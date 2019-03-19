Закономерности на рынке форекс - страница 4

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Yuriy Asaulenko:

Возвращается, возвращается. Сколько был бакс до деноминации Р в 100 раз? Или в 10? - уже подзабыл.))

Тогда вместо рублей были тысячи рублей, то есть сократили 1000. На первый взгляд да, вернулась цена, но это был не рыночный механизм, то есть нельзя было на доллары купить 10000 рублей и потом на эти 10000 р купить уже дешевых долларов. На бирже типа того бывает, когда объем контракта меняют, цена выросла до 10000 рублей за 10 акций, пора снизить объем и продавать по одной акции по 1000р. Вроде да, цена вернулась, но....
Так бы столько миллиардеров развелось)
 
Анализ дневного оборота рынка Форекс по годам
Отдельные организации, занимающиеся исследованием рынка, решили провести анализ, какие обороты рынка Форекс были за отдельно взятые года. Возложить на свои плечи эту исследовательскую миссию решила крупнейшая финансовая структура – Банк международных расчетов. Она была создана центробанками разных стран. Её основным предназначением является экономические исследования. Так, начиная с 1989 года, каждые три года Банк международных расчетов проводит тщательный анализ рынка Форекс.

оборот рынка форекс в день

Если верить данным, которые были опубликованы данной структурой, дневной оборот рынка Форекс в 2000-м был $1,5 трлн. Через 10 лет, то есть в 2010-м он составлял уже $4 трлн. Аналитики прогнозируют, что оборот рынка Форекс в день вырастет до 10 трлн. долларов США. Для сравнения оборота Форекс с другими рынками, скажем, акциями, которые в 2010 году составляли $300 млрд. первый является просто гигантом денежных вливаний.

Также известно, что порядка три четверти всех сделок рынка Форекс проводятся американскими банками. В Штатах крутится порядка 20% всей денежной массы данного рынка. Порядка 33% приходится на Великобританию. Увеличивать дневной оборот рынка Форекс также помогают и немцы. Их доля в торговле валютными парами составляет 10% от общего оборота этой сферы. 15% оборота рынка Forex приходиться на остальную часть мира.


Двигают они рынок))

Шутники))

 
Leon:

Интересно. И какой процент ошибок к при этом?

Добрый день! Все тестирование провожу, конечно же, на 99% моделировании истории. На скрине ниже, можете увидеть результаты торгов робота по всем 12 неделям за последние 15 лет. Размер депозита 10 000 дол. В первой строке - результаты с торговлей в 1 открытую позицию, в нижней, двадцатой - результаты торговли с одновременно открытыми 20 позициями. Кол-во открытых позиций - это один из параметров робота, с помощью которого я регулирую соотношение риск\прибыль):

 
pryn:

Добрый день! ... можете увидеть результаты торгов робота.....

Таблица ни о чём не говорит. На чём основана стратегия? Вкратце?...

 
Большинство валютных пар делает даже после сильного движение откат на одну третью 
 
Vladimir M.:

Таблица ни о чём не говорит. На чём основана стратегия? Вкратце?...

Поддерживаю вопрос

 
Dmitriy Forex:
Большинство валютных пар делает даже после сильного движение откат на одну третью 
вы не будете знать когда сильное движение завершится
 
multiplicator:
вы не будете знать когда сильное движение завершится
Достоверно знать на рынке наперед вообще ничего невозможно. Вполне достаточно предполагать или даже просто ждать каких либо примет грядущих изменений.
 
multiplicator:
вы не будете знать когда сильное движение завершится

Это возможно ,если иметь достаточно полную модель развития цены. Именно по этому меня заинтересовала ветка про моделирование рынка. Я сам хотел такое сделать, но пока отложил. У меня немного получается отслеживать движение и предполагать его завершение/переход на меньший или больший масштаб. В самоадаптирующемся роботе как раз и реализую это. В целом работает, часто промахивается, но и это удается компенсировать другими методами. Сейчас работаю над улучшением алгоритма, при помощи статистики и анализа текущих плотностей распределения вероятностей на нескольких тайм фреймах хочу улучшить отслеживание и прогнозирование возможных точек разворота трендов на плавающих масштабах.

 
Mihail Marchukajtes:

Верное замечание, как правила на реале торговля отличается от теста...

Отличается только психологически, у меня у одного и того же брокера открыт демо и реал абсолютно нет никаких технических различий различий...

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