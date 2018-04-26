торговые роботы - страница 2
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Извините но подскажите что такое Через клиринг переносите
нового брокера подсказать не можете на мт5
Брокер объявил, что у него мелкий спред. И накинул комиссию - иными словами спрятал часть спреда в комиссию...
У брокераов не бывает спреда
Это, чтобы вставить палки в работу некоторых видов советников.
за это брокера могут лишить всего
Дорообо всем!
Автор, просто дают понять, они могут любого робота нагнуть.
Поэтому научись торговать руками - с малыми рисками.
Или уйди с форекса.
это не форекс.
пытаюсь учусь помаленьку
У вас демо счет, он совсем никак не пересекается с реалом. Демо сервер только для отладить стратегию.
Пытаться и учиться это хорошее дело, дорогу осилит идущий!
ТАК БЫЛ И ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ НА РЕАЛИ Я ЕГО УЖЕ ОПИСЫВАЛ С МИНУС 600 РУБЛЕЙ ЗАБРАЛИ КОМИССИЮ 1700 ПРОСТО РОБОТ ДЕЛАЛ ОЧЕНЬ МНОГО ОРДЕРОВ ПРИБЫЛЬ НЕ КАКАЯ А КОМИССИЯ ТО ИДЕТ ЗА КОЛ-ВО СДЕЛОК
Сумбурный поток сознания... Всё с заглавных, нет знаков препинания... Эх, молодёжь ...
Это крик души)))))
В следующий раз кричите с препинанием, а то задохнётесь
Извините но подскажите что такое Через клиринг переносите
нового брокера подсказать не можете на мт5
На бирже, в определенное время происходит подсчет финансовых результатов это и называется клирингом. В момент клиринга с вас списывается комиссия брокера и фиксируется результат сделки.
Также на бирже есть штрафы за не эффективные транзакции.
В следующий раз кричите с препинанием, а то задохнётесь