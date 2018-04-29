Манипулирование размером текущей просадки в сервисе Сигналы. - страница 2

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Aleksey Vyazmikin:

Так может лучше научится работать с историей сигнала, которая в открытом доступе?

Вот история. И что предвещало увеличение баланса в 12 раз?

 
Eduard_D:

Вот история. И что предвещало увеличение баланса в 12 раз?

Это скорее всего и есть ПАММ-счёт, и кто-то с инвесторов влил сумму в 5200.

 
Eduard_D:

Вот история. И что предвещало увеличение баланса в 12 раз?

Я защищаю свой случай и им подобные.

В данной ситуации человеку следовало предупредить подписчиков.

 
Vitaly Muzichenko:

Это скорее всего и есть ПАММ-счёт, и кто-то с инвесторов влил сумму в 5200.

Это не ПАММ. Счёт был увеличен с 788 до 10.000. Самим Провайдером и он об этом написал в новостях.

 
Aleksey Vyazmikin:

Я защищаю свой случай и им подобные.

В данной ситуации человеку следовало предупредить подписчиков.

Ок, допустим он предупредил бы подписчиков. И что дальше? Давайте дорогие подписчики тоже вносите по 10.000. А на нет и суда нет. И плевать, что подписчики оплатили стоимость подписки и её никто не вернёт. 

Беглый анализ кол-ва подписчиков и суммы средств подписчиков приводит к среднему счёту в 1500 USD. 

 
Eduard_D:

Ок, допустим он предупредил бы подписчиков. И что дальше? Давайте дорогие подписчики тоже вносите по 10.000. А на нет и суда нет. И плевать, что подписчики оплатили стоимость подписки и её никто не вернёт. 

Беглый анализ кол-ва подписчиков и суммы средств подписчиков приводит к среднему счёту в 1500 USD. 

А у Вас были такие случаи, что едите в автобусе по маршруту 333, а водитель вдруг заявляет "Далее автобус будет следовать по маршруту 555"? И что делать в такой ситуации - требовать от водителя возврата средств за оплату билета, звонить в автобусный парк и требовать начальство к ответственности, писать жалобу в транспортную прокуратуру или плюнуть и сесть в другой автобус заплатив повторно?

Давайте смотреть на позитив - ещё никто не слил, а уже стало видно, как человек относится к сервису и подписчикам, а значит самое удачное время пересесть на другой автобус!

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