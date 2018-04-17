Проги с максимальным зумом.
Появилось желание покопаться в паттернах. Но для начала визуально оценить ситуацию. Появилась потребность построить график с большим числом точек и максимальным зумом.
Сгодился бы и эксель, там зум порядка 100 (10 кратное уменьшение можно выставить), но там график всего 32000 точек максимум задать можно. А каскадировать окна графиков не интересно.
Вопрос, где ещё можно построить график из нескольких сотен тысяч значений, и с наибольшим зумом (возможно более чем в эксель).
В C# пробовал 84000 баров нарисовать. Мне кажется можно и больше.
В C# пробовал 84000 баров нарисовать. Мне кажется можно и больше.
Как понят в C#? Программно что ли? Суть именно в готовой проге заточенной для графического анализа. Даже тупо в экселе можно рисовать объекты прям на графике. Понятно что программно можно что угодно сделать. Но цель была именно оценить визуально, без заморочек, с возможностью рисовать линии прям на графике штатными средствами программы. К тому же паттерны весьма не просты в реализации даже у толковых кодеров.
Как понят в C#? Программно что ли? Суть именно в готовой проге заточенной для графического анализа. Даже тупо в экселе можно рисовать объекты прям на графике. Понятно что программно можно что угодно сделать. Но цель была именно оценить и визуально, а потом уже при желании кодить. К тому же паттерны весьма не просты в реализации даже у толковых кодеров.
Да, программно.
Появилось желание покопаться в паттернах. Но для начала визуально оценить ситуацию. Появилась потребность построить график с большим числом точек и максимальным зумом.
Сгодился бы и эксель, там зум порядка 100 (10 кратное уменьшение можно выставить), но там график всего 32000 точек максимум задать можно. А каскадировать окна графиков не интересно.
Вопрос, где ещё можно построить график из нескольких сотен тысяч значений, и с наибольшим зумом (возможно более чем в эксель).
Сталкивался с такими же вопросами, делюсь опытом. Во-первых, гуглим "ограничения excel" и выбираем
https://support.office.com/... Технические характеристики и ограничения Microsoft Excel.
Там читаем:
Технические характеристики и ограничения диаграмм
Параметр Максимальное значение
Excel 2007 2010 2013 и 2016
Ряды данных в диаграмме 255 255
Количество точек данных в одном 32 000 Ограничено объемом доступной оперативной памяти
ряду данных для плоских диаграмм
Количество элементов данных во 256 000 Ограничено объемом доступной оперативной памяти
всех рядах данных одной диаграммы
Пользуемся подходящей версией, чтобы преодолеть ограничения в 32 и в 256 тысяч точек.
Разглядывать мелкие детали можно, раздвинув диаграмму в ширину, я доходил до диапазона столбцов A-HH и больше;
а также в высоту, я делал до 230 строк. Плюс (поочередный) просмотр не всех, а части данных ("Выбрать данные"). Плюс управление мин и макс значениями по осям. Плюс назначение масштаба вывода на экран до 4:1 (400%).
За такой объем выводимых на экран данных приходится платить медлительностью работы Excel. Приходится терпеть долгие-долгие перерисовки после всякого изменения. Например, сделаем линии одного ряда потоньше - полная перерисовка. Долго. Правда, в моем случае линий - рядов данных было до сотни, а у Вас, вроде бы, один.
- support.office.com
Спасибо. Ума не хватило версии новее посмотреть. Оказалось что и правда убрали ограничение в 32000 точек. Надо бы установить и проверить.
Говорят, в матлабе можно, но устанавливать только для этого матлаб-хз.
Может другие пакеты есть ещё, раз уж тему поднял. Может тоже будет кому нужно.
Критерии:
1-число точек,2-максимальный зум,3- возможность размещать на графике штатный инструментарий (линии, чёрточки и прочее)
Если не трудно, гляньте в личку.
Если не трудно, гляньте в личку.
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Появилось желание покопаться в паттернах. Но для начала визуально оценить ситуацию. Появилась потребность построить график с большим числом точек и максимальным зумом.
Сгодился бы и эксель, там зум порядка 100 (10 кратное уменьшение можно выставить), но там график всего 32000 точек максимум задать можно. А каскадировать окна графиков не интересно.
Вопрос, где ещё можно построить график из нескольких сотен тысяч значений, и с наибольшим зумом (возможно более чем в эксель).