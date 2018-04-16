Формула дуги. Точечный график дуги. - страница 2

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igrok333:
это про длину дуги.

А чем длина дуги отличается от высоты? Из длины дуги высоту получить нельзя?

[Удален]  

Этому неучу две ветки понадобилось, чтобы ему разжевали, как посчитать расстояние между двумя параллельными прямыми.

Теперь про дугу, по такому же сценарию: "А слабо вам сделать задачку про дугу?"

зы

Все эти точки считаются легко и просто. Надо просто знать, как это делается. Правильно тебе сказали: открой справочники по математике.

 
STARIJ:

А еще можно вычислить площадь сектора

а как найти высоту сегмента h на расстоянии l от нуля, если известны высота сегмента Н и длина сегмента L?

 
 
Олег avtomat:

Этому неучу две ветки понадобилось, чтобы ему разжевали, как посчитать расстояние между двумя параллельными прямыми.

Теперь про дугу, по такому же сценарию: "А слабо вам сделать задачку про дугу?"

зы

Все эти точки считаются легко и просто. Надо просто знать, как это делается. Правильно тебе сказали: открой справочники по математике.

ты дурак? какие параллельные? я в ту ветку даже не заходил ни разу.

иди лучше новый трактор запускай, тракторист, который сольется, как и все предыдущие.

знаю такой тип. зевака, лишь бы потриндеть. заходит в новые ветки, цепляется к словам и пишет тупые "типа шуточки".

Олег avtomat:

Все эти точки считаются легко и просто. Надо просто знать, как это делается. Правильно тебе сказали: открой справочники по математике.

ну так ты не знаешь, так и не тринди. иди отсюда.
[Удален]  

да я-то знаю.

эка тебя распирает от злобы...

Смешно.

Понаблюдаю за этим цирком.  Мешать не буду  ;)))
 
igrok333:
а как найти высоту сегмента h на расстоянии l от нуля, если известны высота сегмента Н и длина сегмента L?

 
Олег avtomat:

да я-то знаю.

эка тебя распирает от злобы...

Смешно.

ну знай. и иди отсюда. дурак.ты знаешь только как трактора гробить))))
Олег avtomat:
Понаблюдаю за этим цирком.  Мешать не буду  ;)))

пенс, который страдает от безделия. иди сериалы смотри!
нифига не знает, но лишь бы писать!
 
ну ладно, l у нас есть. Длины отрезка AB у нас нет.

предлагаете вместо него взять длину дуги от точки A к точке В? но там линия искривленная, поэтому это будет немного не то.

да и формулы нет, чтобы посчитать длину дуги от точки А к точке B.
формула гюйгенса из этой ссылки не подходит http://geleot.ru/education/math/geometry/perimeter/arc_length , потому что там сегмент делится двумя одинаковыми хордами l.
 
igrok333:

ну ладно, l у нас есть. Длины отрезка AB у нас нет.

предлагаете вместо него взять длину дуги от точки A к точке В? но там линия искривленная, поэтому это будет немного не то.

да и формулы нет, чтобы посчитать длину дуги от точки А к точке B.
формула гюйгенса из этой ссылки не подходит http://geleot.ru/education/math/geometry/perimeter/arc_length , потому что там сегмент делится двумя одинаковыми хордами l.





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