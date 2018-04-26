Случайная последовательность
- Случайное блуждание
- Случайное блуждание :
- научите как зарабатывать.
- Mads Haahr
- www.random.org
Привет. Где можно взять результаты абсолютно случайного процесса (не какой нибудь псевдослучайный генератор) с двумя исходами? Например, подброс монетки, а результы занесены в файл в виде : "oorrorroror...". Хотелось бы несколько сотен тысяч записей. Я тут давеча с монеткой позабавился, собрал 2000 результатов (прикрепил), но очевидно, что хлопотное занятие.
только аппаратная реализация генератора дает случайную последовательность, все программные имеют конечную длину
Привет!
50 PRINT"Ок."
программа генерирует случайность.
Далее создай цикл и массив.
?
Благодарю, вроде то, что нужно. Скачал из их архива файл на 8 MiB, убрал монетку в карман.
Спасибо всем.
Кстати, у некоторых на борту уже есть доступ к не псевдослучайному генератору:
//c++ #include <random> #include <iostream> int main() { std::random_device rd; std::cout << (rd.entropy()==0 ? "generator is pseudo random\n": "generator is true random\n"); std::uniform_int_distribution<> dis(0, 1); for (int i=0; i<10; ++i) std::cout << dis(rd); std::cout << std::endl; }
У меня только псевдослучайные.
Привет. Где можно взять результаты абсолютно случайного процесса (не какой нибудь псевдослучайный генератор) с двумя исходами? Например, подброс монетки, а результы занесены в файл в виде : "oorrorroror...". Хотелось бы несколько сотен тысяч записей. Я тут давеча с монеткой позабавился, собрал 2000 результатов (прикрепил), но очевидно, что хлопотное занятие.
А для чего вам, очень интересно, обычно всех устраивает псевдослучайный ряд.
А для чего вам, очень интересно, обычно всех устраивает псевдослучайный ряд.
На основе истинно случайного ряда (значит нет закономерностей) строю ценовой график, гоняю свою наработки на нём (типо базового уровня), сравниваю с прогоном по нормальному ценовому графику. Как-то так.
На основе истинно случайного ряда (значит нет закономерностей) строю ценовой график, гоняю свою наработки на нём (типо базового уровня), сравниваю с прогоном по нормальному ценовому графику. Как-то так.
а разве цены на графике "истинно" случайны?пс. генератор и гэпы делает?
а разве цены на графике "истинно" случайны?пс. генератор и гэпы делает?
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