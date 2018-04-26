торговые роботы - страница 2

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Извините но подскажите что такое Через клиринг переносите

 нового брокера подсказать не можете на мт5

 
пытаюсь учусь помаленьку
 
Дед пенсионер:

Брокер объявил, что у него мелкий спред. И накинул комиссию - иными словами спрятал часть спреда в комиссию...

У брокераов не бывает спреда

Vladislav Andruschenko:


Это, чтобы вставить палки в работу некоторых видов советников. 

за это брокера могут лишить всего

Alexander Ivanov:

Дорообо всем!

Автор, просто  дают понять,  они могут любого робота нагнуть. 

Поэтому научись торговать руками - с малыми рисками. 

Или уйди с форекса.

это не форекс.

 
nik-2:
пытаюсь учусь помаленьку

У вас демо счет, он совсем никак не пересекается с реалом. Демо сервер только для отладить стратегию.

Пытаться и учиться это хорошее дело, дорогу осилит идущий!

 
ТАК БЫЛ И ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ НА РЕАЛИ Я ЕГО УЖЕ ОПИСЫВАЛ С МИНУС 600 РУБЛЕЙ ЗАБРАЛИ КОМИССИЮ 1700 ПРОСТО РОБОТ ДЕЛАЛ ОЧЕНЬ МНОГО ОРДЕРОВ ПРИБЫЛЬ НЕ КАКАЯ А КОМИССИЯ ТО ИДЕТ ЗА КОЛ-ВО СДЕЛОК 
 
nik-2:
ТАК БЫЛ И ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ НА РЕАЛИ Я ЕГО УЖЕ ОПИСЫВАЛ С МИНУС 600 РУБЛЕЙ ЗАБРАЛИ КОМИССИЮ 1700 ПРОСТО РОБОТ ДЕЛАЛ ОЧЕНЬ МНОГО ОРДЕРОВ ПРИБЫЛЬ НЕ КАКАЯ А КОМИССИЯ ТО ИДЕТ ЗА КОЛ-ВО СДЕЛОК 

Сумбурный поток сознания... Всё с заглавных, нет знаков препинания...  Эх, молодёжь ...

 
Это крик души)))))
 
nik-2:
Это крик души)))))

В следующий раз кричите с препинанием, а то задохнётесь


 
nik-2:

Извините но подскажите что такое Через клиринг переносите

 нового брокера подсказать не можете на мт5

На бирже, в определенное время происходит подсчет финансовых результатов это и называется клирингом. В момент клиринга с вас списывается комиссия брокера и фиксируется результат сделки

Также на бирже есть штрафы за не эффективные транзакции. 

 
Vitaly Muzichenko:

В следующий раз кричите с препинанием, а то задохнётесь


По чем запятые ?  Могу продать дешевле, со скидкой.
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