Диагональ монитора
- Какая у вас диагональ монитора?
- Ошибки, баги, вопросы
- хочу нужный вид
Вас обманули.) У успешных трейдеров несколько мониторов.
Говорят, что у успешных трейдеров большая диагональ монитора и меняют его каждый год. Это правда? Какова у вас диагональ? И сколько лет работает монитор?
Всё зависит от ТС. Я работаю по уровням, и чем больше монитор, тем лучше видно точку входа. Если работать не по уровням, то достаточно ноутбука в 13"
У меня основной 27", дополнительный 23", планирую купить вот этот, но уже к осени
Говорят, что у успешных трейдеров большая диагональ монитора и меняют его каждый год. Это правда? Какова у вас диагональ? И сколько лет работает монитор?
Говорят, что у успешных трейдеров большая диагональ монитора и меняют его каждый год. Это правда? Какова у вас диагональ? И сколько лет работает монитор?
Вас обманули. У них другое место больше. И меняют оснастку реже.
если я выставил ордер руками или тем более запустил советника, я вообще отключаю монитор или стараюсь проехать в это время по магазинам - тогда или профит или нет убытка
и ни разу не было, чтобы под моим чутким "руководством" получилось чтонить прибыльное ))))
однозначно: размер не имеет значения!
Говорят, что у успешных трейдеров большая диагональ монитора и меняют его каждый год. Это правда? Какова у вас диагональ? И сколько лет работает монитор?
Угу. Каждый год в обязательном порядке добавляют дюйм к диагонали. Без этой процедуры нельзя носить гордое звание трейдера.
Делается так сия процедура: считается количество прибыльных и убыточных трейдов. Прибыльный +1, убыточный -1. К концу года имеется нужное число дюймов, на которое необходимо увеличить диагональ монитора (помните - диагональ - наше всё). Если получается слишком непосильное число - либо диагональ вышла шириной в квартал, либо вообще монитор придётся аннигилировать, и ещё должным остаться в сообщество хранителей диагоналей, то рассчитанное значение годового прироста диагонали делится на некий коэффициент - количество рабочих дней/часов/минут/(мили/микро)секунд в году.
Ну и призы для лучших трёх растителей диагонали к концу года - сертификат на месячный проход в любую точку пространства по диагонали. В метрах на дюйм.
чем больше монитор . тем страшные изьяны графики будут заметнее...
линии - будут кирпичными...
Я вобще не использую монитор в торговле...
Цифры - они абстрактны, чтобы выполнять правила ТС - нужен не монитор, а процессор и память (оперативная и дисковая).
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