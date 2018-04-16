Формула дуги. Точечный график дуги. - страница 2
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это про длину дуги.
А чем длина дуги отличается от высоты? Из длины дуги высоту получить нельзя?
Этому неучу две ветки понадобилось, чтобы ему разжевали, как посчитать расстояние между двумя параллельными прямыми.
Теперь про дугу, по такому же сценарию: "А слабо вам сделать задачку про дугу?"
зы
Все эти точки считаются легко и просто. Надо просто знать, как это делается. Правильно тебе сказали: открой справочники по математике.
А еще можно вычислить площадь сектора
Этому неучу две ветки понадобилось, чтобы ему разжевали, как посчитать расстояние между двумя параллельными прямыми.
Теперь про дугу, по такому же сценарию: "А слабо вам сделать задачку про дугу?"
зы
Все эти точки считаются легко и просто. Надо просто знать, как это делается. Правильно тебе сказали: открой справочники по математике.
иди лучше новый трактор запускай, тракторист, который сольется, как и все предыдущие.
знаю такой тип. зевака, лишь бы потриндеть. заходит в новые ветки, цепляется к словам и пишет тупые "типа шуточки".
Все эти точки считаются легко и просто. Надо просто знать, как это делается. Правильно тебе сказали: открой справочники по математике.
да я-то знаю.
эка тебя распирает от злобы...
Смешно.Понаблюдаю за этим цирком. Мешать не буду ;)))
а как найти высоту сегмента h на расстоянии l от нуля, если известны высота сегмента Н и длина сегмента L?
да я-то знаю.
эка тебя распирает от злобы...
Смешно.
Понаблюдаю за этим цирком. Мешать не буду ;)))
пенс, который страдает от безделия. иди сериалы смотри!
нифига не знает, но лишь бы писать!
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Формула дуги. Точечный график дуги.
Vitalii Ananev, 2018.04.16 12:41
предлагаете вместо него взять длину дуги от точки A к точке В? но там линия искривленная, поэтому это будет немного не то.
да и формулы нет, чтобы посчитать длину дуги от точки А к точке B.
формула гюйгенса из этой ссылки не подходит http://geleot.ru/education/math/geometry/perimeter/arc_length , потому что там сегмент делится двумя одинаковыми хордами l.
предлагаете вместо него взять длину дуги от точки A к точке В? но там линия искривленная, поэтому это будет немного не то.
да и формулы нет, чтобы посчитать длину дуги от точки А к точке B.
формула гюйгенса из этой ссылки не подходит http://geleot.ru/education/math/geometry/perimeter/arc_length , потому что там сегмент делится двумя одинаковыми хордами l.