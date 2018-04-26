Случайная последовательность

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Привет. Где можно взять результаты абсолютно случайного процесса (не какой нибудь псевдослучайный генератор) с двумя исходами? Например, подброс монетки, а результы занесены в файл в виде : "oorrorroror...". Хотелось бы несколько сотен тысяч записей. Я тут давеча с монеткой позабавился, собрал 2000 результатов (прикрепил), но очевидно, что хлопотное занятие.
Файлы:
random.mqh  2 kb
 
?
RANDOM.ORG - True Random Number Service
RANDOM.ORG - True Random Number Service
  • Mads Haahr
  • www.random.org
What's this fuss about true randomness? Perhaps you have wondered how predictable machines like computers can generate randomness. In reality, most random numbers used in computer programs are pseudo-random, which means they are generated in a predictable fashion using a mathematical formula. This is fine for many purposes, but it may not be...
 
pavlick_:
Привет. Где можно взять результаты абсолютно случайного процесса (не какой нибудь псевдослучайный генератор) с двумя исходами? Например, подброс монетки, а результы занесены в файл в виде : "oorrorroror...". Хотелось бы несколько сотен тысяч записей. Я тут давеча с монеткой позабавился, собрал 2000 результатов (прикрепил), но очевидно, что хлопотное занятие.

только аппаратная реализация генератора дает случайную последовательность, все программные имеют конечную длину 

 

Привет!

10 LET B=INT(RND(7))  
20 LET A=INT(B/2)                      //   Возвращает ближайшее сверху целое числовое значение.
30 IF (A*2)<B THEN PRINT"Нечетное число"
40 IF (A*2)=B THEN PRINT"Четное число"
45 PRINT B

50 PRINT"Ок."

программа генерирует случайность.

Далее создай  цикл и  массив.


 
Комбинатор:
?

Благодарю, вроде то, что нужно. Скачал из их архива файл на 8 MiB, убрал монетку в карман.


Спасибо всем.

 

Кстати, у некоторых на борту уже есть доступ к не псевдослучайному генератору:

//c++
#include <random>
#include <iostream>

int main()
{
  std::random_device rd;
  std::cout << (rd.entropy()==0 ?
                "generator is pseudo random\n":
                "generator is true random\n");

  std::uniform_int_distribution<> dis(0, 1);
  for (int i=0; i<10; ++i)
    std::cout << dis(rd);
  std::cout << std::endl;
}

У меня только псевдослучайные.

 
pavlick_:
Привет. Где можно взять результаты абсолютно случайного процесса (не какой нибудь псевдослучайный генератор) с двумя исходами? Например, подброс монетки, а результы занесены в файл в виде : "oorrorroror...". Хотелось бы несколько сотен тысяч записей. Я тут давеча с монеткой позабавился, собрал 2000 результатов (прикрепил), но очевидно, что хлопотное занятие.

А для чего вам, очень интересно, обычно всех устраивает псевдослучайный ряд.

 
Maxim Romanov:

А для чего вам, очень интересно, обычно всех устраивает псевдослучайный ряд.

На основе истинно случайного ряда (значит нет закономерностей) строю ценовой график, гоняю свою наработки на нём (типо базового уровня), сравниваю с прогоном по нормальному ценовому графику. Как-то так.

 
Правдоподобно не правда ли ? :). Тненды, волны, импульсы, коррекции. На графике 8 млн точек.
 
pavlick_:

На основе истинно случайного ряда (значит нет закономерностей) строю ценовой график, гоняю свою наработки на нём (типо базового уровня), сравниваю с прогоном по нормальному ценовому графику. Как-то так.

а разве цены на графике "истинно" случайны?

пс. генератор и гэпы делает?
 
Taras Slobodyanik:

а разве цены на графике "истинно" случайны?

пс. генератор и гэпы делает?
Гепы можно симулировать на случайном графике. Вообще все можно симулировать при достаточно точной модели. Вопрос в другом. Рынок то не случайный. На случайном графике может быть все, а вот на реальном не все.
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