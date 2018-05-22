Диагональ монитора

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Говорят, что у успешных трейдеров большая диагональ монитора и меняют его каждый год. Это правда? Какова у вас диагональ? И сколько лет работает монитор?
 

Вас обманули.) У успешных трейдеров несколько мониторов.


 
Evgeny Gavrilov:
Говорят, что у успешных трейдеров большая диагональ монитора и меняют его каждый год. Это правда? Какова у вас диагональ? И сколько лет работает монитор?

Всё зависит от ТС. Я работаю по уровням, и чем больше монитор, тем лучше видно точку входа. Если работать не по уровням, то достаточно ноутбука в 13"

У меня основной 27", дополнительный 23", планирую купить вот этот, но уже к осени


 
Evgeny Gavrilov:
Говорят, что у успешных трейдеров большая диагональ монитора и меняют его каждый год. Это правда? Какова у вас диагональ? И сколько лет работает монитор?
Основной монитор SyncMaster 245t, диагональ 24 дюйма. Возраст 11 лет. Ни разу не менял)
 
Evgeny Gavrilov:
Говорят, что у успешных трейдеров большая диагональ монитора и меняют его каждый год. Это правда? Какова у вас диагональ? И сколько лет работает монитор?

Вас обманули. У них другое место больше. И меняют оснастку реже. 

 

если я выставил ордер руками или тем более запустил советника, я вообще отключаю монитор или стараюсь проехать в это время по магазинам - тогда или профит или нет убытка

и ни разу не было, чтобы под моим чутким "руководством" получилось чтонить прибыльное ))))

однозначно: размер не имеет значения!

 
Всё бы Вам диагоналями меряться, как дети её-богу! :-)
 
Evgeny Gavrilov:
Говорят, что у успешных трейдеров большая диагональ монитора и меняют его каждый год. Это правда? Какова у вас диагональ? И сколько лет работает монитор?

Угу. Каждый год в обязательном порядке добавляют дюйм к диагонали. Без этой процедуры нельзя носить гордое звание трейдера.

Делается так сия процедура: считается количество прибыльных и убыточных трейдов. Прибыльный +1, убыточный -1. К концу года имеется нужное число дюймов, на которое необходимо увеличить диагональ монитора (помните - диагональ - наше всё). Если получается слишком непосильное число - либо диагональ вышла шириной в квартал, либо вообще монитор придётся аннигилировать, и ещё должным остаться в сообщество хранителей диагоналей, то рассчитанное значение годового прироста диагонали делится на некий коэффициент - количество рабочих дней/часов/минут/(мили/микро)секунд в году.

Ну и призы для лучших трёх растителей диагонали к концу года - сертификат на месячный проход в любую точку пространства по диагонали. В метрах на дюйм.

 
Менять мониторы дело затратное. Ну и себя любить дело тоже не дешевое. Поэтому только прибыльные трейдеры позволяют себе менять мониторы. Моему лет 5. Наверно я не самый лучший трейдер. И у меня один монитор.
 

чем больше монитор . тем страшные изьяны  графики  будут заметнее...

линии  - будут кирпичными...

 

Я вобще не использую монитор в торговле...

Цифры - они абстрактны, чтобы выполнять правила ТС - нужен не монитор, а процессор и память (оперативная и дисковая).

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