Формула дуги. Точечный график дуги. - страница 3

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igrok333:

ну ладно, l у нас есть. Длины отрезка AB у нас нет.

предлагаете вместо него взять длину дуги от точки A к точке В? но там линия искривленная, поэтому это будет немного не то.

да и формулы нет, чтобы посчитать длину дуги от точки А к точке B.
формула гюйгенса из этой ссылки не подходит http://geleot.ru/education/math/geometry/perimeter/arc_length , потому что там сегмент делится двумя одинаковыми хордами l.





hint: найдите уравнение синей линии.

hint2: она у вас по трём точкам и видимо это или часть окружности, или парабола. В зависимости от тараканов :-)

 
Maxim Kuznetsov:

hint: найдите уравнение синей линии.

hint2: она у вас по трём точкам и видимо это или часть окружности, или парабола. В зависимости от тараканов :-)

это сегмент, заключенный между дугой и ее хордой.
ссылка

так это уравнение мне и нужно найти. в этом и смысл темы)
 
Vitalii Ananev:
да , я согласен. чем больше делим - тем меньше кривизна отрезка. но в точке l50 кривизна будет очень большая. и результирующая, построенная будет сильно вытянута по вертикали.

да и формулы, чтобы найти длину дуги AB нету. формула гюйгенса из этой ссылки не подходит http://geleot.ru/education/math/geometry/perimeter/arc_length
 
transcendreamer:
спасибо.

вот что значит, человек нормально ответил на вопрос темы. а не некоторые трактора, которые только флудят и пишут спам.))
 
igrok333:
это сегмент, заключенный между дугой и ее хордой.
ссылка

так это уравнение мне и нужно найти. в этом и смысл темы)

По этой формуле находишь радиус окружности. Затем, на мой взгляд, лучше меняя высоту Н пересчитывать длину хорды и получить несколько точек окружности. Либо просто зная радиус нарисовать окружность и отсечь сегмент.

 
Alexey Viktorov:

По этой формуле находишь радиус окружности. Затем, на мой взгляд, лучше меняя высоту Н пересчитывать длину хорды и получить несколько точек окружности. Либо просто зная радиус нарисовать окружность и отсечь сегмент.

Нужно иначе. Надо обязательно на MQL и дугу на чарте рисовать. Нужно нарисовать эллипс а нижнюю часть закрыть
 
Alexey Viktorov:

Затем, на мой взгляд, лучше меняя высоту Н пересчитывать длину хорды и получить несколько точек окружности.

хороший вариант.

 

общее уравнение вашей окружности:

(x - L/2)^2+ (y + (R - H))^2 = R^2

получается 

y = sqrt(R^2 - (x - L/2)^2) - (R - H)

дуга это кусок функции y для x от 0 до 100

формула для R уже приведена выше.
 
Комбинатор:

общее уравнение вашей окружности:

(x - L/2)^2+ (y + (R - H))^2 = R^2

получается 

y = sqrt(R^2 - (x - L/2)^2) - (R - H)

дуга это кусок функции y для x от 0 до 100

формула для R уже приведена выше.

о. самый точный ответ. спасибо.


Файлы:
u6nc8o.zip  11 kb
 
igrok333:
это сегмент, заключенный между дугой и ее хордой.
ссылка

так это уравнение мне и нужно найти. в этом и смысл темы)
как старый оператор гугла и яндекс, дам наводку "окружность по трём точкам". Первые 15 ссылок - ваши. Половина из них даже сделает нужные вычисления
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