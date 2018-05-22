Диагональ монитора - страница 2

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Мне кажется монитор не поможет быть успешным!!!!
 
ууу
 
Evgeny Gavrilov:
Говорят, что у успешных трейдеров большая диагональ монитора и меняют его каждый год. Это правда? Какова у вас диагональ? И сколько лет работает монитор?

два 23". ноут 21" и с компа третий выход на 49" телевизор как основной для анализа.

 

успешные трейдеры периодически растягивают диагональ..

точнее сначала растягивают, а потом УСПЕХ !

диагональ Сороса уже с трудом влезает в здание :-)

PS/ где реклама про увеличение диагонали без СМС ?  Обычно в тупых темах быстро начинается ПИАР...

 
Evgeny Gavrilov:
Говорят, что у успешных трейдеров большая диагональ монитора и меняют его каждый год. Это правда? Какова у вас диагональ? И сколько лет работает монитор?
27 дюймов эпл аймак, купил в 2015 году, очень доволен
 
broky:
27 дюймов эпл аймак, купил в 2015 году, очень доволен

и что аймак обязательно понтануться.

 
Serhii Shevchuk:
Основной монитор SyncMaster 245t, диагональ 24 дюйма. Возраст 11 лет. Ни разу не менял)

Удивительно, как он ещё жив. ЖК мониторы обычно через 5-7 лет заметно теряли качество изображения.

 
Mihail Marchukajtes:
Мне кажется монитор не поможет быть успешным!!!!

Абсолютно верно. На долгосроке можно торговать с прибылью вообще без компьютера, достаточно и смартфона. 

 
Maxim Kuznetsov:

успешные трейдеры периодически растягивают диагональ..

точнее сначала растягивают, а потом УСПЕХ !

диагональ Сороса уже с трудом влезает в здание :-)

PS/ где реклама про увеличение диагонали без СМС ?  Обычно в тупых темах быстро начинается ПИАР...

Это так и есть. 

Некоторые участники форума не упускают шанс, чтобы пиарить те продукты, сигналы, ссылки на сайты, которые видны в профиле.

И поэтому возникают такие темы, где кто-то хочет показать всем: смотрите какой я хороший и умный голубчик и какой у меня большой . . . . . монитор.  :)

 
Petros Shatakhtsyan:

Это так и есть. 

Некоторые участники форума не упускают шанс, чтобы пиарить те продукты, сигналы, ссылки на сайты, которые видны в профиле.

И поэтому возникают такие темы, где кто-то хочет показать всем: смотрите какой я хороший и умный голубчик и какой у меня большой . . . . . монитор.  :)

Парни всегда чем-то мерятся...у кого больше... Это в ДНК заложено.

У кого депозит больше, у кого машина больше (дороже), у кого монитор.

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