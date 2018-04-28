Как создать новое окошко для рисования по пикселям?

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Нужно окно с изменяемым размером для рисования.

Соответственно нужен и способ рисовать в этом окне. Например массивом пикселей.

Пытался:

CCanvas panel;
panel.Create("Canvas1",100,100,COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA);

Никакого результата не заметил. Вообще. 


Вот такой вариант:

panel.CreateBitmapLabel(0,0,"CirclesCanvas",0,0,500,500);

Даёт чёрный квадрат поверх основного графика.

ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,false);

Вообще 0 эффекта.

 
samrrr:

Нужно окно с изменяемым размером для рисования.

Соответственно нужен и способ рисовать в этом окне. Например массивом пикселей.

Пытался:

Никакого результата не заметил. Вообще. 


Вот такой вариант:

Даёт чёрный квадрат поверх основного графика.

Вообще 0 эффекта.

Добрый день.

Вариант из документации не работает?

#include <Canvas\Canvas.mqh> 
CCanvas canvas; 

void OnStart() 

{ 

int      Width=600; 
int      Height=400; 

//--- create canvas 
   if(!canvas.CreateBitmapLabel(0,0,"CirclesCanvas",30,30,Width,Height)) 
     { 
      Print("Error creating canvas: ",GetLastError()); 
     } 
//--- clear canvas 
   canvas.Erase(clrWhite); 
   canvas.PixelSetAA(200, 200, ColorToARGB(clrRed));

//--- show updated canvas 
   canvas.Update();   

}

 
Попробовал для интереса, у меня работает
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Работает, но рисует поверх графика. А мне надо в новом окне. Во всё окно. CHART_SHOW должно убирать график, но не хочет.


 
Файлики
Файлы:
0001.mq5  2 kb
0001.ex5  16 kb
 
https://www.mql5.com/ru/articles/4503 такой вариант не подойдет?
Как создать графическую панель любой сложности и как это работает
Как создать графическую панель любой сложности и как это работает
  • 2018.04.02
  • Vladimir Karputov
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До сих пор большинство программистов, которые пишут индикаторы и советники для платформы MetaTrader 5, почти не пользуются возможностями по созданию графических интерфейсов в своих приложениях.  Основная причина такого положения дел, на мой взгляд, заключается в том, что классы Панели и диалоги из Стандартной библиотеки содержат только сухое...
 

Не подходит. Это даже не настоящее окно.


 
Надо что бы белое поле полностью перекрывало ценовой график?
 
Надо чтобы графика вообще не было.
 

Странно у меня работает


 
Прикрепил, как я делал
Файлы:
0001.mq5  4 kb
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