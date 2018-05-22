Диагональ монитора - страница 4
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А в чем смысл??? Цена она и в Африке цифра и ни чего больше. И как на нее не смотреть, сверху/сбоку/снизу ее значение не измениться.
и что аймак обязательно понтануться.
А притом что у аймак разрешение (5120x2880) и качество экрана более лучшее чем обычный 27 дюмовый
А притом что у аймак разрешение (5120x2880) и качество экрана более лучшее чем обычный 27 дюмовый
А притом что у аймак разрешение (5120x2880) и качество экрана более лучшее чем обычный 27 дюмовый
Такое разрешение только у яблок?
А как же Dell, HP, LG и т.д.?
Такое разрешение только у яблок?
А как же Dell, HP, LG и т.д.?
Пора икону вешать...
О Великий Ухогорлонооос!!!
О, дай мне вкусить твоего откусанного кусочка!!!
Нет, вы не понимаете, яблоко идеально) там другие матрицы, они совершенны. И процессор там идеален, и не важно, что это интел)
Ах, точно, там ведь даже i5 круче работает чем i9
И яблоко надкушенное вкуснее чем антоновка с местного огорода))
Ах, точно, там ведь даже i5 круче работает чем i9
И яблоко надкушенное вкуснее чем антоновка с местного огорода))
Кому там яблоко?
У меня основной простейший 27" самс, у брата моноблок Аpple 27"
При работе Я вижу всего одну разницу - это начало работы, дальше разницы нет вообще.
Сейчас простейшие технологии настолько продвинулись, что глаза не устают, цветовая гамма приближена к реальности, и это всё за 200 баксов. Главное - размер, хотя у меня кума говорила, что размер - не главное.