Диагональ монитора - страница 2
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Говорят, что у успешных трейдеров большая диагональ монитора и меняют его каждый год. Это правда? Какова у вас диагональ? И сколько лет работает монитор?
два 23". ноут 21" и с компа третий выход на 49" телевизор как основной для анализа.
успешные трейдеры периодически растягивают диагональ..
точнее сначала растягивают, а потом УСПЕХ !
диагональ Сороса уже с трудом влезает в здание :-)
PS/ где реклама про увеличение диагонали без СМС ? Обычно в тупых темах быстро начинается ПИАР...
Говорят, что у успешных трейдеров большая диагональ монитора и меняют его каждый год. Это правда? Какова у вас диагональ? И сколько лет работает монитор?
27 дюймов эпл аймак, купил в 2015 году, очень доволен
и что аймак обязательно понтануться.
Основной монитор SyncMaster 245t, диагональ 24 дюйма. Возраст 11 лет. Ни разу не менял)
Удивительно, как он ещё жив. ЖК мониторы обычно через 5-7 лет заметно теряли качество изображения.
Мне кажется монитор не поможет быть успешным!!!!
Абсолютно верно. На долгосроке можно торговать с прибылью вообще без компьютера, достаточно и смартфона.
успешные трейдеры периодически растягивают диагональ..
точнее сначала растягивают, а потом УСПЕХ !
диагональ Сороса уже с трудом влезает в здание :-)
PS/ где реклама про увеличение диагонали без СМС ? Обычно в тупых темах быстро начинается ПИАР...
Это так и есть.
Некоторые участники форума не упускают шанс, чтобы пиарить те продукты, сигналы, ссылки на сайты, которые видны в профиле.
И поэтому возникают такие темы, где кто-то хочет показать всем: смотрите какой я хороший и умный голубчик и какой у меня большой . . . . . монитор. :)
Это так и есть.
Некоторые участники форума не упускают шанс, чтобы пиарить те продукты, сигналы, ссылки на сайты, которые видны в профиле.
И поэтому возникают такие темы, где кто-то хочет показать всем: смотрите какой я хороший и умный голубчик и какой у меня большой . . . . . монитор. :)
Парни всегда чем-то мерятся...у кого больше... Это в ДНК заложено.
У кого депозит больше, у кого машина больше (дороже), у кого монитор.