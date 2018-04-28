Как создать новое окошко для рисования по пикселям?
Нужно окно с изменяемым размером для рисования.
Соответственно нужен и способ рисовать в этом окне. Например массивом пикселей.
Пытался:
Никакого результата не заметил. Вообще.
Вот такой вариант:
Даёт чёрный квадрат поверх основного графика.
Вообще 0 эффекта.
Добрый день.
Вариант из документации не работает?
#include <Canvas\Canvas.mqh>
CCanvas canvas;
void OnStart()
{
int Width=600;
int Height=400;
//--- create canvas
if(!canvas.CreateBitmapLabel(0,0,"CirclesCanvas",30,30,Width,Height))
{
Print("Error creating canvas: ",GetLastError());
}
//--- clear canvas
canvas.Erase(clrWhite);
canvas.PixelSetAA(200, 200, ColorToARGB(clrRed));
//--- show updated canvas
canvas.Update();
}
- www.mql5.com
- 2018.04.02
- Vladimir Karputov
- www.mql5.com
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Нужно окно с изменяемым размером для рисования.
Соответственно нужен и способ рисовать в этом окне. Например массивом пикселей.
Пытался:
Никакого результата не заметил. Вообще.
Вот такой вариант:
Даёт чёрный квадрат поверх основного графика.
Вообще 0 эффекта.