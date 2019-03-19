Закономерности на рынке форекс - страница 4
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Возвращается, возвращается. Сколько был бакс до деноминации Р в 100 раз? Или в 10? - уже подзабыл.))
Также известно, что порядка три четверти всех сделок рынка Форекс проводятся американскими банками. В Штатах крутится порядка 20% всей денежной массы данного рынка. Порядка 33% приходится на Великобританию. Увеличивать дневной оборот рынка Форекс также помогают и немцы. Их доля в торговле валютными парами составляет 10% от общего оборота этой сферы. 15% оборота рынка Forex приходиться на остальную часть мира.
Двигают они рынок))
Шутники))
Интересно. И какой процент ошибок к при этом?
Добрый день! Все тестирование провожу, конечно же, на 99% моделировании истории. На скрине ниже, можете увидеть результаты торгов робота по всем 12 неделям за последние 15 лет. Размер депозита 10 000 дол. В первой строке - результаты с торговлей в 1 открытую позицию, в нижней, двадцатой - результаты торговли с одновременно открытыми 20 позициями. Кол-во открытых позиций - это один из параметров робота, с помощью которого я регулирую соотношение риск\прибыль):
Добрый день! ... можете увидеть результаты торгов робота.....
Таблица ни о чём не говорит. На чём основана стратегия? Вкратце?...
Таблица ни о чём не говорит. На чём основана стратегия? Вкратце?...
Поддерживаю вопрос
Большинство валютных пар делает даже после сильного движение откат на одну третью
вы не будете знать когда сильное движение завершится
вы не будете знать когда сильное движение завершится
Это возможно ,если иметь достаточно полную модель развития цены. Именно по этому меня заинтересовала ветка про моделирование рынка. Я сам хотел такое сделать, но пока отложил. У меня немного получается отслеживать движение и предполагать его завершение/переход на меньший или больший масштаб. В самоадаптирующемся роботе как раз и реализую это. В целом работает, часто промахивается, но и это удается компенсировать другими методами. Сейчас работаю над улучшением алгоритма, при помощи статистики и анализа текущих плотностей распределения вероятностей на нескольких тайм фреймах хочу улучшить отслеживание и прогнозирование возможных точек разворота трендов на плавающих масштабах.
Верное замечание, как правила на реале торговля отличается от теста...
Отличается только психологически, у меня у одного и того же брокера открыт демо и реал абсолютно нет никаких технических различий различий...