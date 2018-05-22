Диагональ монитора - страница 4

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Konstantin Nikitin:

А в чем смысл??? Цена она и в Африке цифра и ни чего больше. И как на нее не смотреть, сверху/сбоку/снизу ее значение не измениться.

Ооо, это совсем не так! Я же не говорил, что нужно оставить временное представление графика. В трех измерениях можно другое представление ценового ряда сделать, а не просто объемные свечи. 
 
Alexandr Saprykin:

и что аймак обязательно понтануться.

А притом что у аймак разрешение (5120x2880)  и качество экрана более лучшее чем обычный 27 дюмовый

 
Lenar Timergalin:

А притом что у аймак разрешение (5120x2880)  и качество экрана более лучшее чем обычный 27 дюмовый

О, яблочники подошли)
 
Lenar Timergalin:

А притом что у аймак разрешение (5120x2880)  и качество экрана более лучшее чем обычный 27 дюмовый

Такое разрешение только у яблок?

А как же Dell, HP, LG и т.д.?

 
Alexandr Saprykin:

Такое разрешение только у яблок?

А как же Dell, HP, LG и т.д.?

Нет, вы не понимаете, яблоко идеально) там другие матрицы, они совершенны. И процессор там идеален, и не важно, что это интел)
 

Пора икону вешать...

О Великий Ухогорлонооос!!!

О, дай мне вкусить твоего откусанного кусочка!!!

 
Maxim Romanov:
Нет, вы не понимаете, яблоко идеально) там другие матрицы, они совершенны. И процессор там идеален, и не важно, что это интел)

Ах, точно, там ведь даже i5 круче работает чем i9

И яблоко надкушенное вкуснее чем антоновка с местного огорода))

 
Alexandr Saprykin:

Ах, точно, там ведь даже i5 круче работает чем i9

И яблоко надкушенное вкуснее чем антоновка с местного огорода))

Кому там яблоко?


 

У меня основной простейший 27" самс, у брата моноблок Аpple 27"

При работе Я вижу всего одну разницу - это начало работы, дальше разницы нет вообще.

Сейчас простейшие технологии настолько продвинулись, что глаза не устают, цветовая гамма приближена к реальности, и это всё за 200 баксов. Главное - размер, хотя у меня кума говорила, что размер - не главное.

 
А с каким монитором депозит будет медленнее сливаться?
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