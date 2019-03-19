Закономерности на рынке форекс - страница 2

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Igor Radko:

Ну не всегда:)) На реале накладываются побочные эффекты - пинг, отсутствие электроэнергии, кривые руки и т.д. 

Делайте скидку для эксперта при торговле на реале (т.е. если на тесте 100% прибыли, на реале 60%-70% по собственным ощущениям)

Демо

демо


реал

реал

итого: нет в форе счастья)))

 
Texnolog:

Демо


реал

итого: нет в форе счастья)))

Как раз сегодня скрины выкладывал по этой теме. Найди на маркете мой эксперт. Там все ещё реальнее
 
Igor Radko:
Как раз сегодня скрины выкладывал по этой теме. Найди на маркете мой эксперт. Там все ещё реальнее
Удачи тебе в твоих реалиях...
 
Yury Kirillov:
Цена всегда возвращается. Лишь бы хватило времени и денег.

"Цена всегда возвращается" - согласен. "Лишь бы хватило времени и денег" - а тут уже не соглашусь. Хорошо если денег очень много и зависшие в позиции средства не особо нагибают депозит.

В противном случае нарушается основной принцип - "Деньги должны приносить деньги". 

 
Sergiy Dudenko:
Есть определенные наблюдение, готов поделиться с теми кто находил тоже
И где же все-таки ваши наблюдения? Какие  закономерности?
 
Aleksey Ivanov:
И где же все-таки ваши наблюдения? Какие  закономерности?


Такая закономерность, что закономерно через определённое время создаётся тема о закономерности.  Вот пройдёт время какое-то и снова будет тема про закономерности.

 
Texnolog:

Демо


реал

итого: нет в форе счастья)))

с близкими стопами, так было всегда!

)

 
Evgeniy Chumakov:

Вот пройдёт время какое-то и снова будет тема про закономерности.

и она опять будет создана клоуном думающим что он умеет торговать.
 

Эту тему уже исследовали Лауреаты Нобелевской премии по экономике 2013г. Итог: закономерностей в разрезе нескольких дней или недель не существует. Есть закономерности в разрезе 3-5 лет. И это они исследовали фондовый рынок. Сами понимаете, что на форе всё ещё хуже. 

Можете, конечно, с ними поспорить, но лично я бы не стал.

There is no way to predict whether the price of stocks and bonds will go up or down over the next few days or weeks. But it is quite possible to foresee the broad course of the prices of these assets over longer time periods, such as, the next three to fve years. These fndings, which may seem both surprising and contradictory, were made and analyzed by this year’s Laureates.

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2013/popular-economicsciences2013.pdf

 
Eduard_D:

Эту тему уже исследовали Лауреаты Нобелевской премии по экономике 2013г. Итог: закономерностей в разрезе нескольких дней или недель не существует. Есть закономерности в разрезе 3-5 лет. И это они исследовали фондовый рынок. Сами понимаете, что на форе всё ещё хуже. 

Можете, конечно, с ними поспорить, но лично я бы не стал.

There is no way to predict whether the price of stocks and bonds will go up or down over the next few days or weeks. But it is quite possible to foresee the broad course of the prices of these assets over longer time periods, such as, the next three to fve years. These fndings, which may seem both surprising and contradictory, were made and analyzed by this year’s Laureates.

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2013/popular-economicsciences2013.pdf

Лично я вот утверждаю, что на форе всё более предсказуемо чем на фондовом рынке. Там тоже есть предсказуемые варианты, но вот моё личное мнение, что на фонде намного больше присутствует манипулирование котировками.

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