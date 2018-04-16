Формула дуги. Точечный график дуги. - страница 3
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предлагаете вместо него взять длину дуги от точки A к точке В? но там линия искривленная, поэтому это будет немного не то.
да и формулы нет, чтобы посчитать длину дуги от точки А к точке B.
формула гюйгенса из этой ссылки не подходит http://geleot.ru/education/math/geometry/perimeter/arc_length , потому что там сегмент делится двумя одинаковыми хордами l.
hint: найдите уравнение синей линии.
hint2: она у вас по трём точкам и видимо это или часть окружности, или парабола. В зависимости от тараканов :-)
hint: найдите уравнение синей линии.
hint2: она у вас по трём точкам и видимо это или часть окружности, или парабола. В зависимости от тараканов :-)
ссылка
так это уравнение мне и нужно найти. в этом и смысл темы)
да и формулы, чтобы найти длину дуги AB нету. формула гюйгенса из этой ссылки не подходит http://geleot.ru/education/math/geometry/perimeter/arc_length
вот что значит, человек нормально ответил на вопрос темы. а не некоторые трактора, которые только флудят и пишут спам.))
это сегмент, заключенный между дугой и ее хордой.
ссылка
так это уравнение мне и нужно найти. в этом и смысл темы)
По этой формуле находишь радиус окружности. Затем, на мой взгляд, лучше меняя высоту Н пересчитывать длину хорды и получить несколько точек окружности. Либо просто зная радиус нарисовать окружность и отсечь сегмент.
По этой формуле находишь радиус окружности. Затем, на мой взгляд, лучше меняя высоту Н пересчитывать длину хорды и получить несколько точек окружности. Либо просто зная радиус нарисовать окружность и отсечь сегмент.
Затем, на мой взгляд, лучше меняя высоту Н пересчитывать длину хорды и получить несколько точек окружности.
хороший вариант.
общее уравнение вашей окружности:
(x - L/2)^2+ (y + (R - H))^2 = R^2
получается
y = sqrt(R^2 - (x - L/2)^2) - (R - H)
дуга это кусок функции y для x от 0 до 100формула для R уже приведена выше.
общее уравнение вашей окружности:
(x - L/2)^2+ (y + (R - H))^2 = R^2
получается
y = sqrt(R^2 - (x - L/2)^2) - (R - H)
дуга это кусок функции y для x от 0 до 100формула для R уже приведена выше.
о. самый точный ответ. спасибо.
это сегмент, заключенный между дугой и ее хордой.
ссылка
так это уравнение мне и нужно найти. в этом и смысл темы)