Объединение MT5 и QUIK (Шлюз, коннектор) - страница 2
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У меня есть робот, который торгует в MT5. Мне нужно чтобы он продолжал отслеживать данные в MT5 и принимал решения о купле-продаже в MT5, но совершал сделки в QUIK. Здесь есть проблема учета позиций, нужно будет переписывать алгоритм робота в MT5, но для этих работ для начала надо хотя бы найти способ подрубить QUIK, чтобы MT5 смог посылать сигналы в QUIK. Но есть еще вариант такой, упрощенный. Робот работает в MT5. Совершает сделки там же , покупает продает в Метатрейдере. Но в QUIK отсылает команды, чтобы QUIK дублировал эти же сделки. В момент покупки на MT5 он же и покупал в QUIK. В MT5 он будет брать 1 лот например Сбербанка, а в QUIK будет покупать 10 лотов фьючерса на Сбербанк. Когда команда на продажу, в MT 5 продает и посылает сигнал на продажу в QUIK. И в QUIK должны совершаться дубль сделки по командам из метатрейдера.
Понятно. Вы хотите арбитраж СПОТ-Фьючерс.
Нет проблем, но усли у вас не ЕБС, то вам сложно будет с удержанием позиций.
И МТ5 не сможет "уравновещивать" позиции между СПОТ-Фьючерс.
Гораздо проще взять второй терминал МТ5 для СПОТа и объединить их.
Это возможно.
Добавлено.
Но в МТ5 есть котировки СПОТ во фьючерсном терминале.
Нет только позиций по СПОТ
Можно из КВИКА выводить состояние позиций (через DDE сервер), а в МТ5 зачитывать данные по позициям.
Но в реал-там не получится.
Мне интересно, а QUIK программируется? В смысле можно написать советник для анализа и открытия позиций? Работает-ли с файлами? Если "да" то какова скорость? Можно-ли через файл сделать взаимодействие МТ5 и QUIK?
QUIK программируется, но не дай вам Бог влезть в это...
Добавлено
Именно поэтому все Биржевики-алготрейдеры "сидят" в МТ5, если бы в Квик с программированием было всё ОК,
то никто бы не был здесь.
Откройте счет в Открытии с МТ5
У меня счет в БКС. Во первых счет Метатрейдер на акции и на фьючерсы ФОРТС раздельный почему то. То есть это два терминала. Мне нужно отслеживать движения по акции Сбербанка, но совершать сделки по его фьючерсу. Так как это два разных терминала, то можно ли чтобы он посылал инструкции из первого во второй? И во вторых самое главное, что при торговле через метатрейдер на фортсе полностью блокируются опционы на счете. То есть я не смогу их покупать даже через КВИК, а мне это нужно, так как на них завязано хеджирование, ограничение объема залоговой маржи. Поэтому я рассматриваю вариант как то прикрутить Квик к метатрейдуру, чтобы у меня не блокировались опционы.
У меня счет в БКС. Во первых счет Метатрейдер на акции и на фьючерсы ФОРТС раздельный почему то. То есть это два терминала. Мне нужно отслеживать движения по акции Сбербанка, но совершать сделки по его фьючерсу. Так как это два разных терминала, то можно ли чтобы он посылал инструкции из первого во второй? И во вторых самое главное, что при торговле через метатрейдер на фортсе полностью блокируются опционы на счете. То есть я не смогу их покупать даже через КВИК, а мне это нужно, так как на них завязано хеджирование, ограничение объема залоговой маржи. Поэтому я рассматриваю вариант как то прикрутить Квик к метатрейдуру, чтобы у меня не блокировались опционы.
Вам нужно найти программиста, который напишет вам программу на языке высокого уровня (отдельную), которая будет работать только с КВИК (не на языке QLUA),
но вам понадобится ЕБС, чтобы не перебраcывать деньги со счёта на счёт.
Понятно. Вы хотите арбитраж СПОТ-Фьючерс.
Нет проблем, но усли у вас не ЕБС, то вам сложно будет с удержанием позиций.
И МТ5 не сможет "уравновещивать" позиции между СПОТ-Фьючерс.
Гораздо проще взять второй терминал МТ5 для СПОТа и объединить их.
Это возможно.
Добавлено.
Но в МТ5 есть котировки СПОТ во фьючерсном терминале.
Нет только позиций по СПОТ
Можно из КВИКА выводить состояние позиций (через DDE сервер), а в МТ5 зачитывать данные по позициям.
Но в реал-там не получится.
У какого брокера видны акции на счете фортс? Мне в БКС сказали, что только фьючерсы доступны.
У какого брокера видны акции на счете фортс? Мне в БКС сказали, что только фьючерсы доступны.
Открытии есть котировки СПОТ, но торговать нельзя!
У какого брокера видны акции на счете фортс? Мне в БКС сказали, что только фьючерсы доступны.
Открытии есть котировки СПОТ, но торговать нельзя!
А опционы тоже заблокированы?
А опционы тоже заблокированы?
Опционов в МТ5 вообще нет.
Чтобы торговать так, как Вы хотите, нужен КВИК, счёт ЕБС и внешняя программа, которая будет принимать данные(любые) через DDE сервер,
а отправлять транзакции в Квик, через trans2quik.dll, соответстенно через эту библиотеку и принимать коллбеки.
Несколько раз начинал писать такую программу, но всё некогда....
Добавлено
Если у Вас есть программист на Pascal (Delphi), то могу дать проект этого робота.
Написан DDE сервер и API к trans2quik.dll, но дальше "руки не доходят"
Если же Вам не нужно открывать позиции по СПОТ, то ЕБС счёт не нужен.
QUIK программируется, но не дай вам Бог влезть в это...
Добавлено
Именно поэтому все Биржевики-алготрейдеры "сидят" в МТ5, если бы в Квик с программированием было всё ОК,
то никто бы не был здесь.
Все биржевики алготретрейдеры сидят на Plaza 2. Потому как работает быстрее. И среда разработки - любая. МТ5 подключается к бирже через Plaza. Ну раньше точно так было. А судя по соседним веткам ордера могут и по 30 секунд выставляться через МТ5. И никто ни за что не отвечает.