вычисления задержки) и посмотрите на результат.
Потом поставьте 300 мс и сравните снова.
Имеет и мы сделали очень мощную систему моделирования проскальзываний, чтобы трейдеры легко могли посмотреть, что произойдет с их скальперами, если учесть сетевую задержку:
Если у вас до торгового сервера пинг 100 мс, то поставьте его (или выберите второй пункт автоматического вычисления задержки) и посмотрите на результат.
Потом поставьте 300 мс и сравните снова.
Это в 5-рке?
прикольно!
Хм !!!
Не знал, что "задержка" как раз моделирует проскальзывание...
Мне-то оно не сильно важно - у меня скальперов нет, но сама возможность - очень даже полезная.
Уровень пробит (1 пт пятизнака ) ордер и открыли. Что не так?
Как то писалось уже о том что не все можно округлить до нуля
Однако тестер не имеет проскальзывания
Ситуация с такого рода округлением будет идентична и на реале
Убедился, что это действительно видимо связано с округлением. Так как выяснил, что ордер может открываться и на 1 п пятизнака ниже спреда, т.е. внутри спреда. Значит всегда следует иметь ввиду, что существует ошибка дискретности( +- единица младшего разряда).
Убедился, что это действительно видимо связано с округлением. Так как выяснил, что ордер может открываться и на 1 п пятизнака ниже спреда, т.е. внутри спреда. Значит всегда следует иметь ввиду, что существует ошибка дискретности( +- единица младшего разряда).
Не знаю, поможет или нет анализ остатка от деления отличающегося от нуля? (не пробовал, но хотел закодить)
Была помнится функция на эту тему
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Вот скрин, на котором в начале дня открыт ордер. Спред (смотри коммент) 35 п, цена открытия бара 130.9, цена открытия ордера 130.936. Получается ордер открылся по цене на 1 п пятизнака больше, чем по расчёту.